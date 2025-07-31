Währungen / CNP
CNP: CenterPoint Energy Inc (Holding Co)
38.07 USD 0.04 (0.11%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNP hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.71 bis zu einem Hoch von 38.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die CenterPoint Energy Inc (Holding Co)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CNP News
- CenterPoint Energy startet Rückkaufangebot für Anleihen im Wert von 500 Mio. US-Dollar
- CenterPoint Energy launches $500 million debt tender offers
- CenterPoint Energy Restoration Bond Co II issues $401.5 million in system restoration bonds
- CenterPoint Energy platziert besicherte Anleihen im Volumen von 401,5 Mio. US-Dollar
- CenterPoint Energy Restoration Bond Co II issues $401.5 million in bonds
- CenterPoint Energy: Upside As Results Accelerate In H2 (Upgrade) (NYSE:CNP)
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- DNP: When You Desire A Safe And Steady Income Stream (NYSE:DNP)
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- Why CenterPoint Energy (CNP) is a Great Dividend Stock Right Now
- UTG: An Excellent Utility Fund For The Long Term, But Too Expensive (NYSE:UTG)
- Why 6%+ Yielding UTG Is My Favorite AI Infrastructure Fund (NYSE:UTG)
- Alliant Energy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Miss
- Sempra Energy's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Zacks Industry Outlook Highlights CenterPoint Energy, Fortis and NiSource
- 3 Stocks to Buy From the Prospering Electric Power Industry
- NiSource Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Rise Y/Y
- Why CenterPoint Energy (CNP) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Centerpoint Energy stock hits 52-week high at 39.31 USD
- IDACORP Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Lag, EPS View Narrowed
- AES Q2 Earnings Outpace Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Edison International Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- CMS Energy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- PG&E Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Decline Y/Y
Tagesspanne
37.71 38.34
Jahresspanne
28.56 39.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.03
- Eröffnung
- 37.94
- Bid
- 38.07
- Ask
- 38.37
- Tief
- 37.71
- Hoch
- 38.34
- Volumen
- 6.581 K
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 1.28%
- 6-Monatsänderung
- 4.79%
- Jahresänderung
- 29.45%
