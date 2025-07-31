KurseKategorien
CNP: CenterPoint Energy Inc (Holding Co)

38.07 USD 0.04 (0.11%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNP hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.71 bis zu einem Hoch von 38.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die CenterPoint Energy Inc (Holding Co)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
37.71 38.34
Jahresspanne
28.56 39.31
Vorheriger Schlusskurs
38.03
Eröffnung
37.94
Bid
38.07
Ask
38.37
Tief
37.71
Hoch
38.34
Volumen
6.581 K
Tagesänderung
0.11%
Monatsänderung
1.28%
6-Monatsänderung
4.79%
Jahresänderung
29.45%
