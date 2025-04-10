Валюты / CDC
CDC: VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
65.45 USD 0.24 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDC за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.42, а максимальная — 65.66.
Следите за динамикой VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CDC
Дневной диапазон
65.42 65.66
Годовой диапазон
57.37 67.75
- Предыдущее закрытие
- 65.69
- Open
- 65.62
- Bid
- 65.45
- Ask
- 65.75
- Low
- 65.42
- High
- 65.66
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- -0.88%
- 6-месячное изменение
- -0.12%
- Годовое изменение
- 0.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.