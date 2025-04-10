통화 / CDC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CDC: VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
65.82 USD 0.10 (0.15%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CDC 환율이 오늘 -0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 65.56이고 고가는 66.00이었습니다.
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDC News
- F.D.A. Reviews Cases of Covid Vaccine Deaths
- F.D.A. Official Overruled Scientists on Wide Access to Covid Shots
- CVS Holds Off on Offering Covid Vaccines in 16 States
- CDC Standoff: Kennedy’s Push to Fire Director Devolves Into Chaos
- F.D.A. Approves Covid Shots With New Restrictions
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Covid Vaccine Opponent Tapped to Lead Federal Review Team
- US issues travel alert for UK and over 3 dozen other countries
- China Revives Covid-Era Health Measures to Prevent Mosquito-Borne Virus
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- Chicken Alfredo Recall: 3 Dead in Outbreak Tied to Walmart, Kroger
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Salmonella Outbreak Linked to Eggs Sickens Dozens
- How to Find Healthy Stocks in a Fast Food Market
- C.D.C. Contradicts Kennedy and Keeps Advice That Children May Get Covid Shots
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- U.S. Will No Longer Recommend Covid Shots for Children and Pregnant Women
- Off-the-Las Vegas Strip resorts report cases of deadly disease
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Trump Budget Cuts Hobble Antismoking Programs
- US Measles Cases Rise 12% in a Week to Reach 800 in 24 States
- Cabot Creamery Butter Is Recalled Over Fecal Contamination Risk
일일 변동 비율
65.56 66.00
년간 변동
57.37 67.75
- 이전 종가
- 65.92
- 시가
- 66.00
- Bid
- 65.82
- Ask
- 66.12
- 저가
- 65.56
- 고가
- 66.00
- 볼륨
- 93
- 일일 변동
- -0.15%
- 월 변동
- -0.32%
- 6개월 변동
- 0.44%
- 년간 변동율
- 1.51%
20 9월, 토요일