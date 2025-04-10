KurseKategorien
Währungen / CDC
Zurück zum Aktien

CDC: VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

65.82 USD 0.10 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CDC hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.56 bis zu einem Hoch von 66.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CDC News

Tagesspanne
65.56 66.00
Jahresspanne
57.37 67.75
Vorheriger Schlusskurs
65.92
Eröffnung
66.00
Bid
65.82
Ask
66.12
Tief
65.56
Hoch
66.00
Volumen
85
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
-0.32%
6-Monatsänderung
0.44%
Jahresänderung
1.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K