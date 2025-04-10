Währungen / CDC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CDC: VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
65.82 USD 0.10 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CDC hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.56 bis zu einem Hoch von 66.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDC News
- F.D.A. Reviews Cases of Covid Vaccine Deaths
- F.D.A. Official Overruled Scientists on Wide Access to Covid Shots
- CVS Holds Off on Offering Covid Vaccines in 16 States
- CDC Standoff: Kennedy’s Push to Fire Director Devolves Into Chaos
- F.D.A. Approves Covid Shots With New Restrictions
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Covid Vaccine Opponent Tapped to Lead Federal Review Team
- US issues travel alert for UK and over 3 dozen other countries
- China Revives Covid-Era Health Measures to Prevent Mosquito-Borne Virus
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- Chicken Alfredo Recall: 3 Dead in Outbreak Tied to Walmart, Kroger
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Salmonella Outbreak Linked to Eggs Sickens Dozens
- How to Find Healthy Stocks in a Fast Food Market
- C.D.C. Contradicts Kennedy and Keeps Advice That Children May Get Covid Shots
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- U.S. Will No Longer Recommend Covid Shots for Children and Pregnant Women
- Off-the-Las Vegas Strip resorts report cases of deadly disease
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Trump Budget Cuts Hobble Antismoking Programs
- US Measles Cases Rise 12% in a Week to Reach 800 in 24 States
- Cabot Creamery Butter Is Recalled Over Fecal Contamination Risk
Tagesspanne
65.56 66.00
Jahresspanne
57.37 67.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.92
- Eröffnung
- 66.00
- Bid
- 65.82
- Ask
- 66.12
- Tief
- 65.56
- Hoch
- 66.00
- Volumen
- 85
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- -0.32%
- 6-Monatsänderung
- 0.44%
- Jahresänderung
- 1.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K