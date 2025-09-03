Валюты / BYD
BYD: Boyd Gaming Corporation
82.13 USD 1.34 (1.61%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BYD за сегодня изменился на -1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.71, а максимальная — 83.67.
Следите за динамикой Boyd Gaming Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BYD
Дневной диапазон
80.71 83.67
Годовой диапазон
58.94 87.82
- Предыдущее закрытие
- 83.47
- Open
- 83.67
- Bid
- 82.13
- Ask
- 82.43
- Low
- 80.71
- High
- 83.67
- Объем
- 2.372 K
- Дневное изменение
- -1.61%
- Месячное изменение
- -3.15%
- 6-месячное изменение
- 25.45%
- Годовое изменение
- 27.39%
