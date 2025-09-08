Dövizler / BYD
BYD: Boyd Gaming Corporation
83.30 USD 0.02 (0.02%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BYD fiyatı bugün -0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.86 ve Yüksek fiyatı olarak 83.77 aralığında işlem gördü.
Boyd Gaming Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BYD haberleri
Günlük aralık
82.86 83.77
Yıllık aralık
58.94 87.82
- Önceki kapanış
- 83.32
- Açılış
- 83.31
- Satış
- 83.30
- Alış
- 83.60
- Düşük
- 82.86
- Yüksek
- 83.77
- Hacim
- 1.007 K
- Günlük değişim
- -0.02%
- Aylık değişim
- -1.77%
- 6 aylık değişim
- 27.23%
- Yıllık değişim
- 29.21%
21 Eylül, Pazar