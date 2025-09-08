FiyatlarBölümler
Dövizler / BYD
BYD: Boyd Gaming Corporation

83.30 USD 0.02 (0.02%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BYD fiyatı bugün -0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.86 ve Yüksek fiyatı olarak 83.77 aralığında işlem gördü.

Boyd Gaming Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
82.86 83.77
Yıllık aralık
58.94 87.82
Önceki kapanış
83.32
Açılış
83.31
Satış
83.30
Alış
83.60
Düşük
82.86
Yüksek
83.77
Hacim
1.007 K
Günlük değişim
-0.02%
Aylık değişim
-1.77%
6 aylık değişim
27.23%
Yıllık değişim
29.21%
21 Eylül, Pazar