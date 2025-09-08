통화 / BYD
BYD: Boyd Gaming Corporation
83.30 USD 0.02 (0.02%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BYD 환율이 오늘 -0.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 82.86이고 고가는 83.77이었습니다.
Boyd Gaming Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
82.86 83.77
년간 변동
58.94 87.82
- 이전 종가
- 83.32
- 시가
- 83.31
- Bid
- 83.30
- Ask
- 83.60
- 저가
- 82.86
- 고가
- 83.77
- 볼륨
- 1.007 K
- 일일 변동
- -0.02%
- 월 변동
- -1.77%
- 6개월 변동
- 27.23%
- 년간 변동율
- 29.21%
