Валюты / BOE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BOE: Blackrock Enhanced Global Dividend Trust of Beneficial Interest
11.57 USD 0.06 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BOE за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.57, а максимальная — 11.66.
Следите за динамикой Blackrock Enhanced Global Dividend Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BOE
- UK inflation holds at 3.8%, highest among big rich economies
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- Bank of England to scale back QT, keep rates steady
- Will the Fed cut interest rates — and will Lisa Cook have a vote?
- UK shoppers spent more as temperatures rose in August, BRC survey shows
- Bank Of England Governor Shares ‘Multi-Money’ Vision Ahead Of Stablecoin Plan Consultation
- BoE’s Bailey: Doubts grow on how fast rates can be cut
- BoE’s Taylor: We’re getting closer to the soft landing
- BoE's Greene: Some signs that disinflationary process is slowing
- UK’s Reeves could raise revenues by imposing a windfall tax on banks — Bloomberg
- BoE’s Mann: A more persistent hold on the bank rate is appropriate right now
- UK inflation rises to highest since early 2024 at 3.8%
- UK inflation rises to 3.8% in July, ONS says
- BoE to cut bank rate by 25 bps to 3.75% in Q4 – Reuters Poll
- UK economy slows less than expected in second quarter
- GBP/USD steadies around 1.3500 amid rising odds of Fed rate cuts
- GBP is outperforming with modest gain – Scotiabank
- GBP: Strong data needed to endorse BoE hawks – ING
- BoE's Pill: MPC believes UK monetary policy is still restrictive
- Hawkish interest rate cut by the Bank of England – Commerzbank
- BoE: Quite the predicament – Standard Chartered
- Bailey speech: Risks are quite real on both inflation and growth
- Bailey speech: Path for rates has become more uncertain
- Bailey speech: Important not to cut bank rate too quickly or too much
Дневной диапазон
11.57 11.66
Годовой диапазон
9.16 11.77
- Предыдущее закрытие
- 11.63
- Open
- 11.61
- Bid
- 11.57
- Ask
- 11.87
- Low
- 11.57
- High
- 11.66
- Объем
- 341
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 0.43%
- 6-месячное изменение
- 7.33%
- Годовое изменение
- 3.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.