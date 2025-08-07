КотировкиРазделы
BOE: Blackrock Enhanced Global Dividend Trust of Beneficial Interest

11.57 USD 0.06 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BOE за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.57, а максимальная — 11.66.

Следите за динамикой Blackrock Enhanced Global Dividend Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
11.57 11.66
Годовой диапазон
9.16 11.77
Предыдущее закрытие
11.63
Open
11.61
Bid
11.57
Ask
11.87
Low
11.57
High
11.66
Объем
341
Дневное изменение
-0.52%
Месячное изменение
0.43%
6-месячное изменение
7.33%
Годовое изменение
3.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.