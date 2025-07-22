Валюты / BKU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BKU: BankUnited Inc Common Stock
37.89 USD 0.36 (0.94%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BKU за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.36, а максимальная — 38.18.
Следите за динамикой BankUnited Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BKU
- BankUnited to open new corporate office in Tampa next year
- BankUnited completes redemption of $400 million senior notes due 2025
- BankUnited (BKU) Down 5% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- BankUnited, Inc. (BKU) Could Be a Great Choice
- State Street Gains 13.3% YTD: Should You Buy the Stock Now?
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Here's Why BankUnited (BKU) Could be Great Choice for a Bottom Fisher
- BankUnited appoints Michael Mitchell as EVP of branch banking
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- Associated Banc-Corp Stock Gains on Q2 Earnings Beat, NII View Raised
- BankUnited's Q2 Earnings Beat on Higher NII & Non-Interest Income
- Citi raises BankUnited stock price target to $42 on solid NIM expansion
- BankUnited stock rating downgraded to Neutral by Piper Sandler
- BankUnited, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BKU)
- BankUnited, Inc. (BKU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BankUnited (BKU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: BankUnited surpasses Q2 2025 earnings expectations
- BankUnited (BKU) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- BankUnited, Inc. (BKU) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BankUnited Q2 2025 slides: Net income jumps 18%, NIM expands to 2.93%
- BankUnited names James Mackey as next CFO in leadership transition
- BankUnited earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- Improve Your Retirement Income with These 3 Top-Ranked Dividend Stocks
- KeyCorp (KEY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
Дневной диапазон
37.36 38.18
Годовой диапазон
28.21 44.45
- Предыдущее закрытие
- 38.25
- Open
- 38.18
- Bid
- 37.89
- Ask
- 38.19
- Low
- 37.36
- High
- 38.18
- Объем
- 1.112 K
- Дневное изменение
- -0.94%
- Месячное изменение
- -2.12%
- 6-месячное изменение
- 10.95%
- Годовое изменение
- 4.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.