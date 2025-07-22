통화 / BKU
BKU: BankUnited Inc Common Stock
38.93 USD 0.58 (1.47%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BKU 환율이 오늘 -1.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.49이고 고가는 39.44이었습니다.
BankUnited Inc Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
38.49 39.44
년간 변동
28.21 44.45
- 이전 종가
- 39.51
- 시가
- 39.44
- Bid
- 38.93
- Ask
- 39.23
- 저가
- 38.49
- 고가
- 39.44
- 볼륨
- 1.136 K
- 일일 변동
- -1.47%
- 월 변동
- 0.57%
- 6개월 변동
- 14.00%
- 년간 변동율
- 7.39%
