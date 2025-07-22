QuotazioniSezioni
BKU: BankUnited Inc Common Stock

38.93 USD 0.58 (1.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BKU ha avuto una variazione del -1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.49 e ad un massimo di 39.44.

Segui le dinamiche di BankUnited Inc Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
38.49 39.44
Intervallo Annuale
28.21 44.45
Chiusura Precedente
39.51
Apertura
39.44
Bid
38.93
Ask
39.23
Minimo
38.49
Massimo
39.44
Volume
1.136 K
Variazione giornaliera
-1.47%
Variazione Mensile
0.57%
Variazione Semestrale
14.00%
Variazione Annuale
7.39%
20 settembre, sabato