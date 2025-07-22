Valute / BKU
BKU: BankUnited Inc Common Stock
38.93 USD 0.58 (1.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BKU ha avuto una variazione del -1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.49 e ad un massimo di 39.44.
Segui le dinamiche di BankUnited Inc Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
38.49 39.44
Intervallo Annuale
28.21 44.45
- Chiusura Precedente
- 39.51
- Apertura
- 39.44
- Bid
- 38.93
- Ask
- 39.23
- Minimo
- 38.49
- Massimo
- 39.44
- Volume
- 1.136 K
- Variazione giornaliera
- -1.47%
- Variazione Mensile
- 0.57%
- Variazione Semestrale
- 14.00%
- Variazione Annuale
- 7.39%
20 settembre, sabato