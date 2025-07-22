Divisas / BKU
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BKU: BankUnited Inc Common Stock
38.16 USD 0.27 (0.71%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BKU de hoy ha cambiado un 0.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.71, mientras que el máximo ha alcanzado 38.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BankUnited Inc Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKU News
- BankUnited to open new corporate office in Tampa next year
- BankUnited completes redemption of $400 million senior notes due 2025
- BankUnited (BKU) Down 5% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- BankUnited, Inc. (BKU) Could Be a Great Choice
- State Street Gains 13.3% YTD: Should You Buy the Stock Now?
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Here's Why BankUnited (BKU) Could be Great Choice for a Bottom Fisher
- BankUnited appoints Michael Mitchell as EVP of branch banking
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- Associated Banc-Corp Stock Gains on Q2 Earnings Beat, NII View Raised
- BankUnited's Q2 Earnings Beat on Higher NII & Non-Interest Income
- Citi raises BankUnited stock price target to $42 on solid NIM expansion
- BankUnited stock rating downgraded to Neutral by Piper Sandler
- BankUnited, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BKU)
- BankUnited, Inc. (BKU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BankUnited (BKU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: BankUnited surpasses Q2 2025 earnings expectations
- BankUnited (BKU) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- BankUnited, Inc. (BKU) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BankUnited Q2 2025 slides: Net income jumps 18%, NIM expands to 2.93%
- BankUnited names James Mackey as next CFO in leadership transition
- BankUnited earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- Improve Your Retirement Income with These 3 Top-Ranked Dividend Stocks
- KeyCorp (KEY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
Rango diario
37.71 38.99
Rango anual
28.21 44.45
- Cierres anteriores
- 37.89
- Open
- 38.00
- Bid
- 38.16
- Ask
- 38.46
- Low
- 37.71
- High
- 38.99
- Volumen
- 1.745 K
- Cambio diario
- 0.71%
- Cambio mensual
- -1.42%
- Cambio a 6 meses
- 11.74%
- Cambio anual
- 5.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B