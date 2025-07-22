Dövizler / BKU
BKU: BankUnited Inc Common Stock
38.93 USD 0.58 (1.47%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BKU fiyatı bugün -1.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.49 ve Yüksek fiyatı olarak 39.44 aralığında işlem gördü.
BankUnited Inc Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BKU haberleri
21 Eylül, Pazar