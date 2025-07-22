FiyatlarBölümler
Dövizler / BKU
BKU: BankUnited Inc Common Stock

38.93 USD 0.58 (1.47%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BKU fiyatı bugün -1.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.49 ve Yüksek fiyatı olarak 39.44 aralığında işlem gördü.

BankUnited Inc Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır.

Günlük aralık
38.49 39.44
Yıllık aralık
28.21 44.45
Önceki kapanış
39.51
Açılış
39.44
Satış
38.93
Alış
39.23
Düşük
38.49
Yüksek
39.44
Hacim
1.136 K
Günlük değişim
-1.47%
Aylık değişim
0.57%
6 aylık değişim
14.00%
Yıllık değişim
7.39%
