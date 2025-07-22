Währungen / BKU
BKU: BankUnited Inc Common Stock
39.51 USD 1.35 (3.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BKU hat sich für heute um 3.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.03 bis zu einem Hoch von 39.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die BankUnited Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
38.03 39.59
Jahresspanne
28.21 44.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.16
- Eröffnung
- 38.40
- Bid
- 39.51
- Ask
- 39.81
- Tief
- 38.03
- Hoch
- 39.59
- Volumen
- 1.348 K
- Tagesänderung
- 3.54%
- Monatsänderung
- 2.07%
- 6-Monatsänderung
- 15.70%
- Jahresänderung
- 8.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K