Валюты / BITO
BITO: ProShares Bitcoin Strategy ETF
20.12 USD 0.26 (1.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BITO за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.76, а максимальная — 20.16.
Следите за динамикой ProShares Bitcoin Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
19.76 20.16
Годовой диапазон
16.48 27.88
- Предыдущее закрытие
- 19.86
- Open
- 19.89
- Bid
- 20.12
- Ask
- 20.42
- Low
- 19.76
- High
- 20.16
- Объем
- 8.064 K
- Дневное изменение
- 1.31%
- Месячное изменение
- 6.51%
- 6-месячное изменение
- 10.43%
- Годовое изменение
- 11.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.