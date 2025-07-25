КотировкиРазделы
BITO: ProShares Bitcoin Strategy ETF

20.12 USD 0.26 (1.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BITO за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.76, а максимальная — 20.16.

Следите за динамикой ProShares Bitcoin Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
19.76 20.16
Годовой диапазон
16.48 27.88
Предыдущее закрытие
19.86
Open
19.89
Bid
20.12
Ask
20.42
Low
19.76
High
20.16
Объем
8.064 K
Дневное изменение
1.31%
Месячное изменение
6.51%
6-месячное изменение
10.43%
Годовое изменение
11.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.