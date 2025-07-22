Валюты / ARMN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARMN: Aris Mining Corporation
9.65 USD 0.19 (1.93%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARMN за сегодня изменился на -1.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.49, а максимальная — 9.95.
Следите за динамикой Aris Mining Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ARMN
- New Strong Sell Stocks for September 16th
- Aris Mining Corp stock hits 52-week high at 9.59 USD
- Aris Mining: Leading Gold Miner Dream Gains Momentum Amid Gold Price Surge (NYSE:ARMN)
- Aris Mining's Costs Climb: Can Margins Hold Up Amid Inflation?
- Aris Mining stock hits 52-week high at 8.19 USD
- ARMN vs. AU: Which Gold Mining Stock is the Better Pick Now?
- Aris Mining's Q2 Gold Sales Surge: Will Volume Momentum Last?
- Are Basic Materials Stocks Lagging Aris Mining Corporation (ARMN) This Year?
- Here's Why Aris Mining Corporation (ARMN) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- Mubadala divests entire stake in Aris Mining amid share volatility
- Should You Buy Aris Mining Stock After a 70% Surge in 6 Months?
- Aris Mining's Q2 Gold Output Climbs: Segovia Sets Stage for Solid 2H
- Aris Mining Corporation (ARMN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Aris Mining Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ARMN)
- Aris Mining to Post Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Aris Mining stock hits 52-week high at 7.72 USD
- New Strong Buy Stocks for August 5th
- Wall Street Analysts See a 30.18% Upside in Aris Mining Corporation (ARMN): Can the Stock Really Move This High?
- Has Avino Silver (ASM) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
- Aris Mining's Gold Sales Climb: Can Volume Growth Hold Steady?
- Aris Mining Ramps Up Segovia Mill to Power Production Expansion in 2H
- ARMN vs. EGO: Which Gold Mining Stock is the Better Pick Now?
- Aris Mining stock hits 52-week high at 7.3 USD
- Zacks Investment Ideas feature highlights: SPDR Gold Shares ETF, Agnico Eagle Mines, Kinross Gold, AngloGold Ashanti and Aris Mining
Дневной диапазон
9.49 9.95
Годовой диапазон
3.28 9.95
- Предыдущее закрытие
- 9.84
- Open
- 9.90
- Bid
- 9.65
- Ask
- 9.95
- Low
- 9.49
- High
- 9.95
- Объем
- 3.004 K
- Дневное изменение
- -1.93%
- Месячное изменение
- 9.91%
- 6-месячное изменение
- 108.87%
- Годовое изменение
- 107.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.