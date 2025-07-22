Währungen / ARMN
ARMN: Aris Mining Corporation
9.17 USD 0.37 (3.88%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARMN hat sich für heute um -3.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.11 bis zu einem Hoch von 9.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aris Mining Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARMN News
Tagesspanne
9.11 9.47
Jahresspanne
3.28 9.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.54
- Eröffnung
- 9.47
- Bid
- 9.17
- Ask
- 9.47
- Tief
- 9.11
- Hoch
- 9.47
- Volumen
- 2.768 K
- Tagesänderung
- -3.88%
- Monatsänderung
- 4.44%
- 6-Monatsänderung
- 98.48%
- Jahresänderung
- 96.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K