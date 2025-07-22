Devises / ARMN
ARMN: Aris Mining Corporation
9.70 USD 0.53 (5.78%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ARMN a changé de 5.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.17 et à un maximum de 9.77.
Suivez la dynamique Aris Mining Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ARMN Nouvelles
- New Strong Sell Stocks for September 16th
- Aris Mining Corp stock hits 52-week high at 9.59 USD
- Aris Mining: Leading Gold Miner Dream Gains Momentum Amid Gold Price Surge (NYSE:ARMN)
- Aris Mining's Costs Climb: Can Margins Hold Up Amid Inflation?
- Aris Mining stock hits 52-week high at 8.19 USD
- ARMN vs. AU: Which Gold Mining Stock is the Better Pick Now?
- Aris Mining's Q2 Gold Sales Surge: Will Volume Momentum Last?
- Are Basic Materials Stocks Lagging Aris Mining Corporation (ARMN) This Year?
- Here's Why Aris Mining Corporation (ARMN) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- Mubadala divests entire stake in Aris Mining amid share volatility
- Should You Buy Aris Mining Stock After a 70% Surge in 6 Months?
- Aris Mining's Q2 Gold Output Climbs: Segovia Sets Stage for Solid 2H
- Aris Mining Corporation (ARMN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Aris Mining Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ARMN)
- Aris Mining to Post Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Aris Mining stock hits 52-week high at 7.72 USD
- New Strong Buy Stocks for August 5th
- Wall Street Analysts See a 30.18% Upside in Aris Mining Corporation (ARMN): Can the Stock Really Move This High?
- Has Avino Silver (ASM) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
- Aris Mining's Gold Sales Climb: Can Volume Growth Hold Steady?
- Aris Mining Ramps Up Segovia Mill to Power Production Expansion in 2H
- ARMN vs. EGO: Which Gold Mining Stock is the Better Pick Now?
- Aris Mining stock hits 52-week high at 7.3 USD
- Zacks Investment Ideas feature highlights: SPDR Gold Shares ETF, Agnico Eagle Mines, Kinross Gold, AngloGold Ashanti and Aris Mining
Range quotidien
9.17 9.77
Range Annuel
3.28 9.95
- Clôture Précédente
- 9.17
- Ouverture
- 9.17
- Bid
- 9.70
- Ask
- 10.00
- Plus Bas
- 9.17
- Plus Haut
- 9.77
- Volume
- 5.473 K
- Changement quotidien
- 5.78%
- Changement Mensuel
- 10.48%
- Changement à 6 Mois
- 109.96%
- Changement Annuel
- 108.15%
20 septembre, samedi