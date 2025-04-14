Валюты / AMRN
AMRN: Amarin Corporation plc - American Depositary Shares, each repre
14.93 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMRN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.64, а максимальная — 15.00.
Следите за динамикой Amarin Corporation plc - American Depositary Shares, each repre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMRN
- Prothena (PRTA) Up 17.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Amarin stock rises after ESC Congress data on VASCEPA mechanism
- Is Amarin (AMRN) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- RCKT Stock Rises as FDA Lifts Clinical Hold on Danon Disease Study
- Earnings call transcript: Amarin Q2 2025 sees revenue beat, stock stable
- Allogene's Q2 Loss Narrower Than Expected, Pipeline in Focus
- Amarin (AMRN) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Recordati shares rise after Jefferies upgrade to “buy” on growth prospects
- Is Amarin (AMRN) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Amarin's Q2 Earnings & Revenues Trump Estimates, Stock Rises
- Amarin earnings beat by $0.97, revenue topped estimates
- Amarin Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- VKTX Stock Down on Wider-Than-Expected Loss in Q2, Nil Sales
- Are Medical Stocks Lagging DexCom (DXCM) This Year?
- Zacks.com featured highlights include Mama's Creations, Bassett Furniture Industries and Amarin
- 3 Strong Buy Breakout Stocks for Explosive Returns
- Amarin stock rises as Goldman Sachs raises price target on EU deal
- Amarin Shares Surge After $175M European Licensing Deal For Heart Drug VAZKEPA - Amarin Corp (NASDAQ:AMRN)
- Amarin Lands Massive European Commercialization Deal For Heart Drug Vazkepa, Stock Surges - Amarin Corp (NASDAQ:AMRN)
- Amarin stock jumps after $25 million licensing deal with Recordati
- Amarin licenses VAZKEPA to Recordati in 59 European countries
- Amarin Is A Sell Despite The Large Cash Balance (NASDAQ:AMRN)
- Top 2 Health Care Stocks That May Crash This Month - Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ:LXRX), Amarin Corp (NASDAQ:AMRN)
- Hyatt Hotels, THOR Industries And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amarin Corp (NASDAQ:AMRN), Alumis (NASDAQ:ALMS)
Дневной диапазон
14.64 15.00
Годовой диапазон
0.35 17.46
- Предыдущее закрытие
- 14.93
- Open
- 14.86
- Bid
- 14.93
- Ask
- 15.23
- Low
- 14.64
- High
- 15.00
- Объем
- 136
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.67%
- 6-месячное изменение
- 3217.78%
- Годовое изменение
- 2196.92%
