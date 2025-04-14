Dövizler / AMRN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AMRN: Amarin Corporation plc - American Depositary Shares, each repre
15.35 USD 0.43 (2.88%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AMRN fiyatı bugün 2.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.83 ve Yüksek fiyatı olarak 15.57 aralığında işlem gördü.
Amarin Corporation plc - American Depositary Shares, each repre hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMRN haberleri
- Prothena (PRTA) Up 17.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Amarin stock rises after ESC Congress data on VASCEPA mechanism
- Is Amarin (AMRN) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- RCKT Stock Rises as FDA Lifts Clinical Hold on Danon Disease Study
- Earnings call transcript: Amarin Q2 2025 sees revenue beat, stock stable
- Allogene's Q2 Loss Narrower Than Expected, Pipeline in Focus
- Amarin (AMRN) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Recordati shares rise after Jefferies upgrade to “buy” on growth prospects
- Is Amarin (AMRN) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Amarin's Q2 Earnings & Revenues Trump Estimates, Stock Rises
- Amarin earnings beat by $0.97, revenue topped estimates
- Amarin Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- VKTX Stock Down on Wider-Than-Expected Loss in Q2, Nil Sales
- Are Medical Stocks Lagging DexCom (DXCM) This Year?
- Zacks.com featured highlights include Mama's Creations, Bassett Furniture Industries and Amarin
- 3 Strong Buy Breakout Stocks for Explosive Returns
- Amarin stock rises as Goldman Sachs raises price target on EU deal
- Amarin Shares Surge After $175M European Licensing Deal For Heart Drug VAZKEPA - Amarin Corp (NASDAQ:AMRN)
- Amarin Lands Massive European Commercialization Deal For Heart Drug Vazkepa, Stock Surges - Amarin Corp (NASDAQ:AMRN)
- Amarin stock jumps after $25 million licensing deal with Recordati
- Amarin licenses VAZKEPA to Recordati in 59 European countries
- Amarin Is A Sell Despite The Large Cash Balance (NASDAQ:AMRN)
- Top 2 Health Care Stocks That May Crash This Month - Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ:LXRX), Amarin Corp (NASDAQ:AMRN)
- Hyatt Hotels, THOR Industries And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amarin Corp (NASDAQ:AMRN), Alumis (NASDAQ:ALMS)
Günlük aralık
14.83 15.57
Yıllık aralık
0.35 17.46
- Önceki kapanış
- 14.92
- Açılış
- 14.83
- Satış
- 15.35
- Alış
- 15.65
- Düşük
- 14.83
- Yüksek
- 15.57
- Hacim
- 223
- Günlük değişim
- 2.88%
- Aylık değişim
- 2.13%
- 6 aylık değişim
- 3311.11%
- Yıllık değişim
- 2261.54%
21 Eylül, Pazar