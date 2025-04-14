CotationsSections
AMRN: Amarin Corporation plc - American Depositary Shares, each repre

15.35 USD 0.43 (2.88%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AMRN a changé de 2.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.83 et à un maximum de 15.57.

Suivez la dynamique Amarin Corporation plc - American Depositary Shares, each repre. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
14.83 15.57
Range Annuel
0.35 17.46
Clôture Précédente
14.92
Ouverture
14.83
Bid
15.35
Ask
15.65
Plus Bas
14.83
Plus Haut
15.57
Volume
223
Changement quotidien
2.88%
Changement Mensuel
2.13%
Changement à 6 Mois
3311.11%
Changement Annuel
2261.54%
20 septembre, samedi