AMRN: Amarin Corporation plc - American Depositary Shares, each repre
14.92 USD 0.32 (2.19%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMRN hat sich für heute um 2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.62 bis zu einem Hoch von 15.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amarin Corporation plc - American Depositary Shares, each repre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMRN News
Tagesspanne
14.62 15.07
Jahresspanne
0.35 17.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.60
- Eröffnung
- 14.76
- Bid
- 14.92
- Ask
- 15.22
- Tief
- 14.62
- Hoch
- 15.07
- Volumen
- 138
- Tagesänderung
- 2.19%
- Monatsänderung
- -0.73%
- 6-Monatsänderung
- 3215.56%
- Jahresänderung
- 2195.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K