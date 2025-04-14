KurseKategorien
Währungen / AMRN
Zurück zum Aktien

AMRN: Amarin Corporation plc - American Depositary Shares, each repre

14.92 USD 0.32 (2.19%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMRN hat sich für heute um 2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.62 bis zu einem Hoch von 15.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die Amarin Corporation plc - American Depositary Shares, each repre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMRN News

Tagesspanne
14.62 15.07
Jahresspanne
0.35 17.46
Vorheriger Schlusskurs
14.60
Eröffnung
14.76
Bid
14.92
Ask
15.22
Tief
14.62
Hoch
15.07
Volumen
138
Tagesänderung
2.19%
Monatsänderung
-0.73%
6-Monatsänderung
3215.56%
Jahresänderung
2195.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K