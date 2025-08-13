Валюты / AL
AL: Air Lease Corporation Class A
63.54 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AL за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.46, а максимальная — 63.60.
Следите за динамикой Air Lease Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AL
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- Air Lease Set to be Purchased for $65.00 Per Share in Cash
- Air Lease stock rating downgraded by TD Cowen on acquisition news
- Air Lease (AL) Up 17.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Deutsche Bank downgrades Air Lease after $65-a-share takeover deal
- Deutsche Bank downgrades Air Lease stock to Hold after acquisition news
- Company News for Sep 3, 2025
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Air Lease outlook revised to negative by Fitch on acquisition deal
- Wall Street Legend Sells Jet Empire in $28 Billion Deal Backed by Japan and Saudi Arabia
- Air Lease Corporation: A Big $28.2 Billion Surprise, Selling Without A Premium (NYSE:AL)
- Implied Volatility Surging for Air Lease Stock Options
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- Air Lease Corp stock hits all-time high at 64.03 USD
- Why Is Air Lease Stock Soaring Tuesday? - Air Lease (NYSE:AL)
- Air Lease Agrees To $7.4 Billion Takeout By Japan-Led Group
- Arlo and Krispy Kreme have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Air Lease stock soars after $7.4 billion acquisition deal
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- 3 Dividend-Paying Transport Equipment & Leasing Stocks to Watch
- Air Lease stock hits all-time high at 60.41 USD
- Air Lease Delivers Two New A321neo Aircraft to China Airlines
- Here's Why Air Lease (AL) is a Strong Momentum Stock
- Here's Why Air Lease (AL) is a Strong Value Stock
Дневной диапазон
63.46 63.60
Годовой диапазон
38.25 64.30
- Предыдущее закрытие
- 63.56
- Open
- 63.59
- Bid
- 63.54
- Ask
- 63.84
- Low
- 63.46
- High
- 63.60
- Объем
- 5.126 K
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- -0.86%
- 6-месячное изменение
- 32.15%
- Годовое изменение
- 40.51%
