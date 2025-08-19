CotationsSections
AL: Air Lease Corporation Class A

63.60 USD 0.05 (0.08%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AL a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.50 et à un maximum de 63.61.

Suivez la dynamique Air Lease Corporation Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
63.50 63.61
Range Annuel
38.25 64.30
Clôture Précédente
63.55
Ouverture
63.57
Bid
63.60
Ask
63.90
Plus Bas
63.50
Plus Haut
63.61
Volume
2.443 K
Changement quotidien
0.08%
Changement Mensuel
-0.76%
Changement à 6 Mois
32.28%
Changement Annuel
40.65%
