AL: Air Lease Corporation Class A
63.60 USD 0.05 (0.08%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AL 환율이 오늘 0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 63.50이고 고가는 63.61이었습니다.
Air Lease Corporation Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
63.50 63.61
년간 변동
38.25 64.30
- 이전 종가
- 63.55
- 시가
- 63.57
- Bid
- 63.60
- Ask
- 63.90
- 저가
- 63.50
- 고가
- 63.61
- 볼륨
- 2.443 K
- 일일 변동
- 0.08%
- 월 변동
- -0.76%
- 6개월 변동
- 32.28%
- 년간 변동율
- 40.65%
