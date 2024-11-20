СигналыРазделы
Min Wei Huang

DKT07

Min Wei Huang
1 отзыв
Надежность
183 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2022 177%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 062
Прибыльных трейдов:
743 (36.03%)
Убыточных трейдов:
1 319 (63.97%)
Лучший трейд:
822.11 USD
Худший трейд:
-65.80 USD
Общая прибыль:
35 707.45 USD (25 581 165 pips)
Общий убыток:
-30 439.26 USD (25 313 902 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (664.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
847.52 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
94.56%
Макс. загрузка депозита:
13.29%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.64
Длинных трейдов:
1 164 (56.45%)
Коротких трейдов:
898 (43.55%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
2.55 USD
Средняя прибыль:
48.06 USD
Средний убыток:
-23.08 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-497.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-497.55 USD (21)
Прирост в месяц:
-6.10%
Годовой прогноз:
-74.07%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
447.52 USD
Максимальная:
1 447.49 USD (24.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.07% (1 358.04 USD)
По эквити:
2.58% (114.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 230
ETHUSD 189
XAUUSD 178
GBPUSD 176
GBPJPY 154
USDJPY 153
JP225 150
DE40 134
USDCNH 125
HK50 123
US30 118
USTEC 83
XAUJPY 77
US500 67
TSLA.NAS 38
CADJPY 25
AUDJPY 20
NVDA.NAS 8
EURUSD 4
XAUEUR 3
BABA.NYSE 3
COIN.NAS 2
RMS.PAR 1
XAGUSD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 1.3K
ETHUSD 1.2K
XAUUSD 1.5K
GBPUSD -423
GBPJPY -16
USDJPY 570
JP225 178
DE40 -10
USDCNH -194
HK50 889
US30 -542
USTEC -310
XAUJPY 280
US500 -152
TSLA.NAS 782
CADJPY 18
AUDJPY -17
NVDA.NAS 189
EURUSD 70
XAUEUR -28
BABA.NYSE -104
COIN.NAS 67
RMS.PAR -46
XAGUSD 52
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -674K
ETHUSD 133K
XAUUSD 101K
GBPUSD -932
GBPJPY -522
USDJPY 21K
JP225 408K
DE40 168K
USDCNH 963
HK50 661K
US30 -405K
USTEC -175K
XAUJPY 35K
US500 -11K
TSLA.NAS 11K
CADJPY 757
AUDJPY -1.9K
NVDA.NAS 19K
EURUSD 1.2K
XAUEUR -2.8K
BABA.NYSE -787
COIN.NAS 16K
RMS.PAR -38K
XAGUSD 893
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +822.11 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +664.40 USD
Макс. убыток в серии: -497.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Earnex-Trade
0.00 × 74
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 15
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5656
еще 143...
单笔1%

IC MT5平台

Средняя оценка:
Daryn Doldashev
4655
Daryn Doldashev 2024.11.20 08:50   

cannot copy stocks instruments

2025.05.18 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 20:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.08 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.08.17 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.09 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.14 10:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2023.07.06 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.03 17:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2023.06.26 04:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.20 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2023.04.17 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.14 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.31 20:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.31 09:46
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.30 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.29 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.28 21:28
Share of days for 80% of growth is too low
