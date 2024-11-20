- Прирост
Всего трейдов:
2 062
Прибыльных трейдов:
743 (36.03%)
Убыточных трейдов:
1 319 (63.97%)
Лучший трейд:
822.11 USD
Худший трейд:
-65.80 USD
Общая прибыль:
35 707.45 USD (25 581 165 pips)
Общий убыток:
-30 439.26 USD (25 313 902 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (664.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
847.52 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
94.56%
Макс. загрузка депозита:
13.29%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.64
Длинных трейдов:
1 164 (56.45%)
Коротких трейдов:
898 (43.55%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
2.55 USD
Средняя прибыль:
48.06 USD
Средний убыток:
-23.08 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-497.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-497.55 USD (21)
Прирост в месяц:
-6.10%
Годовой прогноз:
-74.07%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
447.52 USD
Максимальная:
1 447.49 USD (24.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.07% (1 358.04 USD)
По эквити:
2.58% (114.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|230
|ETHUSD
|189
|XAUUSD
|178
|GBPUSD
|176
|GBPJPY
|154
|USDJPY
|153
|JP225
|150
|DE40
|134
|USDCNH
|125
|HK50
|123
|US30
|118
|USTEC
|83
|XAUJPY
|77
|US500
|67
|TSLA.NAS
|38
|CADJPY
|25
|AUDJPY
|20
|NVDA.NAS
|8
|EURUSD
|4
|XAUEUR
|3
|BABA.NYSE
|3
|COIN.NAS
|2
|RMS.PAR
|1
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|1.3K
|ETHUSD
|1.2K
|XAUUSD
|1.5K
|GBPUSD
|-423
|GBPJPY
|-16
|USDJPY
|570
|JP225
|178
|DE40
|-10
|USDCNH
|-194
|HK50
|889
|US30
|-542
|USTEC
|-310
|XAUJPY
|280
|US500
|-152
|TSLA.NAS
|782
|CADJPY
|18
|AUDJPY
|-17
|NVDA.NAS
|189
|EURUSD
|70
|XAUEUR
|-28
|BABA.NYSE
|-104
|COIN.NAS
|67
|RMS.PAR
|-46
|XAGUSD
|52
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-674K
|ETHUSD
|133K
|XAUUSD
|101K
|GBPUSD
|-932
|GBPJPY
|-522
|USDJPY
|21K
|JP225
|408K
|DE40
|168K
|USDCNH
|963
|HK50
|661K
|US30
|-405K
|USTEC
|-175K
|XAUJPY
|35K
|US500
|-11K
|TSLA.NAS
|11K
|CADJPY
|757
|AUDJPY
|-1.9K
|NVDA.NAS
|19K
|EURUSD
|1.2K
|XAUEUR
|-2.8K
|BABA.NYSE
|-787
|COIN.NAS
|16K
|RMS.PAR
|-38K
|XAGUSD
|893
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
Лучший трейд: +822.11 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +664.40 USD
Макс. убыток в серии: -497.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Earnex-Trade
|0.00 × 74
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 15
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5656
