Substantial Arrows

Substantial Arrows — Видите уровни. Следуйте тренду. Ждите ретеста.

Substantial Arrows — технический индикатор для MetaTrader 5, построенный на необычном подходе к определению уровней поддержки и сопротивления.

Вместо использования только классических способов отображения Support & Resistance, Substantial Arrows применяет собственную логику обработки рыночных уровней. Основная задача этих уровней — помочь трейдеру быстрее находить области, где цена может проявить реакцию или совершить ретест.

Подход к Support & Resistance многократно тестировался автором, в особенности на Gold/XAUUSD, таймфрейм M15, и показал очень хорошую точность определения уровней в тестах автора.

При этом важно понимать: ни один технический уровень и ни один индикатор не способен с уверенностью предсказать будущее движение рынка.

Больше, чем просто Support & Resistance

Substantial Arrows объединяет несколько инструментов анализа в одном рабочем пространстве.

Панель Market Trend позволяет отслеживать направление рынка на нескольких таймфреймах. Это помогает оценивать более широкий рыночный контекст без необходимости постоянно переключаться между графиками.

Цвет свечей также автоматически изменяется в зависимости от соотношения настроенных пользователем Fast MA и Slow MA, предоставляя дополнительное визуальное представление о текущем состоянии рынка на рабочем таймфрейме.

Но одна из ключевых особенностей Substantial Arrows — это Main Arrows.

Main Arrows не предназначены для случайного отображения большого количества сигналов. Стрелка появляется при выполнении условий ретеста отображаемого индикатором уровня Support/Resistance, с учетом направления выбранного трендового таймфрейма и фильтра скользящих средних.

Логику можно представить следующим образом:

Support/Resistance → Trend Filter → Retest → Main Arrow

Цель стрелки — не предсказать, куда обязательно пойдет цена, а помочь трейдеру быстрее заметить потенциально значимую область ретеста.

Настраиваемый фильтр Moving Average

Пользователь может самостоятельно настроить параметры скользящих средних, используемых для фильтрации Main Arrows:

  • период Fast MA;
  • период Slow MA;
  • метод расчета MA;
  • Applied Price;
  • MA Shift.

Текущие настройки по умолчанию:

Fast MA: EMA 34, Close
Slow MA: EMA 90, Close

При необходимости эти параметры можно изменить в соответствии с собственной торговой системой.

Различные рынки и таймфреймы MT5

Substantial Arrows разработан для использования на различных рынках, доступных в MetaTrader 5, и может применяться на разных таймфреймах.

При этом основной средой разработки и тестирования автора является:

Gold / XAUUSD — M15

Индикатор многократно проверялся автором на этом рынке и таймфрейме как посредством backtest, так и посредством forward test.

Для дополнительной прозрачности вы также можете наблюдать за торговым сигналом автора, где Substantial Arrows используется в реальных торговых условиях — нажмите здесь.

Обратите внимание: результаты, представленные на странице сигнала, отражают прошлую и/или текущую торговую деятельность и не являются гарантией будущих результатов.

Стартовая скидка — для первых 100 покупателей

Первоначальная цена:

$99

Для первых 100 покупателей:

$74 — скидка около 25%

После первых 100 покупок планируемая цена составит:

$125

Это специальное предложение действует в рамках начального этапа выпуска Substantial Arrows Version 1.

Руководство и поддержка

Инструкция по использованию индикатора доступна на странице Comments продукта.

Если у вас возникли вопросы по установке, настройке параметров или работе Substantial Arrows, пожалуйста, задавайте их в разделе Comments или отправьте Personal Message автору.

Пожалуйста, не используйте раздел Reviews для вопросов технической поддержки. Раздел Reviews предназначен прежде всего для отзывов о продукте, а вопросы и обсуждение лучше размещать в Comments или Personal Message.

Важное предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере торгового капитала.

Substantial Arrows не гарантирует прибыль, успешность сделок или определенный результат торговли.

Это инструмент технического анализа, предназначенный для упрощения анализа структуры рынка, трендовых условий, уровней поддержки и сопротивления, а также потенциальных зон ретеста.

Результаты прошлых или текущих периодов, включая backtest, forward test и результаты торгового сигнала, не гарантируют аналогичных результатов в будущем.

Появление Main Arrow, изменение цвета свечей, направление Market Trend, уровни Support/Resistance и любая другая информация, отображаемая Substantial Arrows, не являются гарантией того, что рынок продолжит движение в указанном направлении.

Все торговые решения — включая вход и выход из позиции, объем сделки, Stop Loss, Take Profit и управление рисками — пользователь принимает самостоятельно и несет за них полную ответственность.


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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
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HMS Candle Timer MT5
M Iqbal Akbar
4 (1)
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This indicator will show you a timer near the current candle on your MT5 chart. The format is HMS (Hour, Minute, Second) in count down. Usually this timer is very useful while you are using scalping technique since "on time" is everything for the scalpers. More than just for the scalpers, HMS candle timer MT5 is very good for them who always need to know the age of current candle, what is the remaining time of the current candle? That's it. Hopefully useful. Regards, M Iqbal Akbar
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Clear Simple Direction
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PivotTrend Sentinel
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