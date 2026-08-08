Substantial Arrows — Видите уровни. Следуйте тренду. Ждите ретеста.





Substantial Arrows — технический индикатор для MetaTrader 5, построенный на необычном подходе к определению уровней поддержки и сопротивления.

Вместо использования только классических способов отображения Support & Resistance, Substantial Arrows применяет собственную логику обработки рыночных уровней. Основная задача этих уровней — помочь трейдеру быстрее находить области, где цена может проявить реакцию или совершить ретест.

Подход к Support & Resistance многократно тестировался автором, в особенности на Gold/XAUUSD, таймфрейм M15, и показал очень хорошую точность определения уровней в тестах автора.

При этом важно понимать: ни один технический уровень и ни один индикатор не способен с уверенностью предсказать будущее движение рынка.

Больше, чем просто Support & Resistance

Substantial Arrows объединяет несколько инструментов анализа в одном рабочем пространстве.

Панель Market Trend позволяет отслеживать направление рынка на нескольких таймфреймах. Это помогает оценивать более широкий рыночный контекст без необходимости постоянно переключаться между графиками.

Цвет свечей также автоматически изменяется в зависимости от соотношения настроенных пользователем Fast MA и Slow MA, предоставляя дополнительное визуальное представление о текущем состоянии рынка на рабочем таймфрейме.

Но одна из ключевых особенностей Substantial Arrows — это Main Arrows.

Main Arrows не предназначены для случайного отображения большого количества сигналов. Стрелка появляется при выполнении условий ретеста отображаемого индикатором уровня Support/Resistance, с учетом направления выбранного трендового таймфрейма и фильтра скользящих средних.

Логику можно представить следующим образом:

Support/Resistance → Trend Filter → Retest → Main Arrow

Цель стрелки — не предсказать, куда обязательно пойдет цена, а помочь трейдеру быстрее заметить потенциально значимую область ретеста.

Настраиваемый фильтр Moving Average

Пользователь может самостоятельно настроить параметры скользящих средних, используемых для фильтрации Main Arrows:

период Fast MA;

период Slow MA;

метод расчета MA;

Applied Price;

MA Shift.

Текущие настройки по умолчанию:

Fast MA: EMA 34, Close

Slow MA: EMA 90, Close

При необходимости эти параметры можно изменить в соответствии с собственной торговой системой.

Различные рынки и таймфреймы MT5

Substantial Arrows разработан для использования на различных рынках, доступных в MetaTrader 5, и может применяться на разных таймфреймах.

При этом основной средой разработки и тестирования автора является:

Gold / XAUUSD — M15

Индикатор многократно проверялся автором на этом рынке и таймфрейме как посредством backtest, так и посредством forward test.

Для дополнительной прозрачности вы также можете наблюдать за торговым сигналом автора, где Substantial Arrows используется в реальных торговых условиях — нажмите здесь.

Обратите внимание: результаты, представленные на странице сигнала, отражают прошлую и/или текущую торговую деятельность и не являются гарантией будущих результатов.

Стартовая скидка — для первых 100 покупателей

Первоначальная цена:

$99

Для первых 100 покупателей:

$74 — скидка около 25%

После первых 100 покупок планируемая цена составит:

$125

Это специальное предложение действует в рамках начального этапа выпуска Substantial Arrows Version 1.

Руководство и поддержка

Инструкция по использованию индикатора доступна на странице Comments продукта.

Если у вас возникли вопросы по установке, настройке параметров или работе Substantial Arrows, пожалуйста, задавайте их в разделе Comments или отправьте Personal Message автору.

Пожалуйста, не используйте раздел Reviews для вопросов технической поддержки. Раздел Reviews предназначен прежде всего для отзывов о продукте, а вопросы и обсуждение лучше размещать в Comments или Personal Message.

Важное предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере торгового капитала.

Substantial Arrows не гарантирует прибыль, успешность сделок или определенный результат торговли.

Это инструмент технического анализа, предназначенный для упрощения анализа структуры рынка, трендовых условий, уровней поддержки и сопротивления, а также потенциальных зон ретеста.

Результаты прошлых или текущих периодов, включая backtest, forward test и результаты торгового сигнала, не гарантируют аналогичных результатов в будущем.

Появление Main Arrow, изменение цвета свечей, направление Market Trend, уровни Support/Resistance и любая другая информация, отображаемая Substantial Arrows, не являются гарантией того, что рынок продолжит движение в указанном направлении.

Все торговые решения — включая вход и выход из позиции, объем сделки, Stop Loss, Take Profit и управление рисками — пользователь принимает самостоятельно и несет за них полную ответственность.