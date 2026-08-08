Substantial Arrows
- 指标
-
- 版本: 1.724
- 更新: 10 八月 2026
- 激活: 7
Substantial Arrows — 识别关键价位，顺应趋势，等待回测
Substantial Arrows 是一款专为 MetaTrader 5（MT5）开发的技术分析指标，采用一种不同于传统方式的支撑位与阻力位（Support & Resistance）分析方法。
与单纯使用传统支撑阻力显示方式不同，Substantial Arrows 使用自身的市场价位处理逻辑，帮助交易者识别价格可能产生反应或出现回测的重要区域。
作者对这套支撑阻力逻辑进行了多次测试，尤其是在 Gold/XAUUSD 的 M15 时间周期上进行了反复的回测（Backtest）和前向测试（Forward Test）。在作者的测试中，该方法在识别关键价位方面表现出了很好的准确性。
但请注意：任何技术指标、支撑阻力位或交易信号都无法保证未来的价格走势。
不仅仅是支撑位与阻力位
Substantial Arrows 将多个市场分析工具整合到同一个图表中。
Market Trend 趋势面板可以帮助用户观察多个时间周期的市场方向，从而更方便地了解更大级别的市场环境，而不需要频繁切换不同的图表。
K线颜色也会根据用户设置的 Fast MA 与 Slow MA 的相对位置自动变化，让交易者能够更直观地观察当前交易周期的市场状态。
而 Substantial Arrows 的核心功能之一，就是 Main Arrows（主箭头信号）。
Main Arrows 并不是为了在图表上大量产生交易信号。
只有当价格对指标显示的 Support/Resistance 关键价位形成符合条件的回测（Retest），同时满足所选择的趋势参考周期方向以及移动平均线过滤条件时，Main Arrow 才会出现。
其基本逻辑可以简单理解为：
Support/Resistance → Trend Filter → Retest → Main Arrow
Main Arrow 的目的并不是预测价格接下来一定会上涨或下跌，而是帮助交易者更快速地识别与当前趋势方向一致的潜在回测区域。
可自定义 Moving Average 过滤条件
用户可以根据自己的交易方法，自由调整 Main Arrows 所使用的移动平均线参数，包括：
- Fast MA 周期
- Slow MA 周期
- MA 计算方法
- Applied Price
- MA Shift
当前默认设置为：
Fast MA：EMA 34，Close
Slow MA：EMA 90，Close
这些参数并不是固定的，用户可以根据自己的交易策略进行调整。
适用于 MT5 的不同市场和时间周期
Substantial Arrows 可以应用于 MetaTrader 5 提供的不同交易市场以及不同时间周期。
不过，作者主要的开发和测试环境是：
Gold / XAUUSD — M15
作者已经在 Gold/XAUUSD M15 上进行了多次 Backtest 和 Forward Test，以持续观察指标在实际市场环境中的表现。
为了提供更多透明度，您还可以查看作者使用 Substantial Arrows 进行交易的 Signal 页面，并持续观察其实际交易表现 — 点击这里。
请注意，Signal 页面显示的是过去和/或当前的交易表现，过去或当前的表现并不能保证未来取得相同的结果。
首发优惠 — 仅限前 100 位购买者
原始参考价格：
$99
目前针对前 100 位购买者提供首发优惠：
$74 — 约 25% OFF
前 100 个购买名额结束后，计划价格将调整为：
$125
这是 Substantial Arrows Version 1 发布初期提供的特别价格。
使用教程与技术支持
产品的使用教程可以在商品页面的 Comments（评论/讨论区） 中查看。
如果您对安装、参数设置或指标的使用方法有任何疑问，请在 Comments 页面提出问题，或者直接向作者发送 Personal Message（私人消息）。
请不要在 Reviews（评价区）中提出技术或使用问题。
Reviews 更适合用于分享您对产品的实际使用评价；如果需要帮助或讨论指标设置，请使用 Comments 或 Personal Message 联系作者。
重要风险声明
金融市场交易具有高风险，可能导致部分甚至全部交易资金的损失。
Substantial Arrows 不承诺盈利，也不保证任何交易一定成功，更不保证未来能够取得特定的交易结果。
本指标仅是一种技术分析辅助工具，目的是帮助用户更方便地观察市场结构、趋势状态、支撑阻力区域以及潜在的 Retest 机会。
任何过去或当前的结果，包括 Backtest、Forward Test 以及 Signal 页面所显示的交易表现，都不能保证未来获得相同或类似的结果。
Substantial Arrows 所显示的 Main Arrow、K线颜色变化、Market Trend 趋势方向、Support/Resistance 水平以及其他任何信息，均不代表市场未来一定会按照所显示的方向运行。
所有交易决定，包括是否入场、何时离场、交易手数、Stop Loss、Take Profit 以及风险管理，均由用户自行决定并承担全部责任。