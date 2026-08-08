Substantial Arrows — 识别关键价位，顺应趋势，等待回测





Substantial Arrows 是一款专为 MetaTrader 5（MT5）开发的技术分析指标，采用一种不同于传统方式的支撑位与阻力位（Support & Resistance）分析方法。

与单纯使用传统支撑阻力显示方式不同，Substantial Arrows 使用自身的市场价位处理逻辑，帮助交易者识别价格可能产生反应或出现回测的重要区域。

作者对这套支撑阻力逻辑进行了多次测试，尤其是在 Gold/XAUUSD 的 M15 时间周期上进行了反复的回测（Backtest）和前向测试（Forward Test）。在作者的测试中，该方法在识别关键价位方面表现出了很好的准确性。

但请注意：任何技术指标、支撑阻力位或交易信号都无法保证未来的价格走势。

不仅仅是支撑位与阻力位

Substantial Arrows 将多个市场分析工具整合到同一个图表中。

Market Trend 趋势面板可以帮助用户观察多个时间周期的市场方向，从而更方便地了解更大级别的市场环境，而不需要频繁切换不同的图表。

K线颜色也会根据用户设置的 Fast MA 与 Slow MA 的相对位置自动变化，让交易者能够更直观地观察当前交易周期的市场状态。

而 Substantial Arrows 的核心功能之一，就是 Main Arrows（主箭头信号）。

Main Arrows 并不是为了在图表上大量产生交易信号。

只有当价格对指标显示的 Support/Resistance 关键价位形成符合条件的回测（Retest），同时满足所选择的趋势参考周期方向以及移动平均线过滤条件时，Main Arrow 才会出现。

其基本逻辑可以简单理解为：

Support/Resistance → Trend Filter → Retest → Main Arrow

Main Arrow 的目的并不是预测价格接下来一定会上涨或下跌，而是帮助交易者更快速地识别与当前趋势方向一致的潜在回测区域。

可自定义 Moving Average 过滤条件

用户可以根据自己的交易方法，自由调整 Main Arrows 所使用的移动平均线参数，包括：

Fast MA 周期

Slow MA 周期

MA 计算方法

Applied Price

MA Shift

当前默认设置为：

Fast MA：EMA 34，Close

Slow MA：EMA 90，Close

这些参数并不是固定的，用户可以根据自己的交易策略进行调整。

适用于 MT5 的不同市场和时间周期

Substantial Arrows 可以应用于 MetaTrader 5 提供的不同交易市场以及不同时间周期。

不过，作者主要的开发和测试环境是：

Gold / XAUUSD — M15

作者已经在 Gold/XAUUSD M15 上进行了多次 Backtest 和 Forward Test，以持续观察指标在实际市场环境中的表现。

为了提供更多透明度，您还可以查看作者使用 Substantial Arrows 进行交易的 Signal 页面，并持续观察其实际交易表现 — 点击这里。

请注意，Signal 页面显示的是过去和/或当前的交易表现，过去或当前的表现并不能保证未来取得相同的结果。

首发优惠 — 仅限前 100 位购买者

原始参考价格：

$99

目前针对前 100 位购买者提供首发优惠：

$74 — 约 25% OFF

前 100 个购买名额结束后，计划价格将调整为：

$125

这是 Substantial Arrows Version 1 发布初期提供的特别价格。

使用教程与技术支持

产品的使用教程可以在商品页面的 Comments（评论/讨论区） 中查看。

如果您对安装、参数设置或指标的使用方法有任何疑问，请在 Comments 页面提出问题，或者直接向作者发送 Personal Message（私人消息）。

请不要在 Reviews（评价区）中提出技术或使用问题。

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重要风险声明

金融市场交易具有高风险，可能导致部分甚至全部交易资金的损失。

Substantial Arrows 不承诺盈利，也不保证任何交易一定成功，更不保证未来能够取得特定的交易结果。

本指标仅是一种技术分析辅助工具，目的是帮助用户更方便地观察市场结构、趋势状态、支撑阻力区域以及潜在的 Retest 机会。

任何过去或当前的结果，包括 Backtest、Forward Test 以及 Signal 页面所显示的交易表现，都不能保证未来获得相同或类似的结果。

Substantial Arrows 所显示的 Main Arrow、K线颜色变化、Market Trend 趋势方向、Support/Resistance 水平以及其他任何信息，均不代表市场未来一定会按照所显示的方向运行。

所有交易决定，包括是否入场、何时离场、交易手数、Stop Loss、Take Profit 以及风险管理，均由用户自行决定并承担全部责任。