Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. Со Stochastic всё хуже, чем с любым другим осциллятором: три периода и два уровня — это пять чисел, которые нужно угадать, и каждая новая комбинация стоит вам ещё одного захода в диалог. Stochastic Live Tuner с этим покончил.

Это классический двухлинейный медленный Stochastic (%K и %D), который настраивается прямо на графике, в реальном времени. На графике располагается небольшая панель с пятью слайдерами: период %K, период %D, Slowing и оба уровня. Тяните любой из них — индикатор пересчитывается и перерисовывается мгновенно, прямо у вас на глазах. Вопрос «5,3,3 или 14,3,3», вопрос «80/20 или 75/25» решается за секунды на вашем собственном графике, а не в ветке форума.

Метод %D одной кнопкой. Переключайте сглаживание %D — SMA, EMA, SMMA, LWMA — прямо на панели. Изменение появляется на графике в тот же момент.

Настоящий Stochastic, а не обёртка. Индикатор использует собственную реализацию классического медленного Stochastic: %K = 100 x SUM(close - LL) / SUM(HH - LL) на окне slowing, по Low/High — в точности определение MetaTrader, без скрытого хэндла посередине. Вы настраиваете ровно то, что видите. Без перерисовки.

И редактор стиля в реальном времени. Меняйте цвет и толщину линии %K, линии %D и линий уровней с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выберите одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — все три периода, уровни, метод %D, цвета и толщина возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска.

Чем он вам понравится

Пять слайдеров, мгновенный отклик. Всё пространство перебора 5,3,3 / 14,3,3 / 80/20 / 75/25 — за секунды, а не за десяток заходов в диалог.

Всё пространство перебора 5,3,3 / 14,3,3 / 80/20 / 75/25 — за секунды, а не за десяток заходов в диалог. Метод сглаживания %D переключается прямо на панели, четыре метода.

переключается прямо на панели, четыре метода. Стиль на лету. Цвет и толщина %K / %D / уровней меняются на графике прямо во время редактирования.

Цвет и толщина %K / %D / уровней меняются на графике прямо во время редактирования. Три темы , один клик, тёмная или светлая — под ваш график.

, один клик, тёмная или светлая — под ваш график. Память по каждому графику. Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком.

Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком. Собственный расчёт %K/%D, идентичный определению MetaTrader. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки решений.

Как использовать

Перетащите Stochastic Live Tuner на любой график.

Слайдерами задайте %K, %D, Slowing и два уровня — смотрите, как обе линии обновляются вживую.

Переключайте метод %D на панели, пока сигнальная линия не подойдёт вашему рынку.

Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линий и уровней.

Stochastic Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI, WPR и RSI Live Tuner: сначала бесплатная классика, а затем другие индикаторы и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе настройки в реальном времени. Если такой подход экономит вам заходы в диалог настроек, короткий отзыв подскажет нам, что делать дальше.

Совет: Если панель выглядит прозрачной, значит, на вашем графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатно, автономно, без DLL. Работает на любом инструменте и таймфрейме.