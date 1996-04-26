MFI with Alerts mr
- Индикаторы
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- Версия: 2.12
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд!
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Crypto_Forex Индикатор "MFI с оповещениями" для MT4, без перерисовки.
- - Индекс денежного потока (MFI) — это технический осциллятор, который использует данные о цене и объёме для определения зон перепроданности и перекупленности.
- - Встроенные оповещения для ПК и мобильных устройств: о входе в зоны перепроданности/перекупленности и о выходе из них.
- - С настраиваемыми уровнями срабатывания оповещений.
- - Осциллятор MFI предоставляет информацию о бычьем и медвежьем ценовом импульсе.
- - Он отлично подходит для открытия позиций на продажу в зоне перекупленности, когда MFI выше 80, и для покупки в зоне перепроданности, когда MFI ниже 20.
- - MFI очень полезен для обнаружения дивергенций и отлично сочетается с Price Action.
- - Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.