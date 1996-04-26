Bollinger Bands Higher Time Frame mv
- Индикаторы
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- Версия: 2.33
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "HTF Bollinger Bands" для MT4.
- - Улучшите свои методы торговли с помощью профессионального индикатора "HTF Bollinger Bands" для MT4. HTF означает "более высокий таймфрейм".
- - Bollinger Bands — один из лучших индикаторов на рынке и идеальный инструмент для торговли.
- - Примерно 90% ценового движения происходит между двумя полосами.
- - Индикатор HTF Bollinger Bands отлично подходит для многотаймфреймовых торговых систем с входами по ценовому действию или в сочетании с другими индикаторами.
- - Этот индикатор позволяет добавлять полосы Боллинджера с более высокого таймфрейма к текущему графику.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.