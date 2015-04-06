Quantum Gold Miner





Полностью автоматическая пробойная торговля XAUUSD — для MetaTrader 4 и 5





Торгуйте пробоями золота с высокой точностью, а не наугад.





Quantum Gold Miner — это полностью автоматический торговый советник, созданный специально для XAUUSD. Вместо того чтобы полагаться на фиксированные линии поддержки и сопротивления, он определяет высоковероятные зоны спроса и предложения непосредственно из текущей структуры рынка — свинг-максимумы и минимумы, где цена неоднократно давала реакцию, — и торгует пробой этих зон на основе строгой системы правил.

Как работает торговля

На каждой закрытой свече H1 Quantum Gold Miner заново сканирует график для поиска ближайшей нераспределенной зоны предложения выше текущей цены и ближайшей зоны спроса ниже нее. Он выставляет отложенный ордер Buy Stop на уровне зоны предложения и Sell Stop на уровне зоны спроса, заранее занимая позицию до начала движения рынка, вместо того чтобы гоняться за ценой постфактум. По мере того как зоны смещаются вслед за динамикой цены, ордера автоматически обновляются для соответствия текущей структуре.





Ключевые особенности





• Динамическое определение зон — уровни спроса и предложения пересчитываются на каждом баре H1 и никогда не остаются статичными





• Адаптивный расчет размера позиции — размер лота масштабируется вместе с ростом счета по модели баланса High-Water Mark, поэтому серия убытков не уменьшит ваш торговый лот ниже уровня, заработанного на пике баланса





• Умное управление сделками — трейлинг-стоп с переводом в безубыток и частичным закрытием для защиты прибыли по мере развития движения





• Фильтры исполнения — фильтры спреда и торговых сессий защищают советник от входа в рынок в неблагоприятных условиях





• Защита от выходных — открытые позиции закрываются до появления возможного гэпа на выходных





Требования





Символ: только XAUUSD





Таймфрейм: H1





Минимальный баланс: $100





Тип счета: ECN / Raw Spread или стандартный счет с постоянно узким спредом





Хостинг: настоятельно рекомендуется VPS с низкой задержкой для точного исполнения пробоев





Создан для долговечности, а не для спешки





Quantum Gold Miner не гоняется за сделками — он ждет, пока цена действительно достигнет и пробьет подходящую зону. Это означает, что он не будет выдавать сигналы каждый день, и это заложено в концепцию стратегии. Стратегия построена на избирательности: меньше сделок, но более качественные сетапы, нацеленные на получение более плавной и устойчивой кривой капитала в долгосрочной перспективе, а не на постоянный рыночный шум.





Торговля сопряжена с риском. Результаты в прошлом не гарантируют будущих результатов — всегда торгуйте только тем капиталом, который можете позволить себе потерять.



