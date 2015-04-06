Quantum Gold Miner

Quantum Gold Miner


Полностью автоматическая пробойная торговля XAUUSD — для MetaTrader 4 и 5

Торгуйте пробоями золота с высокой точностью, а не наугад.

Quantum Gold Miner — это полностью автоматический торговый советник, созданный специально для XAUUSD. Вместо того чтобы полагаться на фиксированные линии поддержки и сопротивления, он определяет высоковероятные зоны спроса и предложения непосредственно из текущей структуры рынка — свинг-максимумы и минимумы, где цена неоднократно давала реакцию, — и торгует пробой этих зон на основе строгой системы правил.
Как работает торговля
На каждой закрытой свече H1 Quantum Gold Miner заново сканирует график для поиска ближайшей нераспределенной зоны предложения выше текущей цены и ближайшей зоны спроса ниже нее. Он выставляет отложенный ордер Buy Stop на уровне зоны предложения и Sell Stop на уровне зоны спроса, заранее занимая позицию до начала движения рынка, вместо того чтобы гоняться за ценой постфактум. По мере того как зоны смещаются вслед за динамикой цены, ордера автоматически обновляются для соответствия текущей структуре.

Ключевые особенности

Динамическое определение зон — уровни спроса и предложения пересчитываются на каждом баре H1 и никогда не остаются статичными

Адаптивный расчет размера позиции — размер лота масштабируется вместе с ростом счета по модели баланса High-Water Mark, поэтому серия убытков не уменьшит ваш торговый лот ниже уровня, заработанного на пике баланса

Умное управление сделками — трейлинг-стоп с переводом в безубыток и частичным закрытием для защиты прибыли по мере развития движения

Фильтры исполнения — фильтры спреда и торговых сессий защищают советник от входа в рынок в неблагоприятных условиях

Защита от выходных — открытые позиции закрываются до появления возможного гэпа на выходных

Требования

Символ: только XAUUSD

Таймфрейм: H1

Минимальный баланс: $100

Тип счета: ECN / Raw Spread или стандартный счет с постоянно узким спредом

Хостинг: настоятельно рекомендуется VPS с низкой задержкой для точного исполнения пробоев

Создан для долговечности, а не для спешки

Quantum Gold Miner не гоняется за сделками — он ждет, пока цена действительно достигнет и пробьет подходящую зону. Это означает, что он не будет выдавать сигналы каждый день, и это заложено в концепцию стратегии. Стратегия построена на избирательности: меньше сделок, но более качественные сетапы, нацеленные на получение более плавной и устойчивой кривой капитала в долгосрочной перспективе, а не на постоянный рыночный шум.

Торговля сопряжена с риском. Результаты в прошлом не гарантируют будущих результатов — всегда торгуйте только тем капиталом, который можете позволить себе потерять.

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5 (6)
Эксперты
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Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.48 (25)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy GOLD Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2353871 GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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Quantum Gold Miner MT5
Siphesihle Mabhengu
Эксперты
Quantum Gold Miner Полностью автоматическая пробойная торговля XAUUSD — для MetaTrader 4 и 5 Торгуйте пробоями золота с высокой точностью, а не наугад. Quantum Gold Miner — это полностью автоматический торговый советник, созданный специально для XAUUSD. Вместо того чтобы полагаться на фиксированные линии поддержки и сопротивления, он определяет высоковероятные зоны спроса и предложения непосредственно из текущей структуры рынка — свинг-максимумы и минимумы, где цена неоднократно давала реакци
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