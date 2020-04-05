Nolan MT5 | Алгоритмическая торговая система институционального уровня для XAUUSD

Некоторые системы созданы для того, чтобы создавать видимость работы. Nolan MT5 создан для того, чтобы быть правым.

Nolan MT5 — это институциональная алгоритмическая торговая система, разработанная для XAUUSD (Gold). В ее основе лежит усовершенствованное четырехстратегическое ядро исполнения для трейдеров, которые понимают, что истинное преимущество заключается в терпении, а не в хаотичной активности.

Иная философия

Большинство советников торгуют непрерывно, принимая суету за прогресс. Nolan делает противоположное. Он не пытается быть гиперактивным и может спокойно выжидать длительное время, иногда весьма продолжительные периоды, не открывая ни одной сделки. Он ждет. Он ждет только тех сетапов, которые действительно имеют значение, и игнорирует всё остальное. В среднем можно ожидать около 15 сделок в месяц, и будут тихие недели. Эта тишина — не сбой системы. Эта тишина означает, что система работает именно так, как была спроектирована.

Настоящее торговое преимущество

Скажу прямо: этот советник обладает реальным структурным преимуществом. Это не подогнанная под историю иллюзия (curve-fitting), которая испаряется при малейшем изменении рынка, а преимущество, выдержавшее полный спектр рыночных условий. Бэктесты показывают устойчивую работу Nolan во всех режимах волатильности с 2016 года: спокойный рынок, агрессивные движения, тренды, флэт, кризисы и периоды восстановления. На протяжении всего этого времени на рекомендуемом балансе максимальная просадка оставалась в пределах 10%. Это не случайность. Именно так выглядит система с реальным преимуществом.

Nolan MT5 использует четыре независимые стратегии исполнения, каждую из которых можно отдельно включить или отключить в входных параметрах. Запускайте все четыре вместе для диверсифицированного подхода или изолируйте только те, которые соответствуют вашему взгляду на рынок. Выбор за вами.

Интеллектуальный внутренний риск-менеджмент

Риск в Nolan MT5 рассчитывается автоматически внутри самой системы. В настройках намеренно нет ввода фиксированного лота или фиксированного процента, поскольку размер позиции напрямую связан с внутренней механикой EA. Принудительный ввод лота вручную нарушил бы эту взаимосвязь и разрушил бы то самое преимущество, на котором построен советник. Вы просто выбираете профиль риска, и Nolan сам рассчитывает размер каждой сделки в полном согласии со своей логикой.

Проектирование с акцентом на контроль рисков

Именно здесь Nolan MT5 отличается от других моих проектов. В то время как другие системы гонятся за максимальной доходностью, Nolan откалиброван для более плавного движения депозита с учетом рисков и с меньшей просадкой на рекомендуемом балансе. Он спроектирован так, чтобы целевая максимальная просадка находилась в районе 10% при стандартных настройках. Это система для трейдеров, которые планируют оставаться на рынке и через пять лет, стабильно увеличивая капитал, пока любители высоких рисков теряют счета. Дополнительно можно включить дневную и недельную защиту капитала для еще большего контроля.

Внутренняя механика является конфиденциальной и не разглашается.

Требования к настройке

Инструмент: XAUUSD (Gold)

Таймфрейм: Не имеет значения; Nolan MT5 автоматически управляет своими внутренними таймфреймами

Минимальный депозит: $500 USD (рекомендуется от $1000 для оптимальной доходности)

Кредитное плечо: 1:400

Режим счета: Хеджирование (Hedging)

Тип счета: Raw / ECN

Рекомендуемые брокеры: FP Markets

VPS: ForexVPS.net

Как использовать

Включите «Разрешить Алготрейдинг» в вашем терминале MT5. Прикрепите Nolan MT5 к графику XAUUSD. Запустите со стандартными настройками — конфигурация не требуется. Параметры риска можно настроить в соответствии с вашей личной склонностью к риску, а любую из четырех стратегий можно включать или отключать по вашему усмотрению. Важно: Добавьте [https://www.worldtimeserver.com/](https://www.worldtimeserver.com/) (без пробелов) в список разрешенных URL-адресов в разделе Сервис → Настройки → Эксперты в вашем терминале MT5. Без этого Nolan MT5 не будет работать корректно.

Отказ от ответственности

Nolan MT5 предоставляется строго на условиях «как есть» и «по мере доступности», без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, пригодность для конкретной цели или прибыльность. Торговля на валютном рынке и контрактами CFD (такими как золото) сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Прошлые результаты, полученные на реальных счетах, в бэктестах или тестере стратегий, не гарантируют будущих результатов. Вы не должны торговать капиталом, потерю которого не можете себе позволить. Продавец не несет ответственности за любые финансовые убытки, технические сбои (включая, помимо прочего, прописи VPS, проблемы с исполнением у брокера, проскальзывания или потерю связи) или любой другой ущерб, возникший в результате использования этого продукта. Покупая и используя Nolan MT5, вы подтверждаете, что несете полную ответственность за свои собственные торговые решения и соблюдение законов и нормативных актов вашей юрисдикции.