Nolan MT5

Nolan MT5 | Алгоритмическая торговая система институционального уровня для XAUUSD

Некоторые системы созданы для того, чтобы создавать видимость работы. Nolan MT5 создан для того, чтобы быть правым.

Nolan MT5 — это институциональная алгоритмическая торговая система, разработанная для XAUUSD (Gold). В ее основе лежит усовершенствованное четырехстратегическое ядро исполнения для трейдеров, которые понимают, что истинное преимущество заключается в терпении, а не в хаотичной активности.

Иная философия

Большинство советников торгуют непрерывно, принимая суету за прогресс. Nolan делает противоположное. Он не пытается быть гиперактивным и может спокойно выжидать длительное время, иногда весьма продолжительные периоды, не открывая ни одной сделки. Он ждет. Он ждет только тех сетапов, которые действительно имеют значение, и игнорирует всё остальное. В среднем можно ожидать около 15 сделок в месяц, и будут тихие недели. Эта тишина — не сбой системы. Эта тишина означает, что система работает именно так, как была спроектирована.

Настоящее торговое преимущество

Скажу прямо: этот советник обладает реальным структурным преимуществом. Это не подогнанная под историю иллюзия (curve-fitting), которая испаряется при малейшем изменении рынка, а преимущество, выдержавшее полный спектр рыночных условий. Бэктесты показывают устойчивую работу Nolan во всех режимах волатильности с 2016 года: спокойный рынок, агрессивные движения, тренды, флэт, кризисы и периоды восстановления. На протяжении всего этого времени на рекомендуемом балансе максимальная просадка оставалась в пределах 10%. Это не случайность. Именно так выглядит система с реальным преимуществом.

Nolan MT5 использует четыре независимые стратегии исполнения, каждую из которых можно отдельно включить или отключить в входных параметрах. Запускайте все четыре вместе для диверсифицированного подхода или изолируйте только те, которые соответствуют вашему взгляду на рынок. Выбор за вами.

Интеллектуальный внутренний риск-менеджмент

Риск в Nolan MT5 рассчитывается автоматически внутри самой системы. В настройках намеренно нет ввода фиксированного лота или фиксированного процента, поскольку размер позиции напрямую связан с внутренней механикой EA. Принудительный ввод лота вручную нарушил бы эту взаимосвязь и разрушил бы то самое преимущество, на котором построен советник. Вы просто выбираете профиль риска, и Nolan сам рассчитывает размер каждой сделки в полном согласии со своей логикой.

Проектирование с акцентом на контроль рисков

Именно здесь Nolan MT5 отличается от других моих проектов. В то время как другие системы гонятся за максимальной доходностью, Nolan откалиброван для более плавного движения депозита с учетом рисков и с меньшей просадкой на рекомендуемом балансе. Он спроектирован так, чтобы целевая максимальная просадка находилась в районе 10% при стандартных настройках. Это система для трейдеров, которые планируют оставаться на рынке и через пять лет, стабильно увеличивая капитал, пока любители высоких рисков теряют счета. Дополнительно можно включить дневную и недельную защиту капитала для еще большего контроля.

Внутренняя механика является конфиденциальной и не разглашается.

Требования к настройке

  • Инструмент: XAUUSD (Gold)

  • Таймфрейм: Не имеет значения; Nolan MT5 автоматически управляет своими внутренними таймфреймами

  • Минимальный депозит: $500 USD (рекомендуется от $1000 для оптимальной доходности)

  • Кредитное плечо: 1:400

  • Режим счета: Хеджирование (Hedging)

  • Тип счета: Raw / ECN

  • Рекомендуемые брокеры: FP Markets 

  • VPS: ForexVPS.net

Как использовать

  1. Включите «Разрешить Алготрейдинг» в вашем терминале MT5.

  2. Прикрепите Nolan MT5 к графику XAUUSD.

  3. Запустите со стандартными настройками — конфигурация не требуется. Параметры риска можно настроить в соответствии с вашей личной склонностью к риску, а любую из четырех стратегий можно включать или отключать по вашему усмотрению.

  4. Важно: Добавьте [https://www.worldtimeserver.com/](https://www.worldtimeserver.com/) (без пробелов) в список разрешенных URL-адресов в разделе Сервис → Настройки → Эксперты в вашем терминале MT5. Без этого Nolan MT5 не будет работать корректно.

Отказ от ответственности

Nolan MT5 предоставляется строго на условиях «как есть» и «по мере доступности», без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, пригодность для конкретной цели или прибыльность. Торговля на валютном рынке и контрактами CFD (такими как золото) сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Прошлые результаты, полученные на реальных счетах, в бэктестах или тестере стратегий, не гарантируют будущих результатов. Вы не должны торговать капиталом, потерю которого не можете себе позволить. Продавец не несет ответственности за любые финансовые убытки, технические сбои (включая, помимо прочего, прописи VPS, проблемы с исполнением у брокера, проскальзывания или потерю связи) или любой другой ущерб, возникший в результате использования этого продукта. Покупая и используя Nolan MT5, вы подтверждаете, что несете полную ответственность за свои собственные торговые решения и соблюдение законов и нормативных актов вашей юрисдикции.


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5 (20)
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BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
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Marcus Creations: Бесплатный индикатор сигналов на покупку и продажу (Buy/Sell) для MT5 Вероятностные сигналы на покупку и продажу, основанные на определении рыночного режима и симуляции Монте-Карло. 100% бесплатно для сообщества. Marcus Creations — это бесплатный индикатор для MetaTrader 5, который анализирует текущую фазу рынка, а затем запускает фирменный алгоритм симуляции Монте-Карло для моделирования наиболее вероятного дальнейшего движения цены. Когда вероятности совпадают, индикатор рис
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Conquest MT5 | Эксперт для торговли золотом XAUUSD | Алгоритмический торговый робот институционального уровня для MT5 Conquest — это флагманский советник и лучшая работа, которую я создавал на сегодняшний день. Эта флагманская система алгоритмической торговли представляет собой результат многолетней разработки. Она создана для трейдеров, которым нужен дисциплинированный и систематический подход к торговле золотом с защитой капитала, встроенной в самую основу алгоритма, а не добавленной в последн
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