XAU Impulse Alert H1

— Ваш ультимативный компас для поиска импульсов и разворотов тренда!

Торгуете золото (XAUUSD) и устали упускать мощнейшие рыночные движения? Пора взять волатильность под полный контроль!

Gold Impulse Detector H1 — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, созданный специально для поиска ключевых импульсных свечей, которые сигнализируют о завершении текущей фазы и высокой вероятности разворота тренда или продолжении сильнейшего импульса.

🔥 В чем суперсила индикатора?

Захват аномальной волатильности (High-Low Range): Индикатор мгновенно находит на графике «гигантские» свечи с размахом (от пика до пика), превышающим заданный порог в долларах. Именно в таких свечах крупный игрок проявляет себя и меняет направление рынка! Умный алгоритм ATR + Фильтр закрытия: Засекает динамические импульсы относительной текущей средней волатильности. Индикатор анализирует тень свечи на закрытии: если откат на конце свечи минимален, значит, давление покупателей или продавцов сохранялось до самой последней секунды часа — идеальное условие для разворотной паттерн-модели! Мгновенные алерты прямо на смартфон: Вам больше не нужно сидеть перед монитором 24/7! Как только импульсный бар закрывается, вы сразу получаете всплывающее окно со звуком в MT5 и Push-уведомление прямо в приложение MetaTrader на смартфоне. Чистый график и идеальный порядок: Индикатор аккуратно подсвечивает нужные свечи стильными прямоугольными блоками. А при удалении или переключении таймфрейма он мгновенно удаляет за собой все графические объекты, оставляя ваш график чистым.

⚙️ Полная расшифровка настроек (Переменных)

Все параметры индикатора логично разделены на 3 удобные группы:

📌 Group 1: Fixed High - Low Size (Фиксированный размах)

InpUseFixedRange ( true / false ) — Включает или выключает поиск свечей по фиксированному размеру High - Low .

InpMinPriceRangeUSD (По умолчанию: 50.0 ) — Минимальный размер свечи от максимума до минимума в долларах ($). Например, при значении 50.0 индикатор подсветит любую свечу, чей размах составил $50 и более.

InpBoxColorFixed (По умолчанию: clrRed ) — Цвет прямоугольника, выделяющего свечи с фиксированным размахом.

📌 Group 2: ATR Impulse (Импульсы по ATR)

InpUseATR ( true / false ) — Включает или выключает математический фильтр волатильности по ATR.

InpATRPeriod (По умолчанию: 14 ) — Период усреднения индикатора ATR (за сколько часов считать средний размер свечи).

InpImpulseMult (По умолчанию: 1.8 ) — Множитель ATR. Показывает, во сколько раз текущая свеча должна быть больше средней свечи за указанный период.

InpMaxWickPercent (По умолчанию: 20.0 ) — Максимально допустимый процент отката (тени) со стороны закрытия свечи. Чем меньше этот процент (например, 10–15% ), тем более «полнотелой» и агрессивной должна быть свеча.

InpBoxColorATR (По умолчанию: clrMediumBlue ) — Цвет прямоугольника для свечей, найденных алгоритмом ATR.

📌 Group 3: Settings & Notifications (Настройки и уведомления)

InpFillBox ( true / false ) — Включает или выключает прозрачную заливку цветных прямоугольников.

InpUseAlert ( true / false ) — Включает звуковой алерт и всплывающее текстовое окно в самом терминале MetaTrader 5 при закрытии импульсного бара.

InpUsePush ( true / false ) — Включает отправку Push-уведомлений на ваш мобильный телефон через приложение MetaTrader.

Barlimit (По умолчанию: 1000 ) — Ограничение глубины истории (в барах) для первичного просчета индикатора при запуске (защищает терминал от зависаний).

💡 Gold Impulse Detector H1 — это ваш надежный фильтр шума, который сэкономит вам сотни часов анализа и поможет заходить в самые сочные разворотные движения золота! 📈📉