XAU Impulse Alert H1

🚀 黃金脈衝偵測器 H1 — 尋找脈衝和趨勢反轉的終極指南針！





交易黃金 (XAUUSD) 卻總是錯過強勁的市場行情？是時候全面掌控波動了！





黃金脈衝探測器 H1 是一款專為 MetaTrader 5 平台設計的專業指標，旨在識別關鍵的脈衝蠟燭圖，這些蠟燭圖預示著當前階段的結束，以及趨勢反轉或強勁脈衝延續的高機率。





🔥 該指標的強大功能是什麼？





捕捉異常波動（高低點範圍）：





該指標能夠立即在圖表上找到峰值波動範圍超過指定美元閾值的「巨型」蠟燭圖。正是在這些蠟燭圖期間，一位重要參與者出現並改變了市場方向！





智慧型 ATR 演算法 + 收盤過濾器：





檢測相對於當前平均波動率的動態脈衝。此指標分析收盤時的K線影線：如果K線末端的回檔幅度很小，則表示買賣壓力持續到最後一秒－這是反轉形態出現的完美條件！





即時提醒，直接發送至您的智慧型手機：





您無需再24小時守在電腦前！一旦動量K線收盤，MT5平台會立即彈出提示視窗並發出聲音，同時您的智慧型手機上的MetaTrader應用程式也會收到推播通知。





簡潔的圖表，完美的操作：





此指標使用簡潔的矩形區塊清晰地突出顯示相關的K線。當您刪除或切換時間週期時，它會立即移除所有圖形對象，使您的圖表保持簡潔。





⚙️ 設定（變數）完整說明





所有指標參數依邏輯分為 3 個方便的組別：





📌 組 1：固定高低點範圍





InpUseFixedRange（true / false）— 啟用或停用搜尋具有固定高低點範圍的蠟燭圖。





InpMinPriceRangeUSD（預設值：50.0）— 蠟燭圖最高價到最低價的最小範圍（美元）。例如，值為 50.0 時，指標將高亮顯示任何範圍為 50 美元或以上的蠟燭圖。





InpBoxColorFixed（預設值：clrRed）— 用於高亮顯示具有固定範圍蠟燭圖的矩形框的顏色。





📌 組 2：ATR 脈衝





InpUseATR（true / false）— 啟用或停用 ATR 波動率數學濾波器。





InpATRPeriod（預設值：14）— ATR 指標平均週期（用於計算平均蠟燭圖大小的小時數）。





InpImpulseMult（預設值：1.8）— ATR 倍數。指示目前蠟燭圖應比指定週期內的平均蠟燭圖大多少倍。





InpMaxWickPercent（預設值：20.0）— 蠟燭圖收盤價允許的最大回檔（影線）百分比。此百分比越低（例如 10-15%），蠟燭圖應越飽滿、越激進。





InpBoxColorATR（預設值：clrMediumBlue）— ATR 演算法計算出的蠟燭圖矩形顏色。





📌 第 3 組：設定與通知





InpFillBox（true / false）— 啟用或停用彩色矩形的透明填滿。





InpUseAlert（真/假）— 啟用後，當動量K線收盤時，MetaTrader 5終端會發出聲音警報並彈出文字視窗。





InpUsePush（真/假）— 啟用後，MetaTrader應用程式會向您的手機發送推播通知。





Barlimit（預設值：1000）— 限制啟動時初始指標計算的歷史深度（以K線為單位）（防止終端卡死）。





💡 Gold Impulse Detector H1 是您可靠的噪音過濾器，可為您節省數百小時的分析時間，並幫助您捕捉黃金市場最精彩的反轉！ 📈📉