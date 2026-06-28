RiskFrame Trade Manager MT5

RiskFrame Trade Manager для MetaTrader 5

Разместите торговый план так, чтобы он подстраивался под график. Рассчитайте объём от риска, проверьте план перед отправкой и сопровождайте позицию из того же рабочего пространства.

RiskFrame — это утилита для ручного планирования, исполнения и сопровождения сделок в MetaTrader 5. В основе её рабочего процесса лежит гибкий визуальный торговый план: его можно перемещать, изменять по горизонтали и вертикали, разворачивать и размещать вокруг анализируемой области, вместо того чтобы подстраивать график под панель.

Entry, Stop Loss, Take Profit и необязательный TP2 остаются видимыми до отправки ордера. Точные ценовые метки вынесены за пределы тела плана, информационные плашки можно закрепить с любой стороны, а сам план — вытянуть в противоположном направлении. RiskFrame рассчитывает объём позиции от Risk%, поддерживает связь TP с RR, показывает запланированный риск, результат и требуемую маржу, проверяет известные условия перед отправкой и позволяет сопровождать позицию из того же интерфейса.

RiskFrame не генерирует сигналы и не выбирает сделки. Торговое решение принимает трейдер; RiskFrame помогает сформировать план, рассчитать объём, проверить, отправить и сопровождать его.


Руководство: Открыть полное руководство RiskFrame

Разместите план вокруг графика

  • Гибкое размещение - перемещайте план, изменяйте его размер по горизонтали и вертикали, разворачивайте направление и переключайте сторону информационных плашек.
  • Вынесенные ценовые метки - точные цены Entry, SL и TP остаются связаны со своими уровнями, но находятся за пределами тела плана и меньше перекрывают торговую идею.
  • Плашки у края плана - информационные блоки закреплены с одной стороны, а план вытягивается в противоположную, поэтому его проще разместить рядом со свечами и структурами графика.
  • Управление TP2 из самого плана - добавьте TP2 кнопкой +, переместите цель на графике и измените её объём прямо в плашке TP2.
  • Связь риска и RR с планом - меняйте Risk% и RR через панель или горячие клавиши; если TP связан с RR, цель перестраивается вместе с планом.
  • Зоны риска и результата - до отправки видны расстояние до стопа, лот, требуемая маржа, запланированный риск и ожидаемый результат.

Проверка перед отправкой

До отправки ордера RiskFrame проверяет, готов ли план к техническому исполнению.

  • Понятный статус валидации - строка валидации показывает, готов ли план, требует ли внимания или заблокирован, и указывает точную причину.
  • Проверки правил брокера - до отправки проверяются ограничения объёма, шаг лота, минимальные расстояния для стопов и доступная маржа.
  • Защита Lock - помогает предотвратить случайную отправку, пока план ещё настраивается.

Контроль нового риска до принятия сделки

  • Расчёт объёма от риска - лот рассчитывается из Risk% и расстояния до Stop Loss, затем округляется по поддерживаемому брокером шагу лота.
  • Проверка риска открытых позиций - перед отправкой нового ордера RiskFrame добавляет потенциальный убыток уже открытых позиций RiskFrame по их текущим уровням Stop Loss к риску новой сделки.
  • Daily Loss Guard - если суммарный риск открытых позиций и новой сделки превысит установленный дневной лимит, новый ордер будет заблокирован до отправки.
  • Ограниченное аварийное управление - STOP NOW закрывает/отменяет сделки RiskFrame для текущего символа и magic number, а затем блокирует новые отправки до ручной разблокировки.

Сопровождение после входа

  • TP2 для обоих типов счетов - на хеджинговых счетах используется отдельный TP2-ордер; на неттинговых - одна позиция с автоматическим частичным закрытием по TP2.
  • Автоматизация Break-even - может перемещать Stop Loss по заданным условиям BE, пока EA работает.
  • Автоматизация Trailing Stop - может продолжать сопровождать Stop Loss после входа, пока MetaTrader и AutoTrading активны.

Типичный рабочий процесс

  1. Прикрепите RiskFrame к графику.
  2. Выберите Risk% и RR через панель или горячие клавиши.
  3. Разместите Entry и SL, затем переместите, растяните или разверните визуальный торговый план вокруг анализируемой области графика.
  4. Оставьте TP связанным с RR или задайте его вручную; при необходимости добавьте TP2 и настройте его объём прямо в плане.
  5. Проверьте лот, маржу, запланированный риск, ожидаемый результат и строку валидации.
  6. Отправьте ордер только когда план готов, затем сопровождайте позицию из того же рабочего пространства.

Поддерживается

  • Платформа: MetaTrader 5.
  • Типы счетов: неттинг и хеджинг.
  • Рынки: Forex, металлы, крипто, энергоносители и другие CFD с совместимыми спецификациями контрактов.
  • Тип продукта: утилита / панель управления ручными сделками.

Важные примечания

  • RiskFrame - не сигнальный робот и не автоматическая торговая стратегия.
  • Полноценная интерактивная проверка недоступна в MetaTrader Strategy Tester, потому что тестер не обрабатывает мышиное взаимодействие с объектами графика так же, как обычный график.
  • Автоматизация Break-even и Trailing Stop работает только пока EA подключён, AutoTrading включён и MetaTrader запущен.
  • На неттинговых счетах автоматическое частичное закрытие по TP2 также требует, чтобы EA оставался подключённым, AutoTrading был включён, а MetaTrader работал.
  • Daily Loss Guard блокирует новые сделки, но не закрывает уже открытые позиции автоматически.
  • На необычных или экзотических спецификациях контрактов сначала проверьте расчёт объёма на демо-счёте.
  • На некоторых индексах с целым шагом объёма TP может двигаться заметными ступенями при перетаскивании SL с привязанным к RR TP. На таких символах устанавливайте TP вручную.

Разработка: RiskFrame активно поддерживается. Будущие обновления могут расширить локализацию, режимы расчёта объёма, поддержку индексов и возможности сопровождения позиций.

Поддержка

Используйте раздел комментариев продукта или личные сообщения на MQL5. При необходимости можно включить диагностический лог.

История версий

v1.1 - Добавлен многоязычный интерфейс на английском, русском, немецком, испанском и португальском языках, выбираемый через новый входной параметр "Language". Строка валидации и действие отправки теперь используют один и тот же результат проверки перед отправкой; зелёный статус "Ready" означает, что на момент проверки RiskFrame не обнаружил известных блокирующих условий. Добавлены жёсткие блокировки для закрытых торговых сессий символа, ограничений торговли со стороны брокера (включая режимы только покупки и только закрытия) и некорректных цен Stop Loss / Take Profit. Улучшена информация о риске, когда округление по шагу лота повышает итоговый планируемый риск выше выбранного Risk%. STOP NOW теперь повторяет неудачные попытки закрытия и остаётся зафиксированным, если закрытие не удалось. Исправлена ошибка, из-за которой нулевой или слишком маленький TP2 мог мешать движению Take Profit, связанного с RR.

v1.0 - Первый выпуск.

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VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Утилиты
Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
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RiskFrame Account Guard MT5
Daniil Romanov
Утилиты
RiskFrame Account Guard для MetaTrader 5 Защита всего счёта от дневных убытков, просадки и чрезмерной экспозиции — для всех символов, всех magic-номеров, ручных сделок и других советников. RiskFrame Account Guard контролирует весь торговый счёт и применяет выбранную защитную реакцию при срабатывании настроенного правила. Он работает с ручной торговлей, сторонними советниками, торговыми панелями и другими источниками ордеров. Он не открывает позиции и не генерирует сигналы. Руководство: Открыть п
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