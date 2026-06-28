RiskFrame Trade Manager MT5

Разместите торговый план так, чтобы он подстраивался под график. Рассчитайте объём от риска, проверьте план перед отправкой и сопровождайте позицию из того же рабочего пространства.

RiskFrame — это утилита для ручного планирования, исполнения и сопровождения сделок в MetaTrader 5. В основе её рабочего процесса лежит гибкий визуальный торговый план: его можно перемещать, изменять по горизонтали и вертикали, разворачивать и размещать вокруг анализируемой области, вместо того чтобы подстраивать график под панель.

Entry, Stop Loss, Take Profit и необязательный TP2 остаются видимыми до отправки ордера. Точные ценовые метки вынесены за пределы тела плана, информационные плашки можно закрепить с любой стороны, а сам план — вытянуть в противоположном направлении. RiskFrame рассчитывает объём позиции от Risk%, поддерживает связь TP с RR, показывает запланированный риск, результат и требуемую маржу, проверяет известные условия перед отправкой и позволяет сопровождать позицию из того же интерфейса.