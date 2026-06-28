RiskFrame Trade Manager MT5
- Утилиты
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Daniil RomanovReddit profile: https://www.reddit.com/user/Ok-Cupcake6605/
- Версия: 1.1
- Обновлено: 6 июля 2026
- Активации: 10
RiskFrame Trade Manager для MetaTrader 5
Руководство: Открыть полное руководство RiskFrame
Разместите план вокруг графика
- Гибкое размещение - перемещайте план, изменяйте его размер по горизонтали и вертикали, разворачивайте направление и переключайте сторону информационных плашек.
- Вынесенные ценовые метки - точные цены Entry, SL и TP остаются связаны со своими уровнями, но находятся за пределами тела плана и меньше перекрывают торговую идею.
- Плашки у края плана - информационные блоки закреплены с одной стороны, а план вытягивается в противоположную, поэтому его проще разместить рядом со свечами и структурами графика.
- Управление TP2 из самого плана - добавьте TP2 кнопкой +, переместите цель на графике и измените её объём прямо в плашке TP2.
- Связь риска и RR с планом - меняйте Risk% и RR через панель или горячие клавиши; если TP связан с RR, цель перестраивается вместе с планом.
- Зоны риска и результата - до отправки видны расстояние до стопа, лот, требуемая маржа, запланированный риск и ожидаемый результат.
Проверка перед отправкой
До отправки ордера RiskFrame проверяет, готов ли план к техническому исполнению.
- Понятный статус валидации - строка валидации показывает, готов ли план, требует ли внимания или заблокирован, и указывает точную причину.
- Проверки правил брокера - до отправки проверяются ограничения объёма, шаг лота, минимальные расстояния для стопов и доступная маржа.
- Защита Lock - помогает предотвратить случайную отправку, пока план ещё настраивается.
Контроль нового риска до принятия сделки
- Расчёт объёма от риска - лот рассчитывается из Risk% и расстояния до Stop Loss, затем округляется по поддерживаемому брокером шагу лота.
- Проверка риска открытых позиций - перед отправкой нового ордера RiskFrame добавляет потенциальный убыток уже открытых позиций RiskFrame по их текущим уровням Stop Loss к риску новой сделки.
- Daily Loss Guard - если суммарный риск открытых позиций и новой сделки превысит установленный дневной лимит, новый ордер будет заблокирован до отправки.
- Ограниченное аварийное управление - STOP NOW закрывает/отменяет сделки RiskFrame для текущего символа и magic number, а затем блокирует новые отправки до ручной разблокировки.
Сопровождение после входа
- TP2 для обоих типов счетов - на хеджинговых счетах используется отдельный TP2-ордер; на неттинговых - одна позиция с автоматическим частичным закрытием по TP2.
- Автоматизация Break-even - может перемещать Stop Loss по заданным условиям BE, пока EA работает.
- Автоматизация Trailing Stop - может продолжать сопровождать Stop Loss после входа, пока MetaTrader и AutoTrading активны.
Типичный рабочий процесс
- Прикрепите RiskFrame к графику.
- Выберите Risk% и RR через панель или горячие клавиши.
- Разместите Entry и SL, затем переместите, растяните или разверните визуальный торговый план вокруг анализируемой области графика.
- Оставьте TP связанным с RR или задайте его вручную; при необходимости добавьте TP2 и настройте его объём прямо в плане.
- Проверьте лот, маржу, запланированный риск, ожидаемый результат и строку валидации.
- Отправьте ордер только когда план готов, затем сопровождайте позицию из того же рабочего пространства.
Поддерживается
- Платформа: MetaTrader 5.
- Типы счетов: неттинг и хеджинг.
- Рынки: Forex, металлы, крипто, энергоносители и другие CFD с совместимыми спецификациями контрактов.
- Тип продукта: утилита / панель управления ручными сделками.
Важные примечания
- RiskFrame - не сигнальный робот и не автоматическая торговая стратегия.
- Полноценная интерактивная проверка недоступна в MetaTrader Strategy Tester, потому что тестер не обрабатывает мышиное взаимодействие с объектами графика так же, как обычный график.
- Автоматизация Break-even и Trailing Stop работает только пока EA подключён, AutoTrading включён и MetaTrader запущен.
- На неттинговых счетах автоматическое частичное закрытие по TP2 также требует, чтобы EA оставался подключённым, AutoTrading был включён, а MetaTrader работал.
- Daily Loss Guard блокирует новые сделки, но не закрывает уже открытые позиции автоматически.
- На необычных или экзотических спецификациях контрактов сначала проверьте расчёт объёма на демо-счёте.
- На некоторых индексах с целым шагом объёма TP может двигаться заметными ступенями при перетаскивании SL с привязанным к RR TP. На таких символах устанавливайте TP вручную.
Разработка: RiskFrame активно поддерживается. Будущие обновления могут расширить локализацию, режимы расчёта объёма, поддержку индексов и возможности сопровождения позиций.
Поддержка
Используйте раздел комментариев продукта или личные сообщения на MQL5. При необходимости можно включить диагностический лог.
История версий
v1.1 - Добавлен многоязычный интерфейс на английском, русском, немецком, испанском и португальском языках, выбираемый через новый входной параметр "Language". Строка валидации и действие отправки теперь используют один и тот же результат проверки перед отправкой; зелёный статус "Ready" означает, что на момент проверки RiskFrame не обнаружил известных блокирующих условий. Добавлены жёсткие блокировки для закрытых торговых сессий символа, ограничений торговли со стороны брокера (включая режимы только покупки и только закрытия) и некорректных цен Stop Loss / Take Profit. Улучшена информация о риске, когда округление по шагу лота повышает итоговый планируемый риск выше выбранного Risk%. STOP NOW теперь повторяет неудачные попытки закрытия и остаётся зафиксированным, если закрытие не удалось. Исправлена ошибка, из-за которой нулевой или слишком маленький TP2 мог мешать движению Take Profit, связанного с RR.
v1.0 - Первый выпуск.