Copier provider RAlabs
- Утилиты
-
- Версия: 1.0
Сopier provider RAlabs — источник сигналов для локального копирования.
Лёгкий публикатор сделок для системы копирования состоящей из Сopier provider RAlabs (источник сигналов) и Сopier master RAlabs(приемник).
Сopier provider RAlabs устанавливается на счёт-донор сделки которого необходимо копировать и передаёт сделки приёмнику Сopier master RAlabs.
Провайдер публикует: открытия позиций; изменения; закрытия сделок.
Особенности: мгновенная локальная передача, минимальная нагрузка, индикатор активности на графике, полная совместимость с приемниками (masters) MT4 и MT5.
Работает только совместно с Сopier master RAlabs MT5 и(или) Сopier master RAlabs MT4.
Инструкция по установке:
1) На счёт-донор установить Сopier provider RAlabs;
2) На счёт-получатель установить Сopier master RAlabs MT5 или Сopier master RAlabs MT4
3) Оба терминала должны работать на одном ПК/VPS. После запуска номер счета донора автоматически появится в списке Master.