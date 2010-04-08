Copier provider RAlabs

Сopier provider RAlabs — источник сигналов для локального копирования.

Лёгкий публикатор сделок для системы копирования состоящей из Сopier provider RAlabs (источник сигналов) и Сopier master RAlabs(приемник).

Сopier provider RAlabs устанавливается на счёт-донор сделки которого необходимо копировать и передаёт сделки приёмнику Сopier master RAlabs.

Провайдер публикует: открытия позиций; изменения; закрытия сделок.

Особенности: мгновенная локальная передача, минимальная нагрузка, индикатор активности на графике, полная совместимость с приемниками (masters) MT4 и MT5.

Работает только совместно с Сopier master RAlabs MT5 и(или) Сopier master RAlabs MT4.

Инструкция по установке:

1) На счёт-донор установить Сopier provider RAlabs;

2) На счёт-получатель установить Сopier master RAlabs MT5 или Сopier master RAlabs MT4

3) Оба терминала должны работать на одном ПК/VPS. После запуска номер счета донора автоматически появится в списке Master.

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Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
Другие продукты этого автора
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.8 (5)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
Candle closing time time server
Andrey Kolesnik
5 (1)
Индикаторы
Индикатор показывает время до закрытия свечи, а также время сервера на текущем графике. Очень прост в использовании, всего четыре настройки: Lable Location- расположение таймера на графике; Display server time- показывать время сервера или нет; Sound alert when the candle is closed- использовать звуковой сигнал при закрытии свечи или нет; Colour -цвет цифр таймера. Другие полезные бесплатные и платные продукты можно посмотреть здесь: https://www.mql5.com/ru/users/raprofit/seller
FREE
RAlabs Arbitrage Parser
Andrey Kolesnik
5 (1)
Эксперты
RAlabs Arbitrage Parser — Высокоточный сборщик рыночных данных Надёжный и эффективный советник для сбора рыночных данных в реальном времени из терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Разработан для трейдеров, количественных аналитиков и разработчиков, которым необходимы чистые и структурированные ценовые данные для анализа, арбитража и алгоритмической торговли. Обзор RAlabs Arbitrage Parser — это лёгкий и полностью автономный инструмент, который записывает потоковые цены Bid/Ask в CSV-файлы с
FREE
Alerts Arrows
Andrey Kolesnik
5 (1)
Индикаторы
Мой самый популярный и востребованный продукт здесь  https://www.mql5.com/ru/market/product/41605?source=Site+Market+Product+From+Author# Индикатор стрелочник идеален для торговли в боковике, очень точно показывает моменты перекупленности и перепроданности инструмента, с дополнительными фильтрами также можно использовать для торговли по тренду. На экран выводятся стрелки сигнализирующие о развороте тренда,  направление стрелки показывает дальнейшее направление торговли, также имеется звуковое о
FREE
RAlabs Arbitrage Parser MT4
Andrey Kolesnik
5 (1)
Эксперты
(Вы можете заказать у нас любого арбитражного бота, как для арбитража между терминалами так и между биржами. Другие наши платные и бесплатные продукты можете посмотреть по ссылке:   https://www.mql5.com/ru/users/raprofit/seller) Multi-Symbol & Multi-Broker CSV Logger Краткое описание: Универсальный парсер котировок с миллисекундной точностью! Собирайте потоковые данные (Ask/Bid) по неограниченному количеству активов одновременно. Идеальный инструмент для дата-саентистов, арбитражников и трей
FREE
Timeframe two in one
Andrey Kolesnik
Индикаторы
Мой самый популярный и востребованный продукт здесь  https://www.mql5.com/ru/market/product/41605?source=Site+Market+Product+From+Author# Индикатор отображает свечи заданного старшего таймфрейма, на меньших таймфреймах TF_Bar  - выбор старшего таймфрейма, на основе которого будут отображаться свечи на текущем; Number_of_Bars   - предельное число баров, до которого будет производиться расчет индикатора; Color_Up   - цветовое отображение бычьих свечей; Color_Down   - цветовое отображение медвежь
FREE
Copier provider RAlabs MT4
Andrey Kolesnik
Утилиты
Сopier provider   RAlabs MT4  — источник сигналов для локального копирования. Лёгкий публикатор сделок для системы копирования состоящей из Сopier provider RAlabs (источник сигналов) и Сopier master RAlabs(приемник). Сopier provider RAlabs  у станавливается на счёт-донор сделки которого необходимо копировать и передаёт сделки приёмнику   Сopier master   RAlabs . Провайдер публикует: открытия позиций; изменения; закрытия сделок. Особенности:  мгновенная локальная передача, минимальная нагрузка,
FREE
Copier master RAlabs MT4
Andrey Kolesnik
Утилиты
Сopier master   RAlabs (приемник) и Сopier provider   RAlabs (источник сигналов) —с истема локального копирования сделок между терминалами MetaTrader на одном ПК/VPS. Состоит из двух продуктов:   Provider   (источник сигналов) и   Master   (приёмник-копировщик с панелью управления). Provider   ставится на счёт-донор (чьи сделки копируем) — он публикует сделки. Master   ставится на счёт-получатель — он читает доноров и открывает копии, на нём находится вся панель настроек копирования. Копирование
Volumes every day
Andrey Kolesnik
Индикаторы
Основные отличия и преимущества индикатора Volume every day от похожего продукта  Volume Profile V6 В Volume every day можно параметром Range period  задать временной диапазон построения профиля, а параметром Range count задать количество профилей данных диапазонов. Например, на втором скрине  Range period=1Day, а Range count=10 - это значит, что профиль будет строиться на периоде один день, десять последних дней. Важно, что переключение тайм фрейма графика не влияет на построение профиля, что т
Smart trend and Smart oscillator
Andrey Kolesnik
Индикаторы
"Смарт тренд и Смарт осциллятор"-это два индикатора в одном. Смарт тренд показывает направление тренда в настоящий момент. С помощью настроек можно сделать так, чтобы, например, на таймфрейме М15, показывалось направление тренда с таймфрейма H1 или D1 и так далее. Смарт осциллятор показывает зоны перекупленности и перепроданности. Данный индикатор состоит из нескольких осцилляторов, показывающих наилучший результат. Показания по всем индикаторам суммируются и зона среднего значения закрашивает
Copier master RAlabs
Andrey Kolesnik
Утилиты
Сopier master RAlabs (приемник) и Сopier provider RAlabs (источник сигналов) —с истема локального копирования сделок между терминалами MetaTrader на одном ПК/VPS. Состоит из двух продуктов: Provider (источник сигналов) и Master (приёмник-копировщик с панелью управления). Provider ставится на счёт-донор (чьи сделки копируем) — он публикует сделки. Master ставится на счёт-получатель — он читает доноров и открывает копии, на нём находится вся панель настроек копирования. Копирование локальное (чере
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