Aureon NASDAQ

Терпеливая трендовая система на основе правил для индекса NASDAQ 100. Одна позиция за раз, реальный Stop Loss в каждой сделке, без мартингейла.

Aureon NASDAQ — полностью автоматизированный советник для индекса NASDAQ 100 (NAS100 / US100 / USTEC). Он торгует только в лонг на H1 с фильтром старшего таймфрейма H4, держит одну позицию за раз и защищает каждую сделку реальными Stop Loss и Take Profit на стороне сервера. Советник разработан с использованием walk-forward-валидации (out-of-sample), чтобы снизить подгонку под историю и отдать предпочтение логике, которая обобщается.

Стартовая цена: $299 — цена повышается на $100 после каждых 10 проданных копий. Финальная цена: $999.
Доступна аренда: $79 / 3 месяца · $149 / 1 год

Бонус к запуску: после покупки оставьте честный отзыв и свяжитесь со мной — вы бесплатно получите AutoJournal MT5 (стоимостью $45) для 1 торгового счёта.

Эта стратегия также входит в состав Aureon Multi Strategy Portfolio I вместе с тремя другими некоррелированными рынками. Если вам нужна точность на одном рынке — этот советник для вас; если нужна диверсификация — обратите внимание на Portfolio.

Без мартингейла
Без сетки
Без усреднения
Реальные Stop Loss и Take Profit на сервере, в каждой сделке
Одна позиция за раз, без наращивания
Работает на счетах Hedging и Netting

Стратегия

Aureon NASDAQ — трендовая система, построенная на price action и стандартных технических индикаторах — без «чёрного ящика» и без заявлений о «магии ИИ». Входы оцениваются на H1 и должны быть подтверждены фильтром старшего таймфрейма H4; если два таймфрейма расходятся, советник остаётся вне рынка. Он торгует только в лонг, в направлении структурного движения индекса.

Система намеренно избирательна: она может оставаться вне рынка днями и даже неделями, пока условия не выполнены. Это бездействие — защита, а не сбой: каждая сделка, которую она пропускает на неблагоприятном рынке, — это просадка, которую вы не получаете.

Walk-forward-валидация

Стратегия была разработана и проверена с помощью walk-forward-анализа: параметры подбираются на одном сегменте истории и многократно тестируются на следующем, «невидимом» сегменте. Такая out-of-sample-дисциплина снижает риск подгонки под историю; по той же причине советник использует небольшое число надёжных правил вместо десятков оптимизированных параметров.

Результаты бэктеста (реальные тики, начальный депозит $10,000, риск 1% на сделку)

  • Общая чистая прибыль: +128% ($12,774)
  • Профит-фактор: 1.62 · Коэффициент Шарпа: 2.98 · Фактор восстановления: 6.92
  • Максимальная просадка по средствам: 8.30% (по балансу: 7.25%)
  • 461 сделка, 56.4% прибыльных — значимая выборка для системы на H1
  • Математическое ожидание: $27.71 на сделку · LR-корреляция: 0.98 (плавная кривая доходности)

Результаты бэктеста не являются результатами реальной торговли и не гарантируют будущей доходности.

Управление капиталом (Money Management)

  • Процент от средств — риск масштабируется вместе с вашим счётом при его росте или просадке (по умолчанию 1%).
  • Фиксированная сумма — каждая сделка рискует фиксированной суммой.
  • Максимальный лот — жёсткое ограничение размера позиции в целях безопасности.
  • Опциональный дневной лимит сделок — ограничивает число сделок, открываемых за день.

Профиль системы

Это долгосрочная система. Она ищет качественные сделки, а не количество. Если вам нужен советник, открывающий много сделок каждый день, — это не он. Если вам нужна дисциплинированная и прозрачная стратегия, которую можно запускать годами с фиксированными правилами риска, — это она.

Установка и использование

  1. Прикрепите советник к графику NASDAQ 100 на таймфрейме H1. Символ у вашего брокера может называться NAS100, US100, USTEC или похоже — подойдёт любой из них.
  2. В разделе MONEY MANAGEMENT выберите процент от средств (по умолчанию 1%) или фиксированную сумму.
  3. Включите Автоторговлю. Это всё: остальное советник делает сам.

Рекомендации

  • Счёт ECN / raw-spread с низкими спредами по NASDAQ 100.
  • Кредитное плечо 1:100 или выше.
  • VPS для работы 24/5.
  • Рекомендуемый минимальный депозит: $1,000 (советник масштабирует размер лота под ваш баланс).
  • Сначала протестируйте на демо-счёте, чтобы проверить название символа и поведение у вашего брокера.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Советник не открывает сделок уже несколько дней. Что-то не так?
Скорее всего, нет. Aureon NASDAQ избирателен по замыслу и может оставаться вне рынка днями или неделями, пока его условия не выполнены. Убедитесь, что автоторговля включена и символ выбран верно; если да — советник просто ждёт.

Использует ли он мартингейл, сетку или усреднение?
Нет. Одна позиция за раз, фиксированный риск на сделку, реальные Stop Loss и Take Profit в каждой позиции.

На какой символ его прикреплять?
На CFD индекса NASDAQ 100 у вашего брокера: NAS100, US100, USTEC или похожий, на H1. Советник разработан только для этого индекса и таймфрейма — использование на других символах или таймфреймах не поддерживается.

Можно ли использовать его на Netting-счёте?
Да. Он работает как на счетах Hedging, так и на счетах Netting.

Нужен ли VPS?
Рекомендуется. Советник управляет позициями через SL/TP на стороне сервера, поэтому кратковременный обрыв связи не критичен, но VPS гарантирует, что он не пропустит вход или корректировку трейлинга.

Какой риск использовать?
Значение по умолчанию — 1% на сделку — надёжная отправная точка. Настройте Money Management под вашу собственную толерантность к риску.

Торговля сопряжена с риском и может привести к потере вашего капитала. Протестируйте советник на демо-счёте, прежде чем использовать его на реальном счёте. Результаты бэктеста не являются результатами реальной торговли и не гарантируют будущей доходности.

Поддержка

Я отвечаю на каждое сообщение. По любым вопросам об установке или названии символа у вашего брокера пишите мне через мой профиль MQL5 — обычно отвечаю в течение 24 часов.

Если Aureon NASDAQ хорошо работает для вас, пожалуйста, оставьте отзыв — ваш отзыв поддерживает дальнейшее развитие серии Aureon.

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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
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Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
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Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
AutoJournal MT5
Sergio Marquez Uroz
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Ваш журнал сделок ведется за вас. Каждая закрытая сделка записывается автоматически — со скриншотом графика, полной статистикой и календарной панелью. 100% локально, без подписок. AutoJournal — это утилита, которая незаметно работает в фоновом режиме и превращает вашу торговую историю в профессиональный HTML-журнал. Никакого ручного ввода данных, никаких таблиц, никаких внешних сервисов: все создается и хранится на вашем собственном компьютере и работает одинаково, торгуете ли вы вручную или с
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Торговая панель в одну строку: расчет лота по риску, перетаскиваемые линии SL/TP и исполнение в один клик — не закрывая ваш график. QuickBar Pro — это панель управления риском и исполнения ордеров для трейдеров, которым нужны скорость, точность и чистый график. В отличие от традиционных панелей, загромождающих экран, она интегрируется в виде компактной однострочной панели в верхней части графика, оставляя весь график видимым в любой момент. Никаких плавающих окон. Никаких навязчивых панелей. То
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Ваш журнал сделок ведется за вас. Каждая закрытая сделка записывается автоматически — со скриншотом графика, полной статистикой и календарной панелью. 100% локально, без подписок. AutoJournal — это утилита, которая незаметно работает в фоновом режиме и превращает вашу торговую историю в профессиональный HTML-журнал. Никакого ручного ввода данных, никаких таблиц, никаких внешних сервисов: все создается и хранится на вашем собственном компьютере и работает одинаково, торгуете ли вы вручную или с
QuickBar Pro MT5
Sergio Marquez Uroz
Утилиты
Торговая панель в одну строку: расчет лота по риску, перетаскиваемые линии SL/TP и исполнение в один клик — не закрывая ваш график. QuickBar Pro — это панель управления риском и исполнения ордеров для трейдеров, которым нужны скорость, точность и чистый график. В отличие от традиционных панелей, загромождающих экран, она интегрируется в виде компактной однострочной панели в верхней части графика, оставляя весь график видимым в любой момент. Никаких плавающих окон. Никаких навязчивых панелей. То
Aureon Multi Strategy Portfolio I
Sergio Marquez Uroz
Эксперты
Один советник. Четыре некоррелированные стратегии. Одна настройка риска. Aureon Multi-Strategy Portfolio I объединяет четыре независимые стратегии Aureon в одном советнике: каждая торгует на своём рынке, со своей логикой и своим magic number. Ни один отдельный символ не определяет ваш месяц. Цель —   диверсификация : за счёт распределения риска между слабо коррелированными валютами и индексами кривая средств, как правило, получается более плавной, чем у одиночной стратегии. Стартовая цена: $499
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