Терпеливая трендовая система на основе правил для индекса NASDAQ 100. Одна позиция за раз, реальный Stop Loss в каждой сделке, без мартингейла.

Aureon NASDAQ — полностью автоматизированный советник для индекса NASDAQ 100 (NAS100 / US100 / USTEC). Он торгует только в лонг на H1 с фильтром старшего таймфрейма H4, держит одну позицию за раз и защищает каждую сделку реальными Stop Loss и Take Profit на стороне сервера. Советник разработан с использованием walk-forward-валидации (out-of-sample), чтобы снизить подгонку под историю и отдать предпочтение логике, которая обобщается.

Стартовая цена: $299 — цена повышается на $100 после каждых 10 проданных копий. Финальная цена: $999.

Доступна аренда: $79 / 3 месяца · $149 / 1 год

Бонус к запуску: после покупки оставьте честный отзыв и свяжитесь со мной — вы бесплатно получите AutoJournal MT5 (стоимостью $45) для 1 торгового счёта.

Эта стратегия также входит в состав Aureon Multi Strategy Portfolio I вместе с тремя другими некоррелированными рынками. Если вам нужна точность на одном рынке — этот советник для вас; если нужна диверсификация — обратите внимание на Portfolio.

Без мартингейла

Без сетки

Без усреднения

Реальные Stop Loss и Take Profit на сервере, в каждой сделке

Одна позиция за раз, без наращивания

Работает на счетах Hedging и Netting

Стратегия

Aureon NASDAQ — трендовая система, построенная на price action и стандартных технических индикаторах — без «чёрного ящика» и без заявлений о «магии ИИ». Входы оцениваются на H1 и должны быть подтверждены фильтром старшего таймфрейма H4; если два таймфрейма расходятся, советник остаётся вне рынка. Он торгует только в лонг, в направлении структурного движения индекса.

Система намеренно избирательна: она может оставаться вне рынка днями и даже неделями, пока условия не выполнены. Это бездействие — защита, а не сбой: каждая сделка, которую она пропускает на неблагоприятном рынке, — это просадка, которую вы не получаете.

Walk-forward-валидация

Стратегия была разработана и проверена с помощью walk-forward-анализа: параметры подбираются на одном сегменте истории и многократно тестируются на следующем, «невидимом» сегменте. Такая out-of-sample-дисциплина снижает риск подгонки под историю; по той же причине советник использует небольшое число надёжных правил вместо десятков оптимизированных параметров.

Результаты бэктеста (реальные тики, начальный депозит $10,000, риск 1% на сделку)

Общая чистая прибыль: +128% ($12,774)

Профит-фактор: 1.62 · Коэффициент Шарпа: 2.98 · Фактор восстановления: 6.92

· Коэффициент Шарпа: · Фактор восстановления: Максимальная просадка по средствам: 8.30% (по балансу: 7.25%)

(по балансу: 7.25%) 461 сделка , 56.4% прибыльных — значимая выборка для системы на H1

, 56.4% прибыльных — значимая выборка для системы на H1 Математическое ожидание: $27.71 на сделку · LR-корреляция: 0.98 (плавная кривая доходности)

Результаты бэктеста не являются результатами реальной торговли и не гарантируют будущей доходности.

Управление капиталом (Money Management)

Процент от средств — риск масштабируется вместе с вашим счётом при его росте или просадке (по умолчанию 1%).

— риск масштабируется вместе с вашим счётом при его росте или просадке (по умолчанию 1%). Фиксированная сумма — каждая сделка рискует фиксированной суммой.

— каждая сделка рискует фиксированной суммой. Максимальный лот — жёсткое ограничение размера позиции в целях безопасности.

— жёсткое ограничение размера позиции в целях безопасности. Опциональный дневной лимит сделок — ограничивает число сделок, открываемых за день.

Профиль системы

Это долгосрочная система. Она ищет качественные сделки, а не количество. Если вам нужен советник, открывающий много сделок каждый день, — это не он. Если вам нужна дисциплинированная и прозрачная стратегия, которую можно запускать годами с фиксированными правилами риска, — это она.

Установка и использование

Прикрепите советник к графику NASDAQ 100 на таймфрейме H1. Символ у вашего брокера может называться NAS100, US100, USTEC или похоже — подойдёт любой из них. В разделе MONEY MANAGEMENT выберите процент от средств (по умолчанию 1%) или фиксированную сумму. Включите Автоторговлю. Это всё: остальное советник делает сам.

Рекомендации

Счёт ECN / raw-spread с низкими спредами по NASDAQ 100.

по NASDAQ 100. Кредитное плечо 1:100 или выше.

VPS для работы 24/5.

для работы 24/5. Рекомендуемый минимальный депозит: $1,000 (советник масштабирует размер лота под ваш баланс).

(советник масштабирует размер лота под ваш баланс). Сначала протестируйте на демо-счёте, чтобы проверить название символа и поведение у вашего брокера.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Советник не открывает сделок уже несколько дней. Что-то не так?

Скорее всего, нет. Aureon NASDAQ избирателен по замыслу и может оставаться вне рынка днями или неделями, пока его условия не выполнены. Убедитесь, что автоторговля включена и символ выбран верно; если да — советник просто ждёт.

Использует ли он мартингейл, сетку или усреднение?

Нет. Одна позиция за раз, фиксированный риск на сделку, реальные Stop Loss и Take Profit в каждой позиции.

На какой символ его прикреплять?

На CFD индекса NASDAQ 100 у вашего брокера: NAS100, US100, USTEC или похожий, на H1. Советник разработан только для этого индекса и таймфрейма — использование на других символах или таймфреймах не поддерживается.

Можно ли использовать его на Netting-счёте?

Да. Он работает как на счетах Hedging, так и на счетах Netting.

Нужен ли VPS?

Рекомендуется. Советник управляет позициями через SL/TP на стороне сервера, поэтому кратковременный обрыв связи не критичен, но VPS гарантирует, что он не пропустит вход или корректировку трейлинга.

Какой риск использовать?

Значение по умолчанию — 1% на сделку — надёжная отправная точка. Настройте Money Management под вашу собственную толерантность к риску.

Торговля сопряжена с риском и может привести к потере вашего капитала. Протестируйте советник на демо-счёте, прежде чем использовать его на реальном счёте. Результаты бэктеста не являются результатами реальной торговли и не гарантируют будущей доходности.

Поддержка

Я отвечаю на каждое сообщение. По любым вопросам об установке или названии символа у вашего брокера пишите мне через мой профиль MQL5 — обычно отвечаю в течение 24 часов.

Если Aureon NASDAQ хорошо работает для вас, пожалуйста, оставьте отзыв — ваш отзыв поддерживает дальнейшее развитие серии Aureon.