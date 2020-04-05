Aureon NASDAQ
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
Терпеливая трендовая система на основе правил для индекса NASDAQ 100. Одна позиция за раз, реальный Stop Loss в каждой сделке, без мартингейла.
Aureon NASDAQ — полностью автоматизированный советник для индекса NASDAQ 100 (NAS100 / US100 / USTEC). Он торгует только в лонг на H1 с фильтром старшего таймфрейма H4, держит одну позицию за раз и защищает каждую сделку реальными Stop Loss и Take Profit на стороне сервера. Советник разработан с использованием walk-forward-валидации (out-of-sample), чтобы снизить подгонку под историю и отдать предпочтение логике, которая обобщается.
Стартовая цена: $299 — цена повышается на $100 после каждых 10 проданных копий. Финальная цена: $999.
Доступна аренда: $79 / 3 месяца · $149 / 1 год
Бонус к запуску: после покупки оставьте честный отзыв и свяжитесь со мной — вы бесплатно получите AutoJournal MT5 (стоимостью $45) для 1 торгового счёта.
Эта стратегия также входит в состав Aureon Multi Strategy Portfolio I вместе с тремя другими некоррелированными рынками. Если вам нужна точность на одном рынке — этот советник для вас; если нужна диверсификация — обратите внимание на Portfolio.
Без мартингейла
Без сетки
Без усреднения
Реальные Stop Loss и Take Profit на сервере, в каждой сделке
Одна позиция за раз, без наращивания
Работает на счетах Hedging и Netting
Стратегия
Aureon NASDAQ — трендовая система, построенная на price action и стандартных технических индикаторах — без «чёрного ящика» и без заявлений о «магии ИИ». Входы оцениваются на H1 и должны быть подтверждены фильтром старшего таймфрейма H4; если два таймфрейма расходятся, советник остаётся вне рынка. Он торгует только в лонг, в направлении структурного движения индекса.
Система намеренно избирательна: она может оставаться вне рынка днями и даже неделями, пока условия не выполнены. Это бездействие — защита, а не сбой: каждая сделка, которую она пропускает на неблагоприятном рынке, — это просадка, которую вы не получаете.
Walk-forward-валидация
Стратегия была разработана и проверена с помощью walk-forward-анализа: параметры подбираются на одном сегменте истории и многократно тестируются на следующем, «невидимом» сегменте. Такая out-of-sample-дисциплина снижает риск подгонки под историю; по той же причине советник использует небольшое число надёжных правил вместо десятков оптимизированных параметров.
Результаты бэктеста (реальные тики, начальный депозит $10,000, риск 1% на сделку)
- Общая чистая прибыль: +128% ($12,774)
- Профит-фактор: 1.62 · Коэффициент Шарпа: 2.98 · Фактор восстановления: 6.92
- Максимальная просадка по средствам: 8.30% (по балансу: 7.25%)
- 461 сделка, 56.4% прибыльных — значимая выборка для системы на H1
- Математическое ожидание: $27.71 на сделку · LR-корреляция: 0.98 (плавная кривая доходности)
Результаты бэктеста не являются результатами реальной торговли и не гарантируют будущей доходности.
Управление капиталом (Money Management)
- Процент от средств — риск масштабируется вместе с вашим счётом при его росте или просадке (по умолчанию 1%).
- Фиксированная сумма — каждая сделка рискует фиксированной суммой.
- Максимальный лот — жёсткое ограничение размера позиции в целях безопасности.
- Опциональный дневной лимит сделок — ограничивает число сделок, открываемых за день.
Профиль системы
Это долгосрочная система. Она ищет качественные сделки, а не количество. Если вам нужен советник, открывающий много сделок каждый день, — это не он. Если вам нужна дисциплинированная и прозрачная стратегия, которую можно запускать годами с фиксированными правилами риска, — это она.
Установка и использование
- Прикрепите советник к графику NASDAQ 100 на таймфрейме H1. Символ у вашего брокера может называться NAS100, US100, USTEC или похоже — подойдёт любой из них.
- В разделе MONEY MANAGEMENT выберите процент от средств (по умолчанию 1%) или фиксированную сумму.
- Включите Автоторговлю. Это всё: остальное советник делает сам.
Рекомендации
- Счёт ECN / raw-spread с низкими спредами по NASDAQ 100.
- Кредитное плечо 1:100 или выше.
- VPS для работы 24/5.
- Рекомендуемый минимальный депозит: $1,000 (советник масштабирует размер лота под ваш баланс).
- Сначала протестируйте на демо-счёте, чтобы проверить название символа и поведение у вашего брокера.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Советник не открывает сделок уже несколько дней. Что-то не так?
Скорее всего, нет. Aureon NASDAQ избирателен по замыслу и может оставаться вне рынка днями или неделями, пока его условия не выполнены. Убедитесь, что автоторговля включена и символ выбран верно; если да — советник просто ждёт.
Использует ли он мартингейл, сетку или усреднение?
Нет. Одна позиция за раз, фиксированный риск на сделку, реальные Stop Loss и Take Profit в каждой позиции.
На какой символ его прикреплять?
На CFD индекса NASDAQ 100 у вашего брокера: NAS100, US100, USTEC или похожий, на H1. Советник разработан только для этого индекса и таймфрейма — использование на других символах или таймфреймах не поддерживается.
Можно ли использовать его на Netting-счёте?
Да. Он работает как на счетах Hedging, так и на счетах Netting.
Нужен ли VPS?
Рекомендуется. Советник управляет позициями через SL/TP на стороне сервера, поэтому кратковременный обрыв связи не критичен, но VPS гарантирует, что он не пропустит вход или корректировку трейлинга.
Какой риск использовать?
Значение по умолчанию — 1% на сделку — надёжная отправная точка. Настройте Money Management под вашу собственную толерантность к риску.
Торговля сопряжена с риском и может привести к потере вашего капитала. Протестируйте советник на демо-счёте, прежде чем использовать его на реальном счёте. Результаты бэктеста не являются результатами реальной торговли и не гарантируют будущей доходности.
Поддержка
Я отвечаю на каждое сообщение. По любым вопросам об установке или названии символа у вашего брокера пишите мне через мой профиль MQL5 — обычно отвечаю в течение 24 часов.
Если Aureon NASDAQ хорошо работает для вас, пожалуйста, оставьте отзыв — ваш отзыв поддерживает дальнейшее развитие серии Aureon.