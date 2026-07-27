DecayEdge GOLD

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DecayEdge Gold

DecayEdge Gold — это советник, разработанный исключительно для XAUUSD на основе модели частоты разворотов со взвешиванием по затуханию (Decay-Weighted Reversal Frequency).

В отличие от обычных советников, полагающихся на фиксированные пересечения индикаторов, DecayEdge Gold накапливает записи о ценовых уровнях, на которых развороты действительно происходили в прошлом, и применяет к ним временное взвешивание на основе периода полураспада (Half-Life).

Влияние старых записей о разворотах автоматически снижается, а ценовые уровни, на которые рынок реагировал недавно, получают больший вес. Такая структура позволяет модели самостоятельно поддерживать актуальность даже при изменении структуры рынка.

Дополнительно требуется условие конфлюэнции (наложения) с зонами коррекции Фибоначчи. (Одно наложение при построении Фибоначчи)

Иными словами, вход рассматривается только в точках, где статистически подтверждённая линия частоты разворотов совпадает с уровнем Фибоначчи.

Позиция открывается не по одиночному сигналу, а только при совпадении двух независимых оснований.

Торговая активность намеренно избирательна. В сессиях, где условия не выполнены, не будет открыто ни одной сделки.

Это не означает отсутствия возможностей — это означает, что модель ожидает именно так, как задумано. На XAUUSD M30 средняя частота составляет примерно 25–35 сделок в месяц.

Управление рисками интегрировано непосредственно в логику исполнения. Каждая позиция открывается с динамическими стоп-лоссом и тейк-профитом на основе ATR, а при расширении волатильности дистанция стопа корректируется автоматически.

Кроме того, логика управления накоплением позиций и трейлинг-стопа непрерывно сопровождает открытые позиции в соответствии с движением рынка.

Ключевые особенности

  • Полностью исключены высокорисковые методы: мартингейл, сетка, усреднение
  • Каждая сделка без исключения защищена заранее заданным стоп-лоссом
  • Динамические SL/TP на основе ATR — учёт волатильности в реальном времени вместо фиксированных пунктов
  • Временное затухание автоматически снижает влияние устаревших данных
  • Встроенная логика управления накоплением позиций и фиксации прибыли трейлинг-стопом
  • Готов к работе с настройками по умолчанию — отдельная оптимизация не требуется
  • Полностью автоматизированный советник, постоянный мониторинг не требуется

Рекомендации

Параметр Рекомендуется
Инструмент XAUUSD (GOLD)
Таймфрейм M30
Минимальный депозит 1 000 USD (при 0,02 лота)
Кредитное плечо 1:100 и выше
Режим торговли Хеджинг
Тип счёта Раковые (Raw) / ECN и другие счета с низким спредом
VPS Рекомендуется (стабильная работа 24 часа)

Уведомление о спреде

DecayEdge Gold — стратегия среднесрочного удержания на M30, однако её структура такова, что точность входа напрямую отражается на результате.

Сравнительная проверка счетов с низким спредом и стандартных счетов при идентичных параметрах подтвердила значимую разницу в Profit Factor.

Настоятельно рекомендуется использовать счета типа Raw / ECN.

Рекомендуемый период эксплуатации

Статистическое преимущество данного советника проявляется после накопления достаточного объёма данных о частоте разворотов.

Он разработан с расчётом на минимум 6 месяцев непрерывной работы, поэтому не рекомендуется оценивать стратегию по краткосрочным результатам.


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SPARTAN GOLD SNIPER AI - V7.2 ULTIMATE The All-In-One Gold Solution: Smart Scalping and Professional Swing Trading. Spartan Gold Sniper is not just an EA; it is a complete trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). Version 7.2 introduces the Smart Adaptive Engine, making it the most flexible bot on the market for both small accounts and large Prop Firm capitals. Critical Requirements Latency: You must use a VPS with less than 20ms latency (Recommended: MQL5 Built-in VPS). Account:
Mercaria Unicorn Gold EA
Anton Serozhkin
Эксперты
Стартова пропозиція. Ціна поступово зростає зі збільшенням кількості продажів. Кожна покупка містить усі майбутні оновлення через MQL5 Market. Mercaria Unicorn — це адаптивна сіткова торгова система для золота (XAUUSD) на MetaTrader 5, створена практикуючими трейдерами для будь-якого рівня досвіду. Огляд Mercaria Unicorn — це адаптивна торгова система для золота (XAUUSD) та інших CFD-інструментів. На відміну від звичайних сіткових роботів із фіксованими параметрами, вона автоматично налаштовує к
XAU Sovereign Quantum AI
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAU SOVEREIGN QUANTUM AI  God-Tier MTF S/R + Grid Recovery Engine XAU Sovereign Quantum AI  is an entirely new breed of trading engine, born from the fusion of two proven institutional strategies: Multi-Timeframe Support and Resistance Analysis- and Institutional Volume Spike Detection. While the vast majority of Expert Advisors use lagging price indicators to chase entries, Sovereign waits patiently at the exact price zones where the biggest money moves happen, and only strikes when confirmed
Caicai Long and Short Pair Trading
Thiago Lopes
Эксперты
CaicaiLS Pro - Advanced Pair Trading & Statistical Arbitrage (Version 9.0) The CaicaiLS Pro is a quantitative Expert Advisor designed for Long & Short operations (Pair Trading) using Statistical Arbitrage . Developed for traders seeking precision, it tracks correlation and cointegration anomalies across multiple asset pairs simultaneously, seeking performance in both mean reversion and momentum breakouts. Its advanced architecture features the introduction of Shadow Execution technology. The mat
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 10-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре GBP/USD. Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Торговая стратегия. Система не использует опасные стратегии (типа усреднение или мартингейл), а чётко следует указаниям нейронной сети. В каждой
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 5-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре EUR/USD . Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Данный советник построен на базе ранее выпущенной версии советника Neurolite EA gbpusd , который был доработан для успешной торговли на валютной п
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Эксперты
Эта скальпинговая система работает только во время азиатской сессии. Использует несколько уникальных индикаторов для определения колебаний цены. Динамические уровни тейк-профит и стоп-лосс в зависимости от рыночных условий. Фиксированный стоп-лосс для защиты капитала, низкий риск потери большой суммы денег. Не нуждается в SET-файлах. Параметры одинаковы для всех валютных пар. Оптимизирован для работы с EURAUD . Рекомендуется запускать советник Eagle Scalper на графике M15 . Рекомендуется запуск
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