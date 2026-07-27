DecayEdge GOLD
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
Русский
DecayEdge Gold
DecayEdge Gold — это советник, разработанный исключительно для XAUUSD на основе модели частоты разворотов со взвешиванием по затуханию (Decay-Weighted Reversal Frequency).
В отличие от обычных советников, полагающихся на фиксированные пересечения индикаторов, DecayEdge Gold накапливает записи о ценовых уровнях, на которых развороты действительно происходили в прошлом, и применяет к ним временное взвешивание на основе периода полураспада (Half-Life).
Влияние старых записей о разворотах автоматически снижается, а ценовые уровни, на которые рынок реагировал недавно, получают больший вес. Такая структура позволяет модели самостоятельно поддерживать актуальность даже при изменении структуры рынка.
Дополнительно требуется условие конфлюэнции (наложения) с зонами коррекции Фибоначчи. (Одно наложение при построении Фибоначчи)
Иными словами, вход рассматривается только в точках, где статистически подтверждённая линия частоты разворотов совпадает с уровнем Фибоначчи.
Позиция открывается не по одиночному сигналу, а только при совпадении двух независимых оснований.
Торговая активность намеренно избирательна. В сессиях, где условия не выполнены, не будет открыто ни одной сделки.
Это не означает отсутствия возможностей — это означает, что модель ожидает именно так, как задумано. На XAUUSD M30 средняя частота составляет примерно 25–35 сделок в месяц.
Управление рисками интегрировано непосредственно в логику исполнения. Каждая позиция открывается с динамическими стоп-лоссом и тейк-профитом на основе ATR, а при расширении волатильности дистанция стопа корректируется автоматически.
Кроме того, логика управления накоплением позиций и трейлинг-стопа непрерывно сопровождает открытые позиции в соответствии с движением рынка.
Ключевые особенности
- Полностью исключены высокорисковые методы: мартингейл, сетка, усреднение
- Каждая сделка без исключения защищена заранее заданным стоп-лоссом
- Динамические SL/TP на основе ATR — учёт волатильности в реальном времени вместо фиксированных пунктов
- Временное затухание автоматически снижает влияние устаревших данных
- Встроенная логика управления накоплением позиций и фиксации прибыли трейлинг-стопом
- Готов к работе с настройками по умолчанию — отдельная оптимизация не требуется
- Полностью автоматизированный советник, постоянный мониторинг не требуется
Рекомендации
|Параметр
|Рекомендуется
|Инструмент
|XAUUSD (GOLD)
|Таймфрейм
|M30
|Минимальный депозит
|1 000 USD (при 0,02 лота)
|Кредитное плечо
|1:100 и выше
|Режим торговли
|Хеджинг
|Тип счёта
|Раковые (Raw) / ECN и другие счета с низким спредом
|VPS
|Рекомендуется (стабильная работа 24 часа)
Уведомление о спреде
DecayEdge Gold — стратегия среднесрочного удержания на M30, однако её структура такова, что точность входа напрямую отражается на результате.
Сравнительная проверка счетов с низким спредом и стандартных счетов при идентичных параметрах подтвердила значимую разницу в Profit Factor.
Настоятельно рекомендуется использовать счета типа Raw / ECN.
Рекомендуемый период эксплуатации
Статистическое преимущество данного советника проявляется после накопления достаточного объёма данных о частоте разворотов.
Он разработан с расчётом на минимум 6 месяцев непрерывной работы, поэтому не рекомендуется оценивать стратегию по краткосрочным результатам.