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DecayEdge Gold

DecayEdge Gold — это советник, разработанный исключительно для XAUUSD на основе модели частоты разворотов со взвешиванием по затуханию (Decay-Weighted Reversal Frequency).

В отличие от обычных советников, полагающихся на фиксированные пересечения индикаторов, DecayEdge Gold накапливает записи о ценовых уровнях, на которых развороты действительно происходили в прошлом, и применяет к ним временное взвешивание на основе периода полураспада (Half-Life).

Влияние старых записей о разворотах автоматически снижается, а ценовые уровни, на которые рынок реагировал недавно, получают больший вес. Такая структура позволяет модели самостоятельно поддерживать актуальность даже при изменении структуры рынка.

Дополнительно требуется условие конфлюэнции (наложения) с зонами коррекции Фибоначчи. (Одно наложение при построении Фибоначчи)

Иными словами, вход рассматривается только в точках, где статистически подтверждённая линия частоты разворотов совпадает с уровнем Фибоначчи.

Позиция открывается не по одиночному сигналу, а только при совпадении двух независимых оснований.

Торговая активность намеренно избирательна. В сессиях, где условия не выполнены, не будет открыто ни одной сделки.

Это не означает отсутствия возможностей — это означает, что модель ожидает именно так, как задумано. На XAUUSD M30 средняя частота составляет примерно 25–35 сделок в месяц.

Управление рисками интегрировано непосредственно в логику исполнения. Каждая позиция открывается с динамическими стоп-лоссом и тейк-профитом на основе ATR, а при расширении волатильности дистанция стопа корректируется автоматически.

Кроме того, логика управления накоплением позиций и трейлинг-стопа непрерывно сопровождает открытые позиции в соответствии с движением рынка.

Ключевые особенности Полностью исключены высокорисковые методы: мартингейл, сетка, усреднение

Каждая сделка без исключения защищена заранее заданным стоп-лоссом

Динамические SL/TP на основе ATR — учёт волатильности в реальном времени вместо фиксированных пунктов

Временное затухание автоматически снижает влияние устаревших данных

Встроенная логика управления накоплением позиций и фиксации прибыли трейлинг-стопом

Готов к работе с настройками по умолчанию — отдельная оптимизация не требуется

Полностью автоматизированный советник, постоянный мониторинг не требуется

Рекомендации

Параметр Рекомендуется Инструмент XAUUSD (GOLD) Таймфрейм M30 Минимальный депозит 1 000 USD (при 0,02 лота) Кредитное плечо 1:100 и выше Режим торговли Хеджинг Тип счёта Раковые (Raw) / ECN и другие счета с низким спредом VPS Рекомендуется (стабильная работа 24 часа)

Уведомление о спреде

DecayEdge Gold — стратегия среднесрочного удержания на M30, однако её структура такова, что точность входа напрямую отражается на результате.

Сравнительная проверка счетов с низким спредом и стандартных счетов при идентичных параметрах подтвердила значимую разницу в Profit Factor.

Настоятельно рекомендуется использовать счета типа Raw / ECN.

Рекомендуемый период эксплуатации

Статистическое преимущество данного советника проявляется после накопления достаточного объёма данных о частоте разворотов.