DecayEdge GOLD
- 专家
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
DecayEdge Gold
DecayEdge Gold 是一款基于时间衰减加权反转频率模型（Decay-Weighted Reversal Frequency） 开发的 XAUUSD 专用智能交易系统（EA）。
与依赖固定指标交叉的常规 EA 不同，DecayEdge Gold 会持续累积记录历史上实际发生过反转的价格区域，并对其应用基于半衰期（Half-Life） 的时间加权。
较早的反转记录会自动降低影响力，而市场近期实际做出反应的价格区域则占据更大权重。即使市场结构发生变化，模型也能自行保持最新状态。
在此基础上，还额外要求与斐波那契回撤区间形成汇合（重叠）条件。（斐波那契生成时重叠 1 次）
也就是说，仅在经过统计验证的反转频率线与斐波那契水平同时重合的位置才会考虑入场。
并非依据单一信号，而是在两个独立依据一致时才开仓。
交易活动是有意保持选择性的。在条件未满足的交易时段，可能一笔交易也不会产生。
这并不意味着没有机会，而是模型正按设计等待。以 XAUUSD M30 为基准，平均交易频率约为每月 25～35 次。
风险管理直接内建于执行逻辑中。所有仓位均以基于 ATR 的动态止损/止盈开立，在波动率扩大的区间，止损幅度会自动调整。
此外，加仓管理与移动止损逻辑会根据市场走势持续管理已开仓位。
主要特点
- 绝不使用马丁格尔（Martingale）、网格（Grid）、摊平成本等高风险手法
- 所有交易无一例外均受预设止损保护
- 基于 ATR 的动态 SL/TP —— 反映实时波动率，而非固定点数
- 时间衰减加权自动降低陈旧数据的影响
- 搭载加仓管理与移动止损获利锁定逻辑
- 使用默认设置即可立即运行 —— 无需另行优化
- 完全自动化 EA，无需持续监控
推荐配置
|项目
|推荐值
|交易品种
|XAUUSD (GOLD)
|时间周期
|M30
|最低入金
|1,000 USD（以 0.02 手为基准）
|杠杆
|1:100 以上
|交易模式
|对冲（Hedging）
|账户类型
|推荐 Raw / ECN 等低点差账户
|VPS
|推荐（24 小时稳定运行）
关于点差的说明
DecayEdge Gold 虽为基于 M30 的中期持仓策略，但其结构决定了入场精度会直接反映在业绩上。
在相同参数下对低点差账户与标准账户进行对比验证后，确认 Profit Factor 存在显著差异。
强烈建议使用 Raw / ECN 系列账户。
建议运行周期
本 EA 的结构为：在反转频率数据充分累积后，统计优势才会显现。
其设计前提为至少连续运行 6 个月，建议不要仅凭短期业绩评价该策略。