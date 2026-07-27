DecayEdge GOLD

DecayEdge Gold

DecayEdge Gold 是一款基于时间衰减加权反转频率模型（Decay-Weighted Reversal Frequency） 开发的 XAUUSD 专用智能交易系统（EA）。

与依赖固定指标交叉的常规 EA 不同，DecayEdge Gold 会持续累积记录历史上实际发生过反转的价格区域，并对其应用基于半衰期（Half-Life） 的时间加权。

较早的反转记录会自动降低影响力，而市场近期实际做出反应的价格区域则占据更大权重。即使市场结构发生变化，模型也能自行保持最新状态。

在此基础上，还额外要求与斐波那契回撤区间形成汇合（重叠）条件。（斐波那契生成时重叠 1 次）

也就是说，仅在经过统计验证的反转频率线与斐波那契水平同时重合的位置才会考虑入场

并非依据单一信号，而是在两个独立依据一致时才开仓。

交易活动是有意保持选择性的。在条件未满足的交易时段，可能一笔交易也不会产生。

这并不意味着没有机会，而是模型正按设计等待。以 XAUUSD M30 为基准，平均交易频率约为每月 25～35 次。

风险管理直接内建于执行逻辑中。所有仓位均以基于 ATR 的动态止损/止盈开立，在波动率扩大的区间，止损幅度会自动调整。

此外，加仓管理与移动止损逻辑会根据市场走势持续管理已开仓位。

主要特点

  • 绝不使用马丁格尔（Martingale）、网格（Grid）、摊平成本等高风险手法
  • 所有交易无一例外均受预设止损保护
  • 基于 ATR 的动态 SL/TP —— 反映实时波动率，而非固定点数
  • 时间衰减加权自动降低陈旧数据的影响
  • 搭载加仓管理与移动止损获利锁定逻辑
  • 使用默认设置即可立即运行 —— 无需另行优化
  • 完全自动化 EA，无需持续监控

推荐配置

项目 推荐值
交易品种 XAUUSD (GOLD)
时间周期 M30
最低入金 1,000 USD（以 0.02 手为基准）
杠杆 1:100 以上
交易模式 对冲（Hedging）
账户类型 推荐 Raw / ECN 等低点差账户
VPS 推荐（24 小时稳定运行）

关于点差的说明

DecayEdge Gold 虽为基于 M30 的中期持仓策略，但其结构决定了入场精度会直接反映在业绩上。

在相同参数下对低点差账户与标准账户进行对比验证后，确认 Profit Factor 存在显著差异。

强烈建议使用 Raw / ECN 系列账户。

建议运行周期

EA 的结构为：在反转频率数据充分累积后，统计优势才会显现。

其设计前提为至少连续运行 6 个月，建议不要仅凭短期业绩评价该策略。


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Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
专家
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
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专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
专家
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
专家
Gold Catalyst Evolution V6.0 — MQL5 市场说明 Gold Catalyst Evolution V6.0 适用于 MetaTrader 5 的自动化双引擎黄金交易系统 1. 产品概述 Gold Catalyst Evolution V6.0 是一款全自动智能交易系统，专为 XAUUSD 以及名称中包含 XAU 或 GOLD 的其他经纪商黄金品种开发。 V6.0 在一个智能交易系统中集成了两个相互独立的交易引擎。每个引擎分别评估市场状况，并拥有自己的固定手数、魔术号、持仓归属、保护水平和出场管理。 两个引擎互不复制，也不相互依赖。在对冲账户中，两个引擎可以同时管理同一黄金品种的仓位。在净额账户中，同一品种的入场会安全地按顺序执行，因为 MetaTrader 对每个品种只保留一个净持仓。 本系统旨在提供结构化的黄金自动交易，无需持续人工监控。 2. 交易架构 Engine A 是选择性方向引擎，用于筛选市场状况，并通过自身的执行配置管理其仓位。 Engine B 是独立的市场参与引擎，拥有单独的执行配置，并附加每日亏损及连续亏损交易控制。 每个引擎均： 使
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
专家
SD Gold HFT Scalper EA 是一款先进的高频交易系统，专为极端波动和高速市场执行而设计。与依赖延迟 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价）K线数据的传统 EA 不同，该系统完全基于纯粹的原始 Tick 数据运行。通过监控买价和卖价的微小波动，它能够在标准图表反映之前识别并捕捉爆发性的动量行情。 虽然针对黄金（XAUUSD）进行了优化，但该 EA 也可用于任何高流动性、高波动性的交易品种。 实时跟踪进度：点击这里查看 EA 的实时表现。 特别福利：购买后请立即私信我以获取您的 Set 文件！ ️ Set 文件：点击这里下载安装手册和配置文件。 谨防诈骗：我从不会在 Telegram 上分发我的 EA 或自定义设置。官方购买渠道仅限 MQL5，授权 Set 文件仅发布在我的博客中。请提高警惕，避免向第三方冒充者购买！ 核心功能 纯 Tick 数据引擎：分析实时 Tick 流，根据即时动量变化执行交易。 现代化图表面板：采用简洁低干扰的深色 UI 卡片，实时显示浮动盈亏（Floating PNL）和当日已平仓利润，并带有动态颜色提示。
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
专家
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
Monarch Golden Sparrow
Ghayas Ul Haque Malik
专家
️ REQUIRED SETTING: Optimized for XAUUSD 0.01 Lot Size. ATTENTION: This system is precision-tuned for XAUUSD (Gold)  on Exness  using a base entry of 0.01 lots . For maximum stability and account longevity, users must ensure their starting input is set to 0.01 unless using high-capital professional accounts. Monarch Golden Sparrow: The Gold Sovereign. Precision. Recovery. Power. THE ASSET: Gold (XAUUSD) is the king of volatility. It doesn't move; it strikes. To trade it, you don't need a basic
Saiko Scalper v5
Samir Saleh Mohammed Hassan
专家
SAIKO Scalper – 高精度Tick动量交易机器人 SAIKO Scalper 是一款先进的算法交易机器人，专门用于通过 Tick 动量分析识别并利用真实的市场动量。与仅依赖传统技术指标的系统不同，该机器人实时监控连续的价格变动，并在检测到强劲的方向性价格冲动时自动开仓。这种方法可以捕捉快速的市场机会，同时减少由正常市场波动产生的错误信号。 该机器人内置多层智能盈利保护机制。当交易开始盈利时，系统会自动通过动态跟踪保护、严格的盈利保护规则以及智能利润锁定机制来保护收益。这些功能旨在确保盈利交易得到有效保护，并减少市场突然反转带来的影响。 SAIKO Scalper 还包含先进的风险控制系统，例如早期亏损保护、自适应止损设置以及严格的资金保护逻辑。算法持续监控市场行为，并能够快速响应市场条件的变化。 该机器人适合希望使用高速、纪律性强并具备智能风险管理功能的自动化剥头皮交易系统的交易者。
PivotStorm
Li Yin Fang
专家
PivotStorm - 自适应 XAUUSD 市场结构突破交易 EA MetaTrader 5 专业自动交易系统 PivotStorm 是一款面向黄金（XAUUSD）市场的专业 MetaTrader 5 Expert Advisor。 该系统针对喜欢结构化突破交易的交易者设计，通过市场结构分析、智能挂单执行以及多层风险管理，实现纪律化的自动交易。 不同于简单的突破机器人，PivotStorm 不追逐每一次价格波动，而是等待经过确认的重要市场结构，并在风险可控的条件下执行交易。 为什么选择 PivotStorm？ 黄金市场具有明显趋势行情，同时也存在大量假突破。PivotStorm 遵循核心理念：等待有意义的市场结构，然后进行受控风险执行。 EA 不尝试预测所有市场走势。系统通过识别关键价格区域，构建突破交易场景，并按照预设风险规则管理交易执行。 查看MQL5 信号： 点击这儿 核心技术 1. 市场结构突破引擎 PivotStorm 分析确认后的市场结构，并识别重要交易水平。 系统分析： 确认后的摆动高低点 突破区域 价格运动有效性 市场动量状态 帮助系统过滤短期噪声，关注更有意义
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
专家
Scalp Master 专家顾问（EA）是一种完全自动化的交易系统，专为趋势市场中的剥头皮策略设计。它用于在高流动性市场中识别短期交易机会，同时重点关注交易质量和风险控制。该EA适合偏好系统化、规则化交易且不进行手动操作的交易者。 它在低点差和高流动性的品种上表现最佳，包括： XAUUSD（黄金） EURUSD GBPUSD USDJPY BTCUSD USTEC（美国科技指数） 其他主要和次要货币对（低点差且执行稳定） 该策略专为趋势市场设计，旨在避免震荡或不可预测行情等低质量交易环境。 主要特点： 完全自动化交易系统，无需手动操作 移动平均线与RSI过滤器，提高胜率并避免低概率交易 集成新闻过滤器，在重大经济事件期间降低风险 高级移动止损系统，动态管理持仓 专注风险控制与回撤降低 Scalp Master 会在交易前和交易过程中持续评估市场条件，确保交易符合系统逻辑。趋势、动量和波动率过滤器的结合有助于提升交易质量。 该EA适用于提供稳定执行、低点差和高流动性的经纪商。适合初学者和希望使用结构化剥头皮策略的专业交易者。 最低入金：$100 推荐入金：$1000 输入设置： 请不要
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
专家
对于高达340%年化收益率，我们深感抱歉！ 没错，您没看错：这些年化340%的回测结果，几乎好得有些“不正经”。但请不要误会——这不是营销噱头，而是干净编程和真实回测的结果。当然，这样的梦幻收益不可能长期持续，因为任何EA在回测几年后都会遇到手数（lot size）的上限。不过，Stealth 150 DE40 展示了当算法“自由发挥”时可以达到什么高度。 所以，对不起收益太高——现在让我们来说说这个专家顾问（EA）本身： Stealth 150 DE40——专为DAX（DE40, .DE40Cash, GER40）打造的突破型专家顾问 隐形。不可阻挡。绝对透明。 Stealth 150 DE40 有什么功能？ Stealth 150 DE40 是一款专为DAX（DE40, .DE40Cash, GER40）指数设计的全自动交易机器人，主打盈利性的剥头皮+趋势跟踪（突破）策略。 5.5年历史回测 年化收益率 >150%（复合年增长率，见上面说明） 不使用马丁格尔，不使用网格，不加仓补仓 防止经纪商操纵： 系统内置有紧急止损（SL）和止盈（TP）保护技术风险。但实际的交易管
Spartan Gold Sniper AI
Quoc Dung Le
专家
SPARTAN GOLD SNIPER AI - V7.2 ULTIMATE The All-In-One Gold Solution: Smart Scalping and Professional Swing Trading. Spartan Gold Sniper is not just an EA; it is a complete trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). Version 7.2 introduces the Smart Adaptive Engine, making it the most flexible bot on the market for both small accounts and large Prop Firm capitals. Critical Requirements Latency: You must use a VPS with less than 20ms latency (Recommended: MQL5 Built-in VPS). Account:
Mercaria Unicorn Gold EA
Anton Serozhkin
专家
Mercaria Unicorn — 用于 MetaTrader 5 黄金（XAUUSD）的自适应网格交易系统。由具有实盘经验的交易者开发，适合各种经验水平。 概述 Mercaria Unicorn 是一款用于黄金（XAUUSD）及其他差价合约（CFD）品种的自适应交易系统。与参数固定的普通网格机器人不同，它会根据所选的波动性配置和您的存款，自动调整层数、手数和风险阈值。 所有关键决策都可在图表上的可视化控制面板中操作，因此您可以即时更改设置，而无需重新打开输入窗口。本系统适合偏好低维护设置的交易者、按新闻日历管理风险的有经验交易者，以及希望在自身入场策略之上使用仓位管理器的专业交易者。 发售价格随销量增加而逐步上调。每次购买均包含通过 MQL5 Market 提供的所有未来更新。 主要功能 自适应引擎。四种波动性配置（Normal、Spike M、Spike L、Black Swan）涵盖平静日、新闻日、剧烈意外行情和危机情形，可在面板上一键切换，无需重启。Autosizing 模块通过带有内置安全缓冲的数学模型，为您的余额计算安全的层数和手数。手数缩放使每个以美元
XAU Sovereign Quantum AI
Napat Puangjunkum
专家
XAU SOVEREIGN QUANTUM AI  God-Tier MTF S/R + Grid Recovery Engine XAU Sovereign Quantum AI  is an entirely new breed of trading engine, born from the fusion of two proven institutional strategies: Multi-Timeframe Support and Resistance Analysis- and Institutional Volume Spike Detection. While the vast majority of Expert Advisors use lagging price indicators to chase entries, Sovereign waits patiently at the exact price zones where the biggest money moves happen, and only strikes when confirmed
Caicai Long and Short Pair Trading
Thiago Lopes
专家
CaicaiLS Pro - Advanced Pair Trading & Statistical Arbitrage (Version 9.0) The CaicaiLS Pro is a quantitative Expert Advisor designed for Long & Short operations (Pair Trading) using Statistical Arbitrage . Developed for traders seeking precision, it tracks correlation and cointegration anomalies across multiple asset pairs simultaneously, seeking performance in both mean reversion and momentum breakouts. Its advanced architecture features the introduction of Shadow Execution technology. The mat
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
专家
只在亚洲盘进行剥头皮交易 几个独特指标用于检测市场波动 根据市场情况动态止盈止损 保护性硬止损，使得账户风险降低 不需要配置文件，对每一个货币对使用相同的设置 此EA适用于以下货币对： EURAUD 推荐在 M15 周期上使用此EA 建议在一个真正的 低点差 ECN平台上使用该EA 推荐将Risk参数设置为10以下 推荐使用99.9%模型质量的历史回测 信号 : https://www.mql5.com/en/signals/author/oodd008 回测 : https://www.mql5.com/en/users/oodd008/blog 参数 Lots - 使用固定手数 Risk - 根据账户净值自动计算手数，只有当Lots是0时才有效 Auto_GMT_Offset - 实盘交易时，如果设置为true，GMT_Offset会由EA自动计算 GMT_Offset - 历史回测时输入你的经纪商的GMT时间，实盘交易时不用设置此参数，系统会自动计算GMT时间 EA_Comment - 设置自己的评论信息 MAGIC - Magic数字，无需更改 Max_Spread - 开
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