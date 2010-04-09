Wilizard Market Structure and Order Blocks

Wilizard SMC Suite — это полный набор инструментов Smart Money Concepts / ICT в одном быстром индикаторе без перерисовки. Вместо того чтобы загружать на график шесть отдельных инструментов, вы получаете все институциональные концепции — структуру рынка, ордер-блоки, имбалансы (FVG), ликвидность, премиум/дискаунт, киллзоны, мультитаймфреймовую панель и сигналы конфлюенса — которые работают вместе и подтверждаются только на закрытых барах.





Всё, что вы видите, рассчитывается ТОЛЬКО по закрытым свечам. Ничего не смещается, не перерисовывается и не исчезает после появления. То, что вы видели вчера, точно так же выглядит на скриншоте сегодня.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ЧТО ЭТО ДЕЛАЕТ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▪ СТРУКТУРА РЫНКА — ДВА МАСШТАБА ОДНОВРЕМЕННО

Отслеживает структуру Swing (основную) и Internal (внутреннюю) параллельно. Автоматическое определение BOS (Break of Structure) и CHoCH (Change of Character) с чёткими линиями уровней и метками, а также метки свингов HH / HL / LH / LL. Мгновенно видно, здоров ли тренд или он разворачивается.





▪ ОРДЕР-БЛОКИ И БРЕЙКЕР-БЛОКИ

Ордер-блоки строятся от реальных сломов структуры, а не по наивному принципу «последняя свеча». У каждого блока полный жизненный цикл: свежий → протестирован → пробит. При пробое ордер-блок автоматически превращается в Breaker Block — одну из самых надёжных моделей ICT.





▪ ИМБАЛАНСЫ FVG И ИНВЕРСИИ

Определение FVG с фильтром по ATR убирает шум из мелких гэпов. Опциональная средняя линия CE (consequent encroachment) для точных входов. После заполнения и пробоя гэп превращается в Inversion FVG (iFVG) и продолжает работать как уровень.





▪ ДВИЖОК ЛИКВИДНОСТИ

Определяет пулы ликвидности Equal Highs / Equal Lows (EQH/EQL) с умным допуском по ATR и отмечает снятия ликвидности / охоту за стопами прямо на графике. Добавляет High/Low предыдущего дня и недели — уровни, за которыми цена охотится каждую сессию.





▪ ПРЕМИУМ / ДИСКАУНТ И OTE

Живой торговый диапазон с уровнями Premium, Equilibrium и Discount, а также зона оптимального входа OTE (откат 62–79%), нарисованная в направлении тренда. Больше никаких покупок на вершине и продаж на дне.





▪ КИЛЛЗОНЫ ICT

Сессионные боксы Азия, Лондон, Нью-Йорк AM и Нью-Йорк PM. Полностью настраиваемые, задаются в GMT с автоматическим определением смещения времени брокера.





▪ МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМОВАЯ ПАНЕЛЬ

Перетаскиваемая сворачиваемая панель показывает направление структуры и последний BOS/CHoCH сразу для 6 таймфреймов, а также положение в диапазоне (премиум/дискаунт в %), активную киллзону, последнее снятие ликвидности, счётчики зон, ATR и спред. Полный анализ сверху вниз без переключения графиков.





▪ СИГНАЛЫ КОНФЛЮЕНСА

Стрелки на покупку/продажу появляются только при совпадении нескольких условий: тренд структуры + ретест валидной зоны + правильный контекст премиум/дискаунт, с опциональным фильтром подтверждения по снятию ликвидности. Каждый сигнал помечен точным конфлюенсом, который за ним стоит (например, «OB+SWEEP+KZ»), поэтому вы всегда знаете, ПОЧЕМУ он сработал. Подтверждение на закрытом баре — стрелки не перерисовываются.





▪ ОПОВЕЩЕНИЯ ВЕЗДЕ

Всплывающие, push-уведомления на телефон, e-mail и звуковые оповещения — с отдельными переключателями для сломов структуры, ретестов зон, разворотов брейкер/инверсия, снятий ликвидности и сигналов конфлюенса. Закройте график и позвольте телефону сообщить вам, когда сформируется сетап.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ДЛЯ КОГО ЭТО

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Для скальперов, внутридневных и позиционных трейдеров, которые торгуют по Smart Money Concepts / ICT. Работает на любом символе и любом таймфрейме — Форекс, индексы, металлы, крипта и акции. В руководстве приведены рекомендованные пресеты для каждого стиля.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

КАК ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ (БЫСТРЫЙ СТАРТ)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





1. Направление — смотрите на панель: торгуйте по направлению старшего таймфрейма.

2. Локация — дождитесь, пока цена дойдёт до Discount (для покупок) или Premium (для продаж).

3. Точка интереса — свежий ордер-блок или FVG в этой зоне, идеально — внутри OTE.

4. Триггер — в лучшем случае снятие ликвидности, за которым следует стрелка конфлюенса.

5. Управление — целитесь в противоположную ликвидность (EQH/EQL, PDH/PDL). Входы, стопы и риск полностью под вашим контролем.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ ВЫБИРАЮТ ЭТО

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





✔ 100% без перерисовки — логика по закрытым барам во всём

✔ Один индикатор заменяет весь набор инструментов SMC

✔ Автоматическая тёмная/светлая тема, все цвета настраиваются

✔ Подсказки на каждой зоне, водяной знак символа, настраиваемая глубина истории

✔ Лёгкий инкрементальный расчёт — без DLL и внешних файлов

✔ Работает на любом символе и таймфрейме (поддержка 2/3/4/5 знаков)

✔ Включает 10 активаций





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ВАЖНО

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Это инструмент анализа и поддержки решений. Он не совершает сделки и не обещает прибыль. Он подсвечивает тот же контекст, который ищет трейдер Smart Money — направление, локацию, зоны, ликвидность, время и триггеры — а окончательное решение и управление риском оставляет вам. Пожалуйста, протестируйте индикатор на своих символах в бесплатной демоверсии перед покупкой.





Вопросы или пожелания по функциям? Оставьте комментарий — отвечаем на каждое сообщение.