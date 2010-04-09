Wilizard Market Structure and Order Blocks

  • Индикаторы
  • Mahshad Jahad
    Mahshad Jahad

    Mahshad Jahad

    5 (102)
    Разработчик MQL5, специализирующийся на создании пользовательских советников, автоматизации торговли и алгоритмических решений для MetaTrader 5.
    Я уделяю внимание чистому и эффективному коду, надежному исполнению и оптимизации торговых систем под требования клиентов.
    1 продукт 3 комментария
  • Версия: 1.0
  • Активации: 10
Wilizard SMC Suite — это полный набор инструментов Smart Money Concepts / ICT в одном быстром индикаторе без перерисовки. Вместо того чтобы загружать на график шесть отдельных инструментов, вы получаете все институциональные концепции — структуру рынка, ордер-блоки, имбалансы (FVG), ликвидность, премиум/дискаунт, киллзоны, мультитаймфреймовую панель и сигналы конфлюенса — которые работают вместе и подтверждаются только на закрытых барах.

Всё, что вы видите, рассчитывается ТОЛЬКО по закрытым свечам. Ничего не смещается, не перерисовывается и не исчезает после появления. То, что вы видели вчера, точно так же выглядит на скриншоте сегодня.

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ЧТО ЭТО ДЕЛАЕТ
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▪ СТРУКТУРА РЫНКА — ДВА МАСШТАБА ОДНОВРЕМЕННО
Отслеживает структуру Swing (основную) и Internal (внутреннюю) параллельно. Автоматическое определение BOS (Break of Structure) и CHoCH (Change of Character) с чёткими линиями уровней и метками, а также метки свингов HH / HL / LH / LL. Мгновенно видно, здоров ли тренд или он разворачивается.

▪ ОРДЕР-БЛОКИ И БРЕЙКЕР-БЛОКИ
Ордер-блоки строятся от реальных сломов структуры, а не по наивному принципу «последняя свеча». У каждого блока полный жизненный цикл: свежий → протестирован → пробит. При пробое ордер-блок автоматически превращается в Breaker Block — одну из самых надёжных моделей ICT.

▪ ИМБАЛАНСЫ FVG И ИНВЕРСИИ
Определение FVG с фильтром по ATR убирает шум из мелких гэпов. Опциональная средняя линия CE (consequent encroachment) для точных входов. После заполнения и пробоя гэп превращается в Inversion FVG (iFVG) и продолжает работать как уровень.

▪ ДВИЖОК ЛИКВИДНОСТИ
Определяет пулы ликвидности Equal Highs / Equal Lows (EQH/EQL) с умным допуском по ATR и отмечает снятия ликвидности / охоту за стопами прямо на графике. Добавляет High/Low предыдущего дня и недели — уровни, за которыми цена охотится каждую сессию.

▪ ПРЕМИУМ / ДИСКАУНТ И OTE
Живой торговый диапазон с уровнями Premium, Equilibrium и Discount, а также зона оптимального входа OTE (откат 62–79%), нарисованная в направлении тренда. Больше никаких покупок на вершине и продаж на дне.

▪ КИЛЛЗОНЫ ICT
Сессионные боксы Азия, Лондон, Нью-Йорк AM и Нью-Йорк PM. Полностью настраиваемые, задаются в GMT с автоматическим определением смещения времени брокера.

▪ МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМОВАЯ ПАНЕЛЬ
Перетаскиваемая сворачиваемая панель показывает направление структуры и последний BOS/CHoCH сразу для 6 таймфреймов, а также положение в диапазоне (премиум/дискаунт в %), активную киллзону, последнее снятие ликвидности, счётчики зон, ATR и спред. Полный анализ сверху вниз без переключения графиков.

▪ СИГНАЛЫ КОНФЛЮЕНСА
Стрелки на покупку/продажу появляются только при совпадении нескольких условий: тренд структуры + ретест валидной зоны + правильный контекст премиум/дискаунт, с опциональным фильтром подтверждения по снятию ликвидности. Каждый сигнал помечен точным конфлюенсом, который за ним стоит (например, «OB+SWEEP+KZ»), поэтому вы всегда знаете, ПОЧЕМУ он сработал. Подтверждение на закрытом баре — стрелки не перерисовываются.

▪ ОПОВЕЩЕНИЯ ВЕЗДЕ
Всплывающие, push-уведомления на телефон, e-mail и звуковые оповещения — с отдельными переключателями для сломов структуры, ретестов зон, разворотов брейкер/инверсия, снятий ликвидности и сигналов конфлюенса. Закройте график и позвольте телефону сообщить вам, когда сформируется сетап.

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ДЛЯ КОГО ЭТО
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Для скальперов, внутридневных и позиционных трейдеров, которые торгуют по Smart Money Concepts / ICT. Работает на любом символе и любом таймфрейме — Форекс, индексы, металлы, крипта и акции. В руководстве приведены рекомендованные пресеты для каждого стиля.

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КАК ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ (БЫСТРЫЙ СТАРТ)
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1. Направление — смотрите на панель: торгуйте по направлению старшего таймфрейма.
2. Локация — дождитесь, пока цена дойдёт до Discount (для покупок) или Premium (для продаж).
3. Точка интереса — свежий ордер-блок или FVG в этой зоне, идеально — внутри OTE.
4. Триггер — в лучшем случае снятие ликвидности, за которым следует стрелка конфлюенса.
5. Управление — целитесь в противоположную ликвидность (EQH/EQL, PDH/PDL). Входы, стопы и риск полностью под вашим контролем.

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ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ ВЫБИРАЮТ ЭТО
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✔ 100% без перерисовки — логика по закрытым барам во всём
✔ Один индикатор заменяет весь набор инструментов SMC
✔ Автоматическая тёмная/светлая тема, все цвета настраиваются
✔ Подсказки на каждой зоне, водяной знак символа, настраиваемая глубина истории
✔ Лёгкий инкрементальный расчёт — без DLL и внешних файлов
✔ Работает на любом символе и таймфрейме (поддержка 2/3/4/5 знаков)
✔ Включает 10 активаций

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ВАЖНО
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Это инструмент анализа и поддержки решений. Он не совершает сделки и не обещает прибыль. Он подсвечивает тот же контекст, который ищет трейдер Smart Money — направление, локацию, зоны, ликвидность, время и триггеры — а окончательное решение и управление риском оставляет вам. Пожалуйста, протестируйте индикатор на своих символах в бесплатной демоверсии перед покупкой.

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Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Индикаторы
Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
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