Wilizard Market Structure and Order Blocks
- Индикаторы
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Mahshad JahadРазработчик MQL5, специализирующийся на создании пользовательских советников, автоматизации торговли и алгоритмических решений для MetaTrader 5.
Я уделяю внимание чистому и эффективному коду, надежному исполнению и оптимизации торговых систем под требования клиентов.
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Wilizard SMC Suite — это полный набор инструментов Smart Money Concepts / ICT в одном быстром индикаторе без перерисовки. Вместо того чтобы загружать на график шесть отдельных инструментов, вы получаете все институциональные концепции — структуру рынка, ордер-блоки, имбалансы (FVG), ликвидность, премиум/дискаунт, киллзоны, мультитаймфреймовую панель и сигналы конфлюенса — которые работают вместе и подтверждаются только на закрытых барах.
Всё, что вы видите, рассчитывается ТОЛЬКО по закрытым свечам. Ничего не смещается, не перерисовывается и не исчезает после появления. То, что вы видели вчера, точно так же выглядит на скриншоте сегодня.
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ЧТО ЭТО ДЕЛАЕТ
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▪ СТРУКТУРА РЫНКА — ДВА МАСШТАБА ОДНОВРЕМЕННО
Отслеживает структуру Swing (основную) и Internal (внутреннюю) параллельно. Автоматическое определение BOS (Break of Structure) и CHoCH (Change of Character) с чёткими линиями уровней и метками, а также метки свингов HH / HL / LH / LL. Мгновенно видно, здоров ли тренд или он разворачивается.
▪ ОРДЕР-БЛОКИ И БРЕЙКЕР-БЛОКИ
Ордер-блоки строятся от реальных сломов структуры, а не по наивному принципу «последняя свеча». У каждого блока полный жизненный цикл: свежий → протестирован → пробит. При пробое ордер-блок автоматически превращается в Breaker Block — одну из самых надёжных моделей ICT.
▪ ИМБАЛАНСЫ FVG И ИНВЕРСИИ
Определение FVG с фильтром по ATR убирает шум из мелких гэпов. Опциональная средняя линия CE (consequent encroachment) для точных входов. После заполнения и пробоя гэп превращается в Inversion FVG (iFVG) и продолжает работать как уровень.
▪ ДВИЖОК ЛИКВИДНОСТИ
Определяет пулы ликвидности Equal Highs / Equal Lows (EQH/EQL) с умным допуском по ATR и отмечает снятия ликвидности / охоту за стопами прямо на графике. Добавляет High/Low предыдущего дня и недели — уровни, за которыми цена охотится каждую сессию.
▪ ПРЕМИУМ / ДИСКАУНТ И OTE
Живой торговый диапазон с уровнями Premium, Equilibrium и Discount, а также зона оптимального входа OTE (откат 62–79%), нарисованная в направлении тренда. Больше никаких покупок на вершине и продаж на дне.
▪ КИЛЛЗОНЫ ICT
Сессионные боксы Азия, Лондон, Нью-Йорк AM и Нью-Йорк PM. Полностью настраиваемые, задаются в GMT с автоматическим определением смещения времени брокера.
▪ МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМОВАЯ ПАНЕЛЬ
Перетаскиваемая сворачиваемая панель показывает направление структуры и последний BOS/CHoCH сразу для 6 таймфреймов, а также положение в диапазоне (премиум/дискаунт в %), активную киллзону, последнее снятие ликвидности, счётчики зон, ATR и спред. Полный анализ сверху вниз без переключения графиков.
▪ СИГНАЛЫ КОНФЛЮЕНСА
Стрелки на покупку/продажу появляются только при совпадении нескольких условий: тренд структуры + ретест валидной зоны + правильный контекст премиум/дискаунт, с опциональным фильтром подтверждения по снятию ликвидности. Каждый сигнал помечен точным конфлюенсом, который за ним стоит (например, «OB+SWEEP+KZ»), поэтому вы всегда знаете, ПОЧЕМУ он сработал. Подтверждение на закрытом баре — стрелки не перерисовываются.
▪ ОПОВЕЩЕНИЯ ВЕЗДЕ
Всплывающие, push-уведомления на телефон, e-mail и звуковые оповещения — с отдельными переключателями для сломов структуры, ретестов зон, разворотов брейкер/инверсия, снятий ликвидности и сигналов конфлюенса. Закройте график и позвольте телефону сообщить вам, когда сформируется сетап.
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ДЛЯ КОГО ЭТО
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Для скальперов, внутридневных и позиционных трейдеров, которые торгуют по Smart Money Concepts / ICT. Работает на любом символе и любом таймфрейме — Форекс, индексы, металлы, крипта и акции. В руководстве приведены рекомендованные пресеты для каждого стиля.
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КАК ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ (БЫСТРЫЙ СТАРТ)
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1. Направление — смотрите на панель: торгуйте по направлению старшего таймфрейма.
2. Локация — дождитесь, пока цена дойдёт до Discount (для покупок) или Premium (для продаж).
3. Точка интереса — свежий ордер-блок или FVG в этой зоне, идеально — внутри OTE.
4. Триггер — в лучшем случае снятие ликвидности, за которым следует стрелка конфлюенса.
5. Управление — целитесь в противоположную ликвидность (EQH/EQL, PDH/PDL). Входы, стопы и риск полностью под вашим контролем.
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ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ ВЫБИРАЮТ ЭТО
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✔ 100% без перерисовки — логика по закрытым барам во всём
✔ Один индикатор заменяет весь набор инструментов SMC
✔ Автоматическая тёмная/светлая тема, все цвета настраиваются
✔ Подсказки на каждой зоне, водяной знак символа, настраиваемая глубина истории
✔ Лёгкий инкрементальный расчёт — без DLL и внешних файлов
✔ Работает на любом символе и таймфрейме (поддержка 2/3/4/5 знаков)
✔ Включает 10 активаций
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ВАЖНО
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Это инструмент анализа и поддержки решений. Он не совершает сделки и не обещает прибыль. Он подсвечивает тот же контекст, который ищет трейдер Smart Money — направление, локацию, зоны, ликвидность, время и триггеры — а окончательное решение и управление риском оставляет вам. Пожалуйста, протестируйте индикатор на своих символах в бесплатной демоверсии перед покупкой.
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