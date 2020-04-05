Gold Vanguard AI

Дорогой трейдер! Рады приветствовать вас на странице торгового бота Gold Vanguard AI!

Gold Vanguard AI — это ваш надежный и полностью автономный помощник для умной торговли золотом. Мы верим, что лучший продукт говорит сам за себя, поэтому не используем громких обещаний, а предлагаем вам прозрачную, технологичную и безопасную систему, готовую к работе сразу после установки.

Бот разработан специально для инструмента XAU/USD и прекрасно адаптируется под любой таймфрейм — от 1 минуты (M1) до 1 часа (H1):

  • Для активных трейдеров (M1): максимум сделок и динамика.

  • Для консерваторов (H1): спокойный, размеренный подход с минимальным количеством входов.

  • Баланс (M5–M15): идеальная золотая середина.

Приятный бонус: Если вам понравился Gold Vanguard AI, оставьте отзыв и оценку 5 звезд, и мы с радостью подарим вам 2 наших предыдущих торговых бота!

Технологии и умный алгоритм

В сердце Gold Vanguard AI лежат передовые методы машинного обучения: кластеризация рыночных режимов и градиентный бустинг CatBoost. Алгоритм находит глубокие закономерности рынка и открывает сделки только тогда, когда вероятность успеха максимальна.

  • Минимум проскальзываний: Бот торгует отложенными лимитными ордерами. Это гарантирует точное исполнение по желаемой цене и защищает вашу прибыль от резких рыночных скачков и расширения спреда.

  • Безопасность депозита: Никаких опасных методик вроде мартингейла или сетки усреднения! Каждая сделка строго защищена индивидуальным Стоп-Лоссом (Stop Loss), а также может вовремя закрываться по обратному сигналу системы.

  • Гибкий график: В настройках доступен выбор торговых часов. Вы можете легко ограничить работу бота только азиатской, европейской или американской сессией либо отключать торговлю на время выхода важных новостей.

Запуск за 2 минуты — настроено «из коробки»

Вам не нужно быть программистом или гуру оптимизации. Gold Vanguard AI поставляется со сбалансированными пресетами. Все, что вам нужно сделать — выбрать торговый лот, настроить (при желании) удобное время торговли и поставить бота на график XAU/USD.

Робот бережно относится к вашему капиталу: он игнорирует рыночный шум и открывает позиции только при стопроцентном совпадении сигналов. Бот может совершать сделки не каждый день, но именно дисциплина и математический расчет обеспечивают стабильный результат на дистанции.

Минимальные требования и рекомендации:

  • Минимальный депозит: $300

  • Рекомендуемый депозит: от $1,000 и выше

  • Кредитное плечо: от 1:100 (оптимально 1:500)

  • Тип счета: Хеджирование (Hedging)

  • Брокер: Любой надежный брокер с адекватными условиями по XAU/USD.

Почему Gold Vanguard AI станет отличным пополнением вашего портфеля?

  • Доступный старт: Вы можете протестировать бота с минимальными затратами, воспользовавшись гибкой системой подписки на 1 месяц.

  • Продвинутая защита: Лимитные ордера + жесткий риск-менеджмент + индивидуальный Стоп-Лосс.

  • Полный контроль: Удобный выбор таймфрейма и настройка торговых часов под ваш личный стиль жизни.

Присоединяйтесь к современной торговле золотом на базе искусственного интеллекта вместе с Gold Vanguard AIуже сегодня! Успешного трейдинга!

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1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
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3 (1)
Эксперты
Дорогой трейдер! Приветствую тебя на странице торгового бота Gold Hysteria! Система создана для полностью автономной торговли без участия человека. Мы не применяем маркетинговые трюки для раскрутки продукта — данный бот продается «как есть», без лишнего пафоса и аллегорий. Продукт разработан исключительно для инструмента XAU/USD на любом таймфрейме от одной минуты до одного часа. В зависимости от выбора таймфрейма меняется частота торговли: на минутном графике (М1) будет открыто максимальное кол
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5 (1)
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Gold falling: Новая философия фильтрации рыночного шума на рынке XAU/USD Бот торгует на XAUUSD на M1 тайм фрейме! По умолчанию он только продает, поскольку на рынке золота доминирует коррекция. Но вы можете также активировать стратегию покупок в настройках! Gold falling — это прорыв в области алгоритмической торговли, построенный на базе передовой математической концепции фильтрации данных и выявления истинных рыночных закономерностей. В основе системы лежит инновационный метод "Small Loss Sele
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Дорогой трейдер! Приветствую тебя на странице торгового бота Gold4All! Система создана для полностью автономной торговли без участия человека. Также не применяются никакие маркетниговые трюки для раскрутки продукта. Данный бот продается "как есть" без лишнего пафоса и аллегорий. Продукт следует использовать только для инструмента XAU/USD на любом тайм-фрейме от одной минуты до часа. В зависимости от выбора тайм-фрейма изменится частота торговли. На минутном графике будет открыто максимальное кол
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