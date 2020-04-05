Дорогой трейдер! Рады приветствовать вас на странице торгового бота Gold Vanguard AI!

Gold Vanguard AI — это ваш надежный и полностью автономный помощник для умной торговли золотом. Мы верим, что лучший продукт говорит сам за себя, поэтому не используем громких обещаний, а предлагаем вам прозрачную, технологичную и безопасную систему, готовую к работе сразу после установки.

Бот разработан специально для инструмента XAU/USD и прекрасно адаптируется под любой таймфрейм — от 1 минуты (M1) до 1 часа (H1):

Для активных трейдеров (M1): максимум сделок и динамика.

Для консерваторов (H1): спокойный, размеренный подход с минимальным количеством входов.

Баланс (M5–M15): идеальная золотая середина.

Приятный бонус: Если вам понравился Gold Vanguard AI, оставьте отзыв и оценку 5 звезд, и мы с радостью подарим вам 2 наших предыдущих торговых бота!

Технологии и умный алгоритм

В сердце Gold Vanguard AI лежат передовые методы машинного обучения: кластеризация рыночных режимов и градиентный бустинг CatBoost. Алгоритм находит глубокие закономерности рынка и открывает сделки только тогда, когда вероятность успеха максимальна.

Минимум проскальзываний: Бот торгует отложенными лимитными ордерами . Это гарантирует точное исполнение по желаемой цене и защищает вашу прибыль от резких рыночных скачков и расширения спреда.

Безопасность депозита: Никаких опасных методик вроде мартингейла или сетки усреднения! Каждая сделка строго защищена индивидуальным Стоп-Лоссом (Stop Loss), а также может вовремя закрываться по обратному сигналу системы.

Гибкий график: В настройках доступен выбор торговых часов. Вы можете легко ограничить работу бота только азиатской, европейской или американской сессией либо отключать торговлю на время выхода важных новостей.

Запуск за 2 минуты — настроено «из коробки»

Вам не нужно быть программистом или гуру оптимизации. Gold Vanguard AI поставляется со сбалансированными пресетами. Все, что вам нужно сделать — выбрать торговый лот, настроить (при желании) удобное время торговли и поставить бота на график XAU/USD.

Робот бережно относится к вашему капиталу: он игнорирует рыночный шум и открывает позиции только при стопроцентном совпадении сигналов. Бот может совершать сделки не каждый день, но именно дисциплина и математический расчет обеспечивают стабильный результат на дистанции.

Минимальные требования и рекомендации:

Минимальный депозит: $300

Рекомендуемый депозит: от $1,000 и выше

Кредитное плечо: от 1:100 (оптимально 1:500)

Тип счета: Хеджирование (Hedging)

Брокер: Любой надежный брокер с адекватными условиями по XAU/USD.

Почему Gold Vanguard AI станет отличным пополнением вашего портфеля?

Доступный старт: Вы можете протестировать бота с минимальными затратами, воспользовавшись гибкой системой подписки на 1 месяц.

Продвинутая защита: Лимитные ордера + жесткий риск-менеджмент + индивидуальный Стоп-Лосс.

Полный контроль: Удобный выбор таймфрейма и настройка торговых часов под ваш личный стиль жизни.

Присоединяйтесь к современной торговле золотом на базе искусственного интеллекта вместе с Gold Vanguard AIуже сегодня! Успешного трейдинга!