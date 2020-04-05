Gold Vanguard AI
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 15
Дорогой трейдер! Рады приветствовать вас на странице торгового бота Gold Vanguard AI!
Gold Vanguard AI — это ваш надежный и полностью автономный помощник для умной торговли золотом. Мы верим, что лучший продукт говорит сам за себя, поэтому не используем громких обещаний, а предлагаем вам прозрачную, технологичную и безопасную систему, готовую к работе сразу после установки.
Бот разработан специально для инструмента XAU/USD и прекрасно адаптируется под любой таймфрейм — от 1 минуты (M1) до 1 часа (H1):
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Для активных трейдеров (M1): максимум сделок и динамика.
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Для консерваторов (H1): спокойный, размеренный подход с минимальным количеством входов.
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Баланс (M5–M15): идеальная золотая середина.
Приятный бонус: Если вам понравился Gold Vanguard AI, оставьте отзыв и оценку 5 звезд, и мы с радостью подарим вам 2 наших предыдущих торговых бота!
Технологии и умный алгоритм
В сердце Gold Vanguard AI лежат передовые методы машинного обучения: кластеризация рыночных режимов и градиентный бустинг CatBoost. Алгоритм находит глубокие закономерности рынка и открывает сделки только тогда, когда вероятность успеха максимальна.
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Минимум проскальзываний: Бот торгует отложенными лимитными ордерами. Это гарантирует точное исполнение по желаемой цене и защищает вашу прибыль от резких рыночных скачков и расширения спреда.
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Безопасность депозита: Никаких опасных методик вроде мартингейла или сетки усреднения! Каждая сделка строго защищена индивидуальным Стоп-Лоссом (Stop Loss), а также может вовремя закрываться по обратному сигналу системы.
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Гибкий график: В настройках доступен выбор торговых часов. Вы можете легко ограничить работу бота только азиатской, европейской или американской сессией либо отключать торговлю на время выхода важных новостей.
Запуск за 2 минуты — настроено «из коробки»
Вам не нужно быть программистом или гуру оптимизации. Gold Vanguard AI поставляется со сбалансированными пресетами. Все, что вам нужно сделать — выбрать торговый лот, настроить (при желании) удобное время торговли и поставить бота на график XAU/USD.
Робот бережно относится к вашему капиталу: он игнорирует рыночный шум и открывает позиции только при стопроцентном совпадении сигналов. Бот может совершать сделки не каждый день, но именно дисциплина и математический расчет обеспечивают стабильный результат на дистанции.
Минимальные требования и рекомендации:
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Минимальный депозит: $300
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Рекомендуемый депозит: от $1,000 и выше
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Кредитное плечо: от 1:100 (оптимально 1:500)
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Тип счета: Хеджирование (Hedging)
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Брокер: Любой надежный брокер с адекватными условиями по XAU/USD.
Почему Gold Vanguard AI станет отличным пополнением вашего портфеля?
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Доступный старт: Вы можете протестировать бота с минимальными затратами, воспользовавшись гибкой системой подписки на 1 месяц.
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Продвинутая защита: Лимитные ордера + жесткий риск-менеджмент + индивидуальный Стоп-Лосс.
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Полный контроль: Удобный выбор таймфрейма и настройка торговых часов под ваш личный стиль жизни.
Присоединяйтесь к современной торговле золотом на базе искусственного интеллекта вместе с Gold Vanguard AIуже сегодня! Успешного трейдинга!