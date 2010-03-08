Divergence Scanner Multi Oscillator MT4

Divergence Scanner Multi Oscillator ищет обычные (regular) и скрытые (hidden) дивергенции одновременно по десяти осцилляторам и отмечает бары, на которых несколько из них сходятся. Вместо того чтобы следить за RSI, MACD и Stochastic в отдельных окнах, индикатор сканирует их все на каждом баре и подписывает график названиями расходящихся осцилляторов, так что конфлюэнция видна с первого взгляда.





Сканер охватывает MACD, MACD Histogram, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF (Chaikin Money Flow) и MFI (Money Flow Index), а также может считывать внешний пользовательский индикатор по вашему выбору. У каждого осциллятора свой выключатель, поэтому сканирование можно сузить до тех, которыми вы действительно торгуете. Искать можно обычные дивергенции, скрытые или и те и другие, а параметр Minimum Indicators in Agreement отсеивает единичные показания, требуя, чтобы на одном баре разошлось заданное число осцилляторов, прежде чем что-либо будет нарисовано.





Дивергенции привязаны к подтверждённым пивотным максимумам и минимумам. Pivot Period задаёт, насколько крупным должно быть колебание, Pivot Source может быть либо ценой закрытия, либо максимумом и минимумом, а диапазон поиска ограничен максимальным числом пивотных точек и максимальным числом баров назад. Каждая дивергенция рисуется линией от пивота до текущего бара, с отдельными цветами, стилями и толщиной линий для обычных и скрытых дивергенций, и сопровождается меткой со списком названий осцилляторов и общим количеством на этом баре.





Индикатор не перерисовывается по своей конструкции. Пивот принимается только после закрытия баров справа от него, а сигналы оцениваются исключительно на закрытых барах, поэтому текущий формирующийся бар никогда не даёт дивергенцию, которая может исчезнуть позже. Если вы предпочитаете более ранние и менее надёжные показания, параметр Wait for Bar Confirmation можно отключить.





Метки отрисовываются в виде прямоугольника с одним названием осциллятора в строке, причём рамка и заливка следуют цвету той дивергенции, к которой они относятся. Рамку и заливку можно включать независимо друг от друга, а стиль рамки, толщина, шрифт, отступы и межстрочный интервал настраиваются. Маркеры пивотов и скользящие средние с периодами 50 и 200 можно вывести как дополнительный контекст.





Оповещения доступны отдельно для каждого из четырёх типов дивергенции и приходят в виде всплывающего окна, звука, электронной почты или push-уведомления, с главным выключателем, отключающим их все. Оповещения срабатывают один раз за бар на каждый тип и только по закрытым барам.





Для интеграции с советниками (Expert Advisor) индикатор выводит результаты в отдельные буферы: четыре сигнальных буфера, два буфера скользящих средних, четыре битовые маски, точно указывающие, какие осцилляторы разошлись, и готовый счётчик дивергенций для положительной и отрицательной стороны. Карта буферов и короткий пример чтения задокументированы в заголовке исходного кода.





Параметры производительности позволяют ограничить число обрабатываемых баров и задать предел количества линий и меток на графике, что сохраняет отзывчивость индикатора на длинной истории и младших таймфреймах. Он работает на любом символе и любом таймфрейме, включая XAUUSD, валютные пары Forex, индексы и криптовалюты.





Это аналитический индикатор. Он не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Всегда тестируйте на демо-счёте и управляйте своим риском самостоятельно.





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