Simple Tradings

Возможности Асистента: 

ручная панель, Сальпинг, Профессиональный скальпинг, торговая панель, открытие сделок в один клик, авто стоп лосс, авто тейк профик,

закрытие всех сделок, покупка, продажа, авто без убыток, Торговый менеджер, настройка всех параметров в самой панели, Асистент торговли Не робот только ручная торговля.

(ВАЖНО !!! ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ НЕ МОЖЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ ТОРГОВАТЬ. ЭТО НЕ РОБОТ. ТОЛЬКО РУЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.)


Цена-32$ и никогда не изменится.

SimpleTradingPanel - Была разработана для быстрой и удобной торговли в один клик для всех стилей торговли мгновенное исполнения ордеров по заданным параметрам.

Очень простой и понятный инструмент как для новичков так и для экспертов ничего лишнего.

Вот простая инструкция 

После покупке в разделе Советники появится SimpleTradings.

При открытии в разделе Общее- Автоматическая торговля - поставьте галочку (разрешить советнику торговать).

Так же в верхней панели инструментов вам нужно нажать на кнопку авто торговля. Как только он будет запущен вы увидите маленький смайлик в правом верхнем углу если он улыбается значит все работает если нет значит панель выключена.   

Использование панели:

Где написано Lot мелким шрифтом 0.01 это Объем для входа в сделку, по вашему желанию вы можете его менять. (Важно помнить чем больше объем тем выше риск.)

Круглая зеленая кнопка Bay это открывается сделка в верх.

Круглая красная кнопка Sell это открывается сделка вниз.

Breakeven - это точка без убытка. Если у вас открыты множество сделок они все перейдут в без убыток относительно цены по которой вы вошли в сделку.

Close All - это закрытие всех сделок одним нажатием кнопки. 

TP pips это тейкпрофик ( точка прибыли) значения по умолчанию 50.

SL pips это Стоп Лосс (точка убытка) значения по умолчанию 50. 

ВАЖНО если вы торгуете на условиях платы за сделку pips!!! 

TP pips и SL pips может не сработать от мелкого значения выставленных параметров и сделка не откроется.

Следует их поменять в зависимости от условий вашего брокера.
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Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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