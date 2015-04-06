SimpleTrading

Возможности Асистента: 

ручная панель, Сальпинг, Профессиональный скальпинг, торговая панель, открытие сделок в один клик, авто стоп лосс, авто тейк профик,

закрытие всех сделок, покупка, продажа, авто без убыток, Торговый менеджер, настройка всех параметров в самой панели, Асистент торговли Не робот только ручная торговля.

(ВАЖНО !!! ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ НЕ МОЖЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ ТОРГОВАТЬ. ЭТО НЕ РОБОТ. ТОЛЬКО РУЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.)


Цена-32$ и никогда не изменится.

SimpleTradingPanel - Была разработана для быстрой и удобной торговли в один клик для всех стилей торговли мгновенное исполнения ордеров по заданным параметрам.

Очень простой и понятный инструмент как для новичков так и для экспертов ничего лишнего.

Вот простая инструкция 

После покупке в разделе Советники появится SimpleTradingPanel.

При открытии в разделе Общее- Автоматическая торговля - поставьте галочку (разрешить советнику торговать).

Так же в верхней панели инструментов вам нужно нажать на кнопку авто торговля. Как только он будет запущен вы увидите маленький смайлик в правом верхнем углу если он улыбается значит все работает если нет значит панель выключена.   

Использование панели:

Где написано Lot мелким шрифтом 0.01 это Объем для входа в сделку, по вашему желанию вы можете его менять. (Важно помнить чем больше объем тем выше риск.)

Круглая зеленая кнопка Bay это открывается сделка в верх.

Круглая красная кнопка Sell это открывается сделка вниз.

Breakeven - это точка без убытка. Если у вас открыты множество сделок они все перейдут в без убыток относительно цены по которой вы вошли в сделку.

Close All - это закрытие всех сделок одним нажатием кнопки. 

TP pips это тейкпрофик ( точка прибыли) значения по умолчанию 50.

SL pips это Стоп Лосс (точка убытка) значения по умолчанию 50. 

ВАЖНО если вы торгуете на условиях платы за сделку pips!!! 

TP pips и SL pips может не сработать от мелкого значения выставленных параметров и сделка не откроется.

Следует их поменять в зависимости от условий вашего брокера.
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Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
Эксперты
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No grid and no martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (startin
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