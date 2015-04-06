SimpleTrading

Возможности Асистента: ручная панель, Сальпинг, Профессиональный скальпинг, торговая панель, открытие сделок в один клик, авто стоп лосс, авто тейк профик, закрытие всех сделок, покупка, продажа, авто без убыток, Торговый менеджер, настройка всех параметров в самой панели, Асистент торговли Не робот только ручная торговля. (ВАЖНО !!! ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ НЕ МОЖЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ ТОРГОВАТЬ. ЭТО НЕ РОБОТ. ТОЛЬКО РУЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.)





Цена-32$ и никогда не изменится.





SimpleTradingPanel - Была разработана для быстрой и удобной торговли в один клик для всех стилей торговли мгновенное исполнения ордеров по заданным параметрам.





Очень простой и понятный инструмент как для новичков так и для экспертов ничего лишнего.





Вот простая инструкция





После покупке в разделе Советники появится SimpleTradingPanel.





При открытии в разделе Общее- Автоматическая торговля - поставьте галочку (разрешить советнику торговать).





Так же в верхней панели инструментов вам нужно нажать на кнопку авто торговля. Как только он будет запущен вы увидите маленький смайлик в правом верхнем углу если он улыбается значит все работает если нет значит панель выключена.





Использование панели:





Где написано Lot мелким шрифтом 0.01 это Объем для входа в сделку, по вашему желанию вы можете его менять. (Важно помнить чем больше объем тем выше риск.)





Круглая зеленая кнопка Bay это открывается сделка в верх.





Круглая красная кнопка Sell это открывается сделка вниз.





Breakeven - это точка без убытка. Если у вас открыты множество сделок они все перейдут в без убыток относительно цены по которой вы вошли в сделку.





Close All - это закрытие всех сделок одним нажатием кнопки.





TP pips это тейкпрофик ( точка прибыли) значения по умолчанию 50.





SL pips это Стоп Лосс (точка убытка) значения по умолчанию 50.





ВАЖНО если вы торгуете на условиях платы за сделку pips!!!





TP pips и SL pips может не сработать от мелкого значения выставленных параметров и сделка не откроется.





Следует их поменять в зависимости от условий вашего брокера.