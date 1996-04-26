VolumeMS — объёмный индикатор с зонами перекупленности/перепроданности на графике цены (бесплатно)

Volume Strength — индикатор объёма для MetaTrader 5, построенный на идее Time Segmented Volume (TSV). Он показывает не просто величину объёма, а то, на чьей стороне — покупателей или продавцов — этот объём преобладает в каждом баре, и дополнительно проецирует ключевые ценовые уровни прямо на основной график.

Что делает индикатор:

📊 Гистограмма силы объёма — тёмно-зелёные бары показывают преобладание покупателей, тёмно-красные — продавцов. Серая линия — сглаженное значение для оценки тренда.

🔢 Метка "Current Bar Strength" — в углу подокна выводится процент силы текущего бара (0–100%) относительно недавней истории, со стрелкой ▲/▼, показывающей рост или падение силы.

📈 Уровни Фибоначчи прямо на цене — индикатор строит классическую сетку (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%) от диапазона high/low за заданный период и рисует её пунктирными линиями на основном ценовом графике, а не в подокне. Уровни у верхней границы диапазона помечаются как зона перекупленности, у нижней — как зона перепроданности, с подписью процента и точной цены рядом с каждой линией.

Основные настройки:

Период расчёта объёмного потока и сглаживания

Окно нормализации для процента силы бара

Период и пороги зон перекупленности/перепроданности

Полная настройка цветов, шрифтов и видимости для всех элементов

Кому подойдёт:

Трейдерам, использующим объём как подтверждение движения цены

Тем, кто торгует отскоками от уровней — без переключения на отдельный инструмент построения Фибоначчи

Скальперам и внутридневным трейдерам, которым важно быстро видеть, кто сильнее в моменте — покупатели или продавцы

⚠️ Индикатор не даёт прямых сигналов "купить/продать" — это инструмент визуализации объёма и потенциальных ценовых зон, помогающий принимать решения в комплексе с другими сигналами.