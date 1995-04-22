Simple Tradings

专业手动剥头皮交易面板。 一键开仓，自动止损（Stop Loss），自动止盈（Take Profit），一键平仓所有订单，买入 / 卖出，自动保本（Break-Even），内置交易管理器，所有参数均可直接在交易面板中进行设置。 强大的手动交易助手。不是EA（智能交易系统），专为手动交易而设计。 (重要提示！！！本工具无法自动交易。它不是机器人。仅限手动使用。)

价格为 32 美元，且永不改变。

SimpleTradingPanel 专为所有交易风格设计，旨在实现快速、便捷的一键交易，并能根据设定参数瞬间执行订单。

对于新手和专家来说，这都是一款非常简单易懂的工具，毫无多余功能。

以下是简易使用说明：

购买后，“SimpleTradings” 将显示在“智能交易系统”（Expert Advisors）部分。

打开时，在“常规”（Common）标签页 -> “自动交易”（Automated trading）中，勾选“允许实时自动交易”（Allow automated trading）。

同时，您需要点击顶部工具栏中的“自动交易”按钮。启动后，您会在右上角看到一个小笑脸。如果它在微笑，说明一切正常；如果不是，则表示面板已关闭。

面板的使用方法：

在用小字写着 “Lot 0.01” 的地方，这是入场交易的仓位（交易量），您可以根据需要自行更改。（切记：交易量越大，风险越高。）

圆形绿色 “Buy” 按钮：向上开仓（做多）。

圆形红色 “Sell” 按钮：向下开仓（做空）。

Breakeven（保本）：这是盈亏平衡点。如果您开有多笔交易，它们都将相对于您的入场价格转移到保本位置。

Close All（全平）：只需一键即可关闭所有交易。

TP pips（止盈点数）：即止盈点（利润目标），默认值为 50。

SL pips（止损点数）：即止损点（亏损限制），默认值为 50。

重要提示：如果您是在按点数（pips）收费的条件下进行交易！！！

如果设置的参数值过小，TP pips 和 SL pips 可能会失效，导致交易无法开启。

您应当根据所用经纪商（平台）的条件来更改这些数值。