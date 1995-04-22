Simple Tradings

专业手动剥头皮交易面板。

一键开仓，自动止损（Stop Loss），自动止盈（Take Profit），一键平仓所有订单，买入 / 卖出，自动保本（Break-Even），内置交易管理器，所有参数均可直接在交易面板中进行设置。

强大的手动交易助手。不是EA（智能交易系统），专为手动交易而设计。

(重要提示！！！本工具无法自动交易。它不是机器人。仅限手动使用。)

价格为 32 美元，且永不改变。
SimpleTradingPanel 专为所有交易风格设计，旨在实现快速、便捷的一键交易，并能根据设定参数瞬间执行订单。
对于新手和专家来说，这都是一款非常简单易懂的工具，毫无多余功能。
以下是简易使用说明：
购买后，“SimpleTradings” 将显示在“智能交易系统”（Expert Advisors）部分。
打开时，在“常规”（Common）标签页 -> “自动交易”（Automated trading）中，勾选“允许实时自动交易”（Allow automated trading）。
同时，您需要点击顶部工具栏中的“自动交易”按钮。启动后，您会在右上角看到一个小笑脸。如果它在微笑，说明一切正常；如果不是，则表示面板已关闭。
面板的使用方法：
在用小字写着 “Lot 0.01” 的地方，这是入场交易的仓位（交易量），您可以根据需要自行更改。（切记：交易量越大，风险越高。）
圆形绿色 “Buy” 按钮：向上开仓（做多）。
圆形红色 “Sell” 按钮：向下开仓（做空）。
Breakeven（保本）：这是盈亏平衡点。如果您开有多笔交易，它们都将相对于您的入场价格转移到保本位置。
Close All（全平）：只需一键即可关闭所有交易。
TP pips（止盈点数）：即止盈点（利润目标），默认值为 50。
SL pips（止损点数）：即止损点（亏损限制），默认值为 50。
重要提示：如果您是在按点数（pips）收费的条件下进行交易！！！
如果设置的参数值过小，TP pips 和 SL pips 可能会失效，导致交易无法开启。
您应当根据所用经纪商（平台）的条件来更改这些数值。

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重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
VolumeMS mt5
Maksym Sivakov
指标
中文（Chinese） VolumeMS —— 带有价格图表超买/超卖区域的成交量指标（免费） Volume Strength 是一款适用于 MetaTrader 5 的成交量指标，基于 Time Segmented Volume (TSV) 理念开发。它不仅显示成交量大小，还能反映每根K线中买方或卖方谁占据优势，并将关键价格水平直接投射到主图上。 指标功能： 成交量强度柱状图 —— 深绿色柱表示买方占优势，深红色柱表示卖方占优势。灰色曲线为平滑后的趋势参考线。 Current Bar Strength —— 在指标窗口角落显示当前K线强度百分比（0–100%），相对于近期历史，并带有 / 箭头显示强度是在增强还是减弱。 主图斐波那契水平 —— 指标根据设定周期内的最高价/最低价自动绘制经典斐波那契水平（0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%、100%），以虚线直接显示在主价格图表上，而不是副图窗口。上方区域标记为 超买区 ，下方区域标记为 超卖区 ，每条水平线旁均显示对应百分比及精确价格。 主要参数： 成交量流计算与平滑周期 K线
FREE
VolumeMS
Maksym Sivakov
指标
VolumeMS —— 带有价格图表超买/超卖区域的成交量指标（免费） Volume Strength 是一款适用于 MetaTrader 5 的成交量指标，基于 Time Segmented Volume (TSV) 理念开发。它不仅显示成交量大小，还能反映每根K线中买方或卖方谁占据优势，并将关键价格水平直接投射到主图上。 指标功能： 成交量强度柱状图 —— 深绿色柱表示买方占优势，深红色柱表示卖方占优势。灰色曲线为平滑后的趋势参考线。 Current Bar Strength —— 在指标窗口角落显示当前K线强度百分比（0–100%），相对于近期历史，并带有 / 箭头显示强度是在增强还是减弱。 主图斐波那契水平 —— 指标根据设定周期内的最高价/最低价自动绘制经典斐波那契水平（0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%、100%），以虚线直接显示在主价格图表上，而不是副图窗口。上方区域标记为 超买区 ，下方区域标记为 超卖区 ，每条水平线旁均显示对应百分比及精确价格。 主要参数： 成交量流计算与平滑周期 K线强度百分比归一化窗口 超买/超卖区
FREE
SimpleTrading
Maksym Sivakov
专家
专业手动剥头皮交易面板。 一键开仓，自动止损（Stop Loss），自动止盈（Take Profit），一键平仓所有订单，买入 / 卖出，自动保本（Break-Even），内置交易管理器，所有参数均可直接在交易面板中进行设置。 强大的手动交易助手。 不是EA（智能交易系统） ，专为手动交易而设计。 重要！！！本工具不能自动交易。它不是交易机器人（EA）。仅供手动交易使用。 价格： 32 美元 ，且永不涨价。 SimpleTradingPanel 专为快速、便捷的一键交易而开发，适用于所有交易风格，并可按照预设参数即时执行订单。 这是一个非常简单、直观的工具，适合新手和专业交易者使用，没有任何多余功能。 下面是简单的使用说明。 购买后， SimpleTradingPanel 将出现在 专家顾问（Expert Advisors） 栏目中。 加载面板时，请打开 常规（Common） 选项卡，并勾选 允许算法交易（Allow Algo Trading） 。 同时，请在平台顶部工具栏中点击 算法交易（Algo Trading） （MT4 中为 AutoTrading ）按钮。启用后，您将在图表右
Gold Confluence XAUUSD
Maksym Sivakov
指标
Gold Confluence XAUUSD 本指标 仅适用于 XAUUSD（现货黄金） ，因为所有参数设置和算法计算均针对该交易品种的特性及其高波动性进行了专门优化。 核心计算模块 RSI（相对强弱指数） MACD（指数平滑异同移动平均线） Momentum（动量指标） 信号确认过滤器 趋势过滤器（Trend Filter） 信号会根据价格相对于移动平均线（MA）的位置进行确认。 DXY 过滤器（美元指数） 在指标直方图中以 黄色曲线 显示。 成交量过滤器（Volume Filter） 当当前成交量明显低于平均成交量时，信号将被视为 未确认 。 交易时段过滤器（Trading Session Filter） 支持伦敦交易时段和纽约交易时段，并可自定义交易时间。同时还包括 伦敦与纽约交易时段重叠 的时间区间。 1. 右侧信息显示 成交量指标。 DXY（美元指数）过滤器，数值范围为 -100 至 +100 。 1.1 成交量强度 同时显示 买方成交量 或 卖方成交量 的百分比，并配合**成交量强度标识（Volume Strength Identifier）**进行显示。 1.2
Gold Confluence XAU
Maksym Sivakov
指标
Gold Confluence XAUUSD 本指标 仅适用于 XAUUSD（现货黄金） ，因为所有参数设置和算法计算均针对该交易品种的特性及其高波动性进行了专门优化。 核心计算模块 RSI（相对强弱指数） MACD（指数平滑异同移动平均线） Momentum（动量指标） 信号确认过滤器 趋势过滤器（Trend Filter） 信号会根据价格相对于移动平均线（MA）的位置进行确认。 DXY 过滤器（美元指数） 在指标直方图中以 黄色曲线 显示。 成交量过滤器（Volume Filter） 当当前成交量明显低于平均成交量时，信号将被视为 未确认 。 交易时段过滤器（Trading Session Filter） 支持伦敦交易时段和纽约交易时段，并可自定义交易时间。同时还包括 伦敦与纽约交易时段重叠 的时间区间。 1. 右侧信息显示 成交量指标。 DXY（美元指数）过滤器，数值范围为   -100 至 +100 。 1.1 成交量强度 同时显示 买方成交量 或 卖方成交量 的百分比，并配合**成交量强度标识（Volume Strength Identifier）**进行显示。 1
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