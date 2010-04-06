Average Price Calculator

Average Price Calculator — это торговая утилита для MT5, предназначенная для расчёта средневзвешенной цены входа и управления общим уровнем Take Profit для нескольких позиций, открытых по одному инструменту и в одном направлении.

Позиции BUY и SELL обрабатываются как две отдельные серии.

Утилита рассчитывает среднюю цену входа с учётом объёма каждой позиции и устанавливает общий Take Profit на заданном расстоянии от этой цены.

Также Average Price Calculator может рассчитать дополнительный объём на основе выбранного процента коррекции. Расчёт показывает, какой объём теоретически потребуется, чтобы Take Profit серии переместился к выбранному уровню коррекции.

Рассчитанный объём отображается только в информационных целях. Утилита не открывает дополнительные позиции автоматически.

Основные возможности

  • Расчёт средневзвешенной цены входа
  • Отдельная обработка позиций BUY и SELL
  • Общий Take Profit для позиций одного направления
  • Расстояние Take Profit задаётся в пунктах
  • Расчёт дополнительного объёма
  • Настраиваемый процент коррекции
  • Ограничение максимального отображаемого объёма
  • Фильтрация позиций по Magic Number
  • Возможность учитывать ручные позиции
  • Автоматический пересчёт TP при изменении серии
  • Информационная панель в левом нижнем углу
  • Настройка размеров, цветов, шрифта и расстояния между строками
  • Автоматическая поддержка разных форматов котировок
  • Поддержка хеджинговых и неттинговых счетов

Как работает расчёт

Процент коррекции измеряется от текущей рыночной цены в направлении существующей средней цены входа.

Пример:

  • Средняя цена входа: 1.10500
  • Текущая цена: 1.10000
  • Настройка коррекции: 30%
  • Расчётный уровень коррекции: 1.10150

После этого Average Price Calculator определяет дополнительный объём, при котором новая средняя цена вместе с заданным расстоянием Take Profit окажется возле расчётного уровня коррекции.

Если выбранная коррекция слишком мала относительно расстояния Take Profit и текущего спреда, требуемый расчёт может быть математически невозможен. В таком случае на информационной панели отображается соответствующее сообщение.

Важная информация

Average Price Calculator:

  • не формирует торговые сигналы;
  • не прогнозирует направление рынка;
  • не открывает дополнительные позиции автоматически;
  • не гарантирует достижение расчётного уровня;
  • не гарантирует определённый торговый результат.

Отображаемый объём является математическим расчётом на основе текущей рыночной цены, существующих позиций и выбранных параметров. Он не является рекомендацией открыть сделку.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется проверить работу утилиты и выбранные настройки на демонстрационном счёте.

Размер одного пункта определяется автоматически на основании спецификации инструмента текущего графика.


Рекомендуем также
CloseAllPosition
Konstantin Chernov
4 (2)
Утилиты
Скрипт для закрытия позиций Если Вам необходимо быстро закрыть несколько позиций, то этот скрипт избавит Вас от рутинных действий! Входные параметры скрипт не запрашивает. Разрешите авто-торговлю перед запуском скрипта. Использование: Запустите скрипт на графике. Если Вам необходимо указать максимальное отклонение или количество попыток для закрытия, то используйте скрипт с входными параметрами https://www.mql5.com/ru/market/product/625 Версию для MetaTrader 4 можно скачать здесь: https://www.m
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (2)
Эксперты
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Clear All Stops and Takes
Oleksandr Kashyrnyi
Утилиты
Clear All Stops and Takes — Простое решение для мгновенного удаления уровней SL/TP Удалите все уровни Stop Loss и Take Profit одним кликом! Clear All Stops and Takes — это удобный скрипт, созданный для трейдеров, которые хотят быстро и эффективно удалить уровни SL и TP на всех открытых позициях. Простое управление и мгновенное выполнение делают этот инструмент незаменимым для работы в динамичных условиях рынка. Основные преимущества: Экономия времени: Не нужно вручную редактировать каждую позици
FREE
Close All in 1s
Seng Yang
4.71 (24)
Утилиты
Hello, Every one  A script to close all market positions and/or pending orders. ----------------------------------------------------------------------------------- This is Close All      market positions and/or pending orders button  You can close all orders in 1 second by one click  For advanced version:  Advanced:  https://www.mql5.com/en/market/product/77763           https://www.mql5.com/en/market/product/89311 Key:  1 Close all button: The script will close All orders market + pending
FREE
Breakeven Bot
Gabriel Paul Ange Perrin
Утилиты
Optimize your trading management with Breakeven Bot, the essential tool for active traders managing multiple positions at once. No more wasting time manually adjusting your stops—one click is all it takes to secure your profits! Main Feature: ️ "BREAKEVEN" Button – Instantly set all profitable positions to breakeven and protect your gains quickly. ️ Customization Options: Set breakeven in pips or currency, depending on your preference. Choose whether breakeven should be at the entr
FREE
MMGT Trade Manager EA with Advanced Risk Control
Hadi Amir Matboosaleh
Утилиты
This Expert Advisor provides an advanced on-chart trading panel designed for discretionary traders. It simplifies position sizing, risk management, and trade execution directly from the chart without manual calculations. Key Features  On-chart trading panel  Fixed lot and balance percentage risk mode  Risk-based lot calculation using stop loss  Market and pending order execution  Partial close management  Break-even automation  Trailing stop control  Equity protection system  Daily loss lock  S
FREE
Prop Edge Heartbeat
Nuno Madeira Amaro Pire Costa
Утилиты
EA to prevent inactivity violations on prop firms. This EA will scout for your most recent trade and if it is older than the number of days defined, will enter a micro lot position size 0.01 on the pair defined. It is recommended to use a tight spread pair like EURUSD. This EA will not act as long as you have at least one trade in the last X days (defined on config). This EA will not place other trades or modify existing position.
FREE
Account Risk Manager
Marco Savia
Утилиты
Risk Manager – Account Protection Tool Risk Manager is an Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to protect your trading account by applying automatic risk management rules. This tool does not open trades . It continuously monitors your account and enforces predefined limits to help prevent excessive losses and maintain disciplined trading. Risk Manager works in the background and can manage positions opened by manual trading or other Expert Advisors. It is particularly useful for: • Manual tr
FREE
Common Stop Loss Beta
Igor Ivanov
Утилиты
Утилита для установки общего стоп-лосса для нескольких ордеров. Бета версия. После теста будет добавлен тейк профит,  закрытие ордеров, и другие нужные функции, пожалуйста не ставьте плохие оценки это бесплатная бета версия, если Вам нравится, поставьте хорошую оценку, напишите автору об ошибках, если они есть и о том, что бы вы хотели видеть в утилите, я сделал эту утилиту для себя и пользуюсь ей ежедневно, делюсь ей с Вами. Далее будет выпущена коммерческая версия с большим функционалом.
FREE
Auto Breakeven
David Muriithi
Утилиты
Introducing a powerful MetaTrader 5 Expert Advisor designed to enhance your trading strategy – the Auto Breakeven EA! This feature-rich EA is tailored to bring your stop-loss to breakeven, ensuring a risk-free trade once the market moves in your favor up to a specified price. Explore the full potential of the Auto Breakeven EA. Download it for free now, and find the download link at the bottom of our page. Elevate your trading experience and take control of your risk management strategy. Happy
FREE
Stop Loss Magic Number by juravvlik
Alexandru Gisca
Утилиты
Stop Loss Magic Number  Описание Внимание,  Все оффсеты в данной утилите рассчитываются в USD. Надежная утилита для управления Stop Loss, защиты убытка, автотрейлинга и фиксации прибыли. Подходит как для новичков, так и для продвинутых пользователей благодаря простым и расширенным режимам работы. Полностью автоматизирует сопровождение позиции и помогает исключить эмоциональные решения в торговле. Особенности утилиты   Default Mode — простой режим Режим для быстрого и удобного использования. Вкл
FREE
Trade Dock
Sovannara Voan
5 (3)
Утилиты
A bot utility designed to streamline trade management. It offers auto lot calculation based on money, account risk, or fixed lot size, with order setup featuring draggable take profit, stop loss, and entry price to fit your plan. It supports Buy/Sell market, Buy/Sell limit, and Buy/Sell stop orders, with or without stop loss and take profit. Additional features include single-click breakeven, deleting positions/orders, and more, making trade management efficient and easy.
FREE
LT Round Numbers MT5
Thiago Duarte
4.86 (21)
Утилиты
Round numbers (or key levels) is an amazing strategy. These numbers are strong support and resistance levels. So what this indicator does is draw horizontal lines on the chart to help you find these levels. Configurations: Key levels in pips - distance between the lines. Color -   lines color. Style -   lines style. Width -  lines width. Display at background -  draw lines in front or back of candles. Selectable -  turn on or off the option to select the lines. Lines identification -  identifica
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Индикаторы
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Position Closer MT5
Maksim Novikov
Утилиты
Position Closer MT5   — это удобная торговая утилита, которая отображается непосредственно на графике и позволяет управлять закрытием позиций быстро и эффективно. Вместо того чтобы закрывать каждую позицию по отдельности, вы можете закрыть их все одной кнопкой. Как это работает: Панель состоит из двух больших информативных кнопок: Зеленая кнопка "Close BUY"   — показывает количество открытых Buy-позиций по текущему символу и их общую прибыль/убыток. Коричневая кнопка "Close SELL"   — показывает
FREE
Elsna Color Zones
Raymond Edusei
Утилиты
This MQL4 code is a   custom indicator   that draws multiple colored rectangles on a chart, spaced apart by a defined pip distance, and projected into the future. Here's a brief breakdown: Purpose: Draws several horizontal rectangles (zones) starting from a specified price. Rectangles are spaced apart vertically by a pip distance. Colors alternate between FirstColor and SecondColor . Rectangles can be drawn behind candles and optionally filled. Each rectangle extends into the future for a specif
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Индикаторы
Индикатор подчёркивает те моменты, которые профессиональный трейдер видит в обычных индикаторах. VisualVol визуально отображает разные показатели волатильности в единой шкале и общем масштабе. Подчёркивает цветом превышение показателей объёма. Одновременно могут быть отображены Тиковый и Реальный Объем, Действительный диапазон, ATR, размер свечи и ретурнс (разница open-close). Благодаря VisualVol вы увидите рыночные периоды и подходящее время для разных торговых операций. Эта версия предназначен
FREE
Boleta Easy Trade
Silvio Garcia Wohl
Утилиты
When executing an order, whether through the Metatrader ticket on a computer or the Metatrader app on a mobile device, either manual or pending, Easy Trade will automatically set the take profit and stop loss levels, as well as a limit order with its respective take profit and stop loss levels. It follows the trading strategy for market open (US30, US100, US500), but it can be applied to any market asset.
FREE
Trade Manager BreakEven y StopLoss Globar
Sofia Falco
Утилиты
Trade Manager – BreakEven and Global Stop Loss with one click This Expert Advisor (EA) is designed to help traders manage their positions faster and more efficiently. It comes with two main features, accessible through on-chart buttons: BreakEven function: Instantly moves all open trades to the entry price with a single click. Option to add a configurable margin (e.g., +2 pips) to cover spreads or commissions. Global Stop Loss function: Instantly applies the same stop loss level to
FREE
Account Limit Guard MT5
Yang Yu Qun
Утилиты
` Account Limit Guard MT5 ` is a free account-level daily limit protection utility for MetaTrader 5. It is not a trading strategy, does not open trades, does not generate signals, and does not rely on any specific indicator. Its purpose is simple: monitor your account-level daily loss and automatically apply protection once your configured limit is reached. The Lite version is intentionally focused. It does not try to cover every account-risk rule. It is built to solve one clear problem: **H
FREE
Trade mgr
Roberto Mubonane Muiambo
Утилиты
This Tool is designed to automate one of the most critical aspects of trade management — setting and managing Stop Loss, Take Profit , and Trailing Stop levels — directly on your MetaTrader 5 platform. Key Features: Automatic SL, TSL and TP Placement: Instantly sets initial Stop Loss and Take Profit levels on any new position based on customizable parameters, helping to enforce disciplined risk and reward management. Dynamic Trailing Stop: Automatically moves the Stop Loss to lock in profits
FREE
One Trade Risk Selector with Type and Trail
Jorge Blanco Iniesta
Эксперты
One Trade Risk Selector with Order Type and Trail(MT5) One Order Risk Selector with Order Type and Trailing stop, as optional (MT5) is a powerful, smart and simple execution Expert Advisor (EA) designed to provide precise risk management for MetaTrader 5 traders. It allows for a single trade with selected risk,   order type  , configurable stop loss, optional take profit and optional trailing stop settings, making it ideal for disciplined traders who want to keep accurate risk per trade. Key F
FREE
Advanced PolyLines
Felipe Monteiro Rodrigues
Утилиты
Не забудьте оставить комментарий и оценить продукт, если он вам понравился! Advanced PolyLines — это профессиональный графический инструмент, который упрощает создание соединенных линий прямо на графике. Вместо рисования множества отдельных линий вы можете построить единую непрерывную структуру, что облегчает технический анализ и делает ваш график гораздо более чистым и организованным. Он был разработан для устранения ограничений традиционных инструментов рисования MetaTrader 5. С его помощью м
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Утилиты
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart.  Key Features: Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions with one clic
FREE
DeletePendingOrder
Konstantin Chernov
5 (1)
Утилиты
Скрипт для удаления отложенных ордеров Если Вам необходимо удалить все установленные отложенные ордера, то этот скрипт избавит Вас от рутинных действий! Входные параметры скрипт не запрашивает. Разрешите авто-торговлю перед запуском скрипта. Использование: Запустите скрипт на графике. Если Вам необходимо указать какие-нибудь параметры, то используйте скрипт с входными параметрами https://www.mql5.com/ru/market/product/627 Версию для MetaTrader 4 можно скачать здесь: https://www.mql5.com/ru/marke
FREE
TradeEcho Pro MT5
Daniel Fuks
Утилиты
Description TradeEcho Pro MT5   is a professional-grade utility designed to keep you instantly informed about every trading activity on your account. Whether you are at your desk or away, this tool acts as your personal trading assistant, providing real-time audio alerts and mobile push notifications for all trade events. Instead of generic terminal sounds,   TradeEcho Pro MT5   gives you detailed feedback, including the event type, symbol, and net financial results for every closed position.
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Утилиты
VR Color Levels — удобный инструмент для тех, кто применяет технический анализ с использованием таких элементов, как трендовая линия, прямоугольник и текст. Есть возможность добавлять текст непосредственно на график и делать скриншоты. Настройки, set файлы, демо версии, инструкции, решение проблем, можно получить в [блоге] Прочитать или написать отзывы можно по [ссылке] Версия для [MetaTrader 4] Работа с индикатором осуществляется в один клик . Для этого нужно нажать на кнопку с линией, после
FREE
CreateGridOrders
Konstantin Chernov
Утилиты
Скрипт для открытия сетки ордеров Если Вам необходимо быстро открыть несколько отложенных ордеров на некотором расстоянии от текущей цены, то этот скрипт избавит Вас от рутинных действий! Разрешите авто-торговлю перед запуском скрипта. Использование: Запустите скрипт на графике. Данный скрипт является усеченной версией платного продукта https://www.mql5.com/ru/market/product/635 . Он позволяет открывать ордера только с типом Buy Stop. Входные параметры скрипт не запрашивает. Такие параметры, как
FREE
Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.77 (126)
Утилиты
Автоматическая настройка, стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп, уровни безубытка, включение   виртуального   стоп-лосса и тейк-профита. Exp Assistant   поможет вам организовать обслуживание ваших позиций. Эта программа, советник, предназначена для автоматической установки   реального или виртуального значения.       Уровни   стоп-лосса и тейк-профита   для ваших позиций во время торговли. Вы можете легко управлять всеми операциями советника из панели управления на графике. Если у вас возникли т
FREE
Msg2Slack Post to Slack
Sajiro Yoshizaki
Утилиты
Msg2Slack — это инструмент, который отправляет сообщения из текстовых полей MT4/MT5 в Slack. Всего одним нажатием кнопки, расположенной справа от текстового поля, вы можете легко отправлять текст и изображения диаграмм на свой канал Slack. Даже если вы рисуете линии, метки, комментарии и т. д. на графике, изображение будет опубликовано. Если вы хотите отправлять сообщения себе или группе, этот простой, но мощный инструмент позволяет невероятно легко захватывать изображения диаграмм и отправлять
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.75 (16)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% !    Всего $30 вместо $50 за бессрочную версию!   Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22/08 HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! полное описание    ::    demo-версия    ::   60-sec-video-description Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
Другие продукты этого автора
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
Эксперты
GoldPro (MT5) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровождение
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (10)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
EasyTradePad for MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
Утилиты
EasyTradePad – торговая панель для MetaTrader 5 EasyTradePad — это инструмент для ручной и полуавтоматической торговли. Панель позволяет быстро управлять ордерами и позициями, а также рассчитывать параметры управления рисками в один клик. [Демо и Инструкция] Возможности панели: открытие и закрытие сделок с учётом заданного риска (% или в валюте депозита); установка SL и TP в пунктах, процентах или деньгах; расчет соотношения риска к прибыли; перенос стоп-лосса в безубыток; частичное закрытие п
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.31 (16)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
EA Long Term MT5
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
Торговый советник   Long Term – это форекс советник торгующий с использованием фиксированного стоп лосса, не использующий сетки /усреднение.  Стратегия советника строиться на выявлении зон перекупленности и перепроданности актива, с использованием нескольких технических индикаторов. С оветник определяет точные зоны для входа в рынок и осуществляет контроль сделок с учетом текущего тренда и состояния рынка. В советнике есть функции переноса в без убыток, поэтому в случае изменения сигнала некотор
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Индикатор совместим с актуальными версиями ChatGPT, включая GPT-5.5 , GPT-5.4 , GPT-5.4-mini , GPT-5.4-nano , GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . GPT-5.5 — новейшая модель в списке, подходящая для наиболее глубо
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
4 (3)
Утилиты
Coppy Master MT4  — инструмент для копирования сделок между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Поддерживает копирование в обоих направлениях: от MT4 к MT5, от MT5 к MT4, а также между счетами одного типа. Для корректной работы все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS. [ Инструкция и Демо ]  Для копирования на MetaTrader 4 требуется отдельная версия продукта —   Coppy Master MT5 . Основные функции: Тип подключения Режимы Master и Receiver. Возможность гибкой настройки
Smart Grid set EA
Sergey Batudayev
5 (1)
Утилиты
Smart Grid Set EA — это универсальный и гибкий советник для размещения отложенных ордеров по сетке. Поддерживает логику безубытка, различные режимы трейлинга, ручную установку сетки, настраиваемые лоты и удобный интерфейс на графике. Подходит для трейдеров, использующих стратегии усреднения или торговли по сетке. Ключевые функции Размещение Buy Stop и Sell Stop ордеров по сетке Поддержка индивидуальных объемов лота для каждого уровня Встроенный трейлинг-стоп: классический, по свечам или по сколь
FREE
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Индикаторы
Индикатор True Supply and Demand    - позволит вам быстро определить расположение уровней сопротивления и поддержки на всех ТФ.  Индикатор будет полезен тем кто использует технический анализ в своей торговле. Индикатор прост в использовании, просто перетащите на график и индикатор покажет вам наиболее вероятные уровни поддержки и сопротивления. При переключении ТФ, вы будете видеть уровни для вновь выбранного ТФ.  Рекомендуемый Робот Скальпер   -   протестировать .   Входные параметры Use_pri
SPARK Liquidity breakout for MT4
Sergey Batudayev
3.6 (5)
Эксперты
Автоматическая торговля должна упрощать вашу работу, а не превращать её в разгадывание сложных уравнений. SPARK — это лёгкий и надёжный советник, созданный для начинающих трейдеров. Он сочетает простоту использования с продуманной логикой входа. Чем SPARK отличается? Оптимизирован под EUR/USD: Советник специально разработан для одной валютной пары — EUR/USD, одной из самых популярных и ликвидных на рынке. Использует пробой зон ликвидности: SPARK определяет ключевые уровни концентрации ордеров и
FREE
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
4 (1)
Утилиты
Логика работы Утилита Stop Out простой но весьма удобный индикатор показывающий сколько пунктов осталось до уровня Stop Out. Его польза заключается в том, что многие трейдеры заведомо завышают риск в торговле в погоне за прибылью используют доступную маржу по максиму и вот для этого случая весьма важно знать где брокер может принудительно закрыть ваши позиции. Просто установите индикатор на график и  в зависимости от открытой позиции в Buy или Sell, вы увидите граничную отметку цены для данной
FREE
Main Trading Info for MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Утилиты
Утилита MTI (Main Trading Info) – показывает основную торговую информацию для трейдера, а именно: средний и текущий размер Cпреда размер Swapа для коротких и длинных позиций  Стоимость 1 пункта для 1 торгового лота размер Stop Level (минимальное расстояние для выставления отложенных ордеров) Время до окончания текущей (красный цвет) и время до начала следующей (серый цвет) торговой сессии Красным выводиться время до окончания текущей торговой сессии, серым время до открытия следующей сессии. Цве
FREE
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Утилиты
Логика работы Утилита Stop Out простой но весьма удобный индикатор показывающий сколько пунктов осталось до уровня Stop Out/ Его польза заключается в том, что многие трейдеры заведомо завышают риск в торговле в погоне за прибылью используют доступную маржу по максиму и вот для этого случая весьма важно знать где брокер может принудительно закрыть ваши позиции. Просто установите индикатор на график и  в зависимости от открытой позиции в Buy или Sell, вы увидите граничную отметку цены для данной
FREE
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Эксперты
Описание советника Советник Smart - это автоматический сеточный торговый советник, с авто-подбором настроек под каждую торговую пару.  Торговый советник сам автоматически подбирает настройки под каждую валютную пару, тем самым вам не нужно определять параметры для каждой пары, расчёты происходят исходя из волатильности торгуемого инструмента. В момент торговли вы можете задавать направления точек входа. Включать фильтр по тренду.  КЛАСНЫЙ ДНЕВНОЙ СКАЛЬПЕР -    https://www.mql5.com/ru/market/pro
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Утилиты
Панель имеет максимально понятный интерфейс с которым справиться каждый новичок.  В колонке SLp   – нужно указать размер СЛ в пипсах . Если значение становиться серым и при этом кнопки Bay/Sell так же не активны, значит вы указали значение СЛ меньше, чем допустимо до установки вашим брокером. В колонке TP%   – вы указываете ТП в % от баланса счета.  В настройках можно выбирать исходя из чего будет вычисляться данный показатель, по эквити, балансу или  свободной марже.  В колонке R%   вы можете з
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ4, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция ] Version for MT5 -  https://www.mql5.com
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Утилиты
EasyTradePad – торговая панель для MetaTrader 4 EasyTradePad — это инструмент для ручной и полуавтоматической торговли. Панель позволяет быстро управлять ордерами и позициями, а также рассчитывать параметры управления рисками в один клик. [Демо и Инструкция] Возможности панели: открытие и закрытие сделок с учётом заданного риска (% или в валюте депозита); установка SL и TP в пунктах, процентах или деньгах; расчет соотношения риска к прибыли; перенос стоп-лосса в безубыток; частичное закрытие по
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Индикаторы
Индикатор iPump это универсальный индикатор,  совмещающий в себе преимущества трех категорий индикаторов. одновременное определение тренда на нескольких ТФ определение зон сопротивление и поддержки определение зон перекупленности и перепроданности  Функции индикатора: Определение тренда Данная функция будет необходима всем трейдерам, которые хотят объективно оценивать текущее направление рынка и избежать субъективизма. Вы за доли секунды сможете сравнить направление тренда на самых главных тайм
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Утилиты
Это скринер позволяет выявлять активы которые больше чем обычно перекупленны (% рост) или перепроданны (% падение) в рамках выбранного отрезка времени (тайм фрейма). На рынке правит закон, купить дешевле, продать дороже , но без автоматического сканера вам будет весьма сложно выявлять валюты / акции которые перекупленные или перепроданные больше обычного скажем в рамках текущей недели, или текущего часа, или месяца. Инструментов может быть десятки или сотни, иногда просто физически можно не успе
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Индикаторы
Логика работы Важность данного индикатора заключается в том что он позволяет понять сколько “топлива еще осталось у инструмента”. Представьте ситуацию, вы выехали на машине с полу- разряженной батареей, в среднем обычно такого количества энергии машине хватает на 250 км, соответственно при всем желании путь в 700 км, вам не преодолеть. Так и у каждого инструмента, есть определенный дневной ход цены, и в результате статистических наблюдений было выявлено что 95% времени актив проходит 1 ATR в ден
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Утилиты
Утилита MTI (Main Trading Info) – показывает основную торговую информацию для трейдера, а именно: средний и текущий размер Cпреда размер Swapа для коротких и длинных позиций  Стоимость 1 пункта для 1 торгового лота размер Stop Level (минимальное расстояние для выставления отложенных ордеров) Время до окончания текущей (красный цвет) и время до начала следующей (серый цвет) торговой сессии Красным выводиться время до окончания текущей торговой сессии, серым время до открытия следующей сессии. Цве
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
Стратегия советника строиться на  Swing трейдинге , со входами после резких импульсов,    вычисляемых индикатором iPump. Как ранее упоминалось, в советнике есть возможность открытие ручных сделок с автоматическим сопровождением Для нисходящего тренда   ↓ мы входим в сделку   после коррекционного роста цены, актив попадет в зону перекупленности, мы продаем по тренду. Для восходящего тренда ↑мы входим в сделку после коррекционного падения цены, актив попадет в зону перепроданности, мы покупаем по
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Эксперты
Логика стратегии Советник Pump and Dump –  полностью автоматический торговый советник , созданный трейдером для трейдеров.   Стратегия – «купи дешевле, продай дороже» . Открытие ордеров происходит после значительного роста/падения цены. Базовый смысл стратегии Pump and Dump – купить актив дешевле при падении цены, продать дороже при росте цены. Вы наверняка замечали, что после резких ценовых движений на рынке происходит значительный откат цены в обратную сторону, рисуются так называемые «шпильки
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Утилиты
Скрипт Close All Orders for MT4 - закрывает абсолютно все ордера, будь то отложенные или рыночные.  Закрытие ордеров происходит по по текущему в момент закрытия показателям прибыли/убытка.  Скрипт подойдет для моментов когда нужно быстро закрыть все ордера по текущим показателям.  Скрипт очень прост в использовании , просто перетащите скрипт на график и он выполнит свою работу.  Добавляйте меня в друзья , у меня много других полезных продуктов. 
Close All Positive Orders
Sergey Batudayev
Утилиты
Скрипт Close All Positive Orders for MT4   - позволит вам быстро закрыть все прибыльные ордера на счете.  Скрипт подойдет для моментов когда нужно быстро закрыть все прибыльные ордера .  В скрипте есть единственный параметр для настройки Profit_in_pips - в нем вы указываете какое количество пунктов прибыли должно быть по ордеру что-бы он попадал под условия закрытия позиции.  Скрипт очень прост в использовании , просто перетащите скрипт на график и он выполнит свою работу.  Рекомендуемый Робот
True Supply and Demand
Sergey Batudayev
Индикаторы
Индикатор True Supply and Demand    - позволит вам быстро определить расположение уровней сопротивления и поддержки на всех ТФ.  Индикатор будет полезен тем кто использует технический анализ в своей торговле. Индикатор прост в использовании, просто перетащите на график и индикатор покажет вам наиболее вероятные уровни поддержки и сопротивления. При переключении ТФ, вы будете видеть уровни для вновь выбранного ТФ.  Рекомендуемый Робот Скальпер   -   протестировать .   Входные параметры Use_pri
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Утилиты
Советник Risk Controller, программа позволяющая контролировать общий риск ваших торговых советников на счету. С помощью данной программы вы можете контролировать максимальный риск, который будет допустим на счете для всех советников. К примеру, вы поставили риск 30% максимальной просадки, значит если ваши торговые роботы по equity превысят риск в 30%, Risk Controller закроет все позиции советников, а так же может закрыть все открытые графики, тем самым не позволив советникам далее работать. Сове
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв