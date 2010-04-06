Average Price Calculator — это торговая утилита для MT5, предназначенная для расчёта средневзвешенной цены входа и управления общим уровнем Take Profit для нескольких позиций, открытых по одному инструменту и в одном направлении.

Позиции BUY и SELL обрабатываются как две отдельные серии.

Утилита рассчитывает среднюю цену входа с учётом объёма каждой позиции и устанавливает общий Take Profit на заданном расстоянии от этой цены.

Также Average Price Calculator может рассчитать дополнительный объём на основе выбранного процента коррекции. Расчёт показывает, какой объём теоретически потребуется, чтобы Take Profit серии переместился к выбранному уровню коррекции.

Рассчитанный объём отображается только в информационных целях. Утилита не открывает дополнительные позиции автоматически.

Основные возможности

Расчёт средневзвешенной цены входа

Отдельная обработка позиций BUY и SELL

Общий Take Profit для позиций одного направления

Расстояние Take Profit задаётся в пунктах

Расчёт дополнительного объёма

Настраиваемый процент коррекции

Ограничение максимального отображаемого объёма

Фильтрация позиций по Magic Number

Возможность учитывать ручные позиции

Автоматический пересчёт TP при изменении серии

Информационная панель в левом нижнем углу

Настройка размеров, цветов, шрифта и расстояния между строками

Автоматическая поддержка разных форматов котировок

Поддержка хеджинговых и неттинговых счетов

Как работает расчёт

Процент коррекции измеряется от текущей рыночной цены в направлении существующей средней цены входа.

Пример:

Средняя цена входа: 1.10500

Текущая цена: 1.10000

Настройка коррекции: 30%

Расчётный уровень коррекции: 1.10150

После этого Average Price Calculator определяет дополнительный объём, при котором новая средняя цена вместе с заданным расстоянием Take Profit окажется возле расчётного уровня коррекции.

Если выбранная коррекция слишком мала относительно расстояния Take Profit и текущего спреда, требуемый расчёт может быть математически невозможен. В таком случае на информационной панели отображается соответствующее сообщение.

Важная информация

Average Price Calculator:

не формирует торговые сигналы;

не прогнозирует направление рынка;

не открывает дополнительные позиции автоматически;

не гарантирует достижение расчётного уровня;

не гарантирует определённый торговый результат.

Отображаемый объём является математическим расчётом на основе текущей рыночной цены, существующих позиций и выбранных параметров. Он не является рекомендацией открыть сделку.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется проверить работу утилиты и выбранные настройки на демонстрационном счёте.

Размер одного пункта определяется автоматически на основании спецификации инструмента текущего графика.