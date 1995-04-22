Trend Follower Usdjpy
- 专家
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- 版本: 3.1
- 更新: 25 七月 2026
- 激活: 5
产品简介
MA Cross Trend Filter EA 是一款用于 MetaTrader 5 的自动交易机器人。它通过两条移动平均线的交叉来跟踪趋势，并且只在一条更长周期均线（趋势过滤器）所指示的方向上交易。每一笔持仓都受到止损和移动止损的保护，多重风控机制将风险控制在合理范围内。
运作原理
入场逻辑。系统在收盘价上计算相同周期的 LWMA（加权移动平均线）与 SMMA（平滑移动平均线）。当 LWMA 向上穿越 SMMA 时考虑买入，向下穿越时考虑卖出。信号仅在每根K线收盘时判定。
趋势过滤。一条长周期移动平均线用于判定市场方向：仅当价格位于其上方时允许买入，位于其下方时允许卖出，从而过滤掉逆势信号。
风险管理
- 每笔持仓在开仓时即设置止损。
- 移动止损随价格推进锁定利润。
- 最大点差过滤。
- 三种仓位计算模式：固定手数、按百分比风险、或混合模式（按百分比风险并设手数上限）。
- 每次下单前进行可用保证金检查。
- 连续亏损达到设定次数后暂停交易的“熔断”机制。
- 可分别启用买入与卖出；每个方向仅持有一个仓位。
推荐使用
- 品种 / 周期：USDJPY，M5
- 账户类型：对冲（Hedging）
- 预设参数：随附 .set 文件
风险提示：外汇及杠杆类产品交易风险较高，可能导致本金全部损失，并不适合所有投资者。回测结果为历史模拟数据，不代表真实交易，也不保证未来收益。请在实盘使用前先在模拟账户上进行测试。本产品不构成任何投资建议。