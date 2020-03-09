Trade Vision Pro Mt4

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4

Панель аналитики и мониторинга торгового счета MT4

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4 — это решение для анализа торговли и мониторинга счетов, разработанное для пользователей MetaTrader 4.

Продукт организует торговые данные MT4 в структурированной веб-панели, позволяя трейдерам просматривать информацию о счете, контролировать открытые позиции, анализировать историю торговли, отслеживать стратегии, вести торговый журнал и изучать статистику эффективности.

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4 помогает трейдерам систематизировать торговую информацию и получать к ней доступ через поддерживаемые веб-браузеры на компьютерах и мобильных устройствах.

Основные функции

• Панель счета MT4
• Мониторинг открытых позиций
• Анализ истории торговли
• Торговый календарь
• Отслеживание стратегий
• Торговый журнал
• Статистика эффективности счета
• Отчеты об эффективности
• Торговые уведомления
• Поддержка нескольких счетов
• Общедоступные отчеты только для чтения

Панель счета MT4

Просматривайте важную информацию о своем торговом счете MetaTrader 4 в одной структурированной панели.

Доступная информация может включать:

• Баланс счета
• Средства
• Свободную маржу
• Уровень маржи
• Открытые позиции
• Плавающую прибыль или убыток
• Торговый объем
• Информацию о брокере
• Информацию о счете

Панель предоставляет централизованный обзор активности счета для удобного мониторинга и анализа.

Мониторинг открытых позиций

Просматривайте активные торговые позиции из одной панели.

Контролируйте такую информацию, как:

• Торговый символ
• Направление сделки
• Размер лота
• Цена входа
• Текущая цена
• Stop Loss
• Take Profit
• Текущий результат позиции

Это обеспечивает наглядный обзор активной торговой деятельности без необходимости использовать несколько окон терминала.

Анализ истории торговли

Просматривайте завершенные сделки и историческую активность счета.

Историю торговли можно использовать для анализа:

• Закрытых сделок
• Исторической прибыли и убытков
• Торгового объема
• Частоты торговли
• Прибыльных и убыточных сделок
• Результатов за различные периоды

Исторические данные организованы таким образом, чтобы упростить просмотр счета и анализ торговой эффективности.

Торговый календарь

Просматривайте торговую активность в календарном формате.

Торговый календарь помогает анализировать:

• Ежедневные результаты
• Частоту торговли
• Активные торговые дни
• Исторические периоды эффективности
• Распределение прибыли и убытков

Календарь предоставляет дополнительный способ просмотра торговой активности и выявления закономерностей по различным дням и периодам.

Отслеживание стратегий

Организуйте сделки по используемой стратегии, торговой модели или подходу.

Отслеживайте такую информацию, как:

• Название стратегии
• Количество сделок
• Прибыльные сделки
• Убыточные сделки
• Средние результаты
• Торговые заметки

Отслеживание стратегий помогает трейдерам анализировать зафиксированные результаты различных торговых подходов на основе исторических данных счета.

Торговый журнал

Ведите структурированные записи о торговых решениях и наблюдениях.

Записи журнала могут включать:

• Причину сделки
• Используемую стратегию
• Рыночные условия
• Торговые заметки
• Выявленные ошибки
• Полученные уроки

Торговый журнал можно использовать для документирования торговой активности и анализа процесса принятия решений по отдельным сделкам.

Статистика эффективности счета

Просматривайте статистику, рассчитанную на основе истории торговли.

Доступные показатели могут включать:

• Процент прибыльных сделок
• Общее количество сделок
• Прибыль и убыток
• Среднюю прибыльную сделку
• Среднюю убыточную сделку
• Информацию о просадке
• Историю средств
• Распределение сделок

Эти показатели предоставляют структурированный обзор исторической активности счета и торговой эффективности.

Отчеты об эффективности

Просматривайте торговую информацию в организованных отчетах.

Отчеты могут включать:

• Статистику счета
• Историю торговли
• Данные об эффективности
• Сводки торговой активности

Отчеты разработаны для более удобного просмотра и систематизации торговых данных.

Торговые уведомления

Получайте уведомления о поддерживаемой активности счета.

Уведомления могут включать:

• Новые позиции
• Закрытые позиции
• Изменения счета
• Торговые события

Эта функция помогает пользователям быть в курсе важной активности торгового счета.

Поддержка нескольких счетов

Управляйте и просматривайте несколько поддерживаемых счетов MetaTrader 4 из одной панели.

Это может быть полезно для:

• Личных торговых счетов
• Счетов у разных брокеров
• Тестовых счетов
• Счетов с различными торговыми стратегиями

Каждый подключенный счет остается отдельным для индивидуального мониторинга, анализа и отчетности.

Общедоступные отчеты только для чтения

Создавайте отчеты только для чтения, содержащие выбранную торговую информацию.

Общие отчеты могут включать:

• Статистику счета
• Историю торговли
• Данные об эффективности
• Сводки торговой активности

Это позволяет делиться выбранной торговой информацией без предоставления доступа к самому торговому счету.

Доступ через веб-панель

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4 предоставляет доступ к панели через поддерживаемые веб-браузеры.

Поддерживаемые типы устройств могут включать:

• Настольные компьютеры
• Ноутбуки
• Планшеты
• Мобильные устройства

Интерфейс разработан для доступа к торговой информации через поддерживаемые настольные и мобильные браузеры.

Как это работает

  1. Подключите поддерживаемый счет MetaTrader 4.

  2. Откройте панель TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4.

  3. Просматривайте информацию о счете и торговле.

  4. Контролируйте открытые позиции и историческую активность.

  5. Используйте инструменты аналитики, торгового журнала, отслеживания стратегий и отчетности для организации и анализа торговых данных.

Для кого предназначен продукт?

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4 может использоваться:

• Форекс-трейдерами
• Трейдерами золотом
• Трейдерами индексами
• Ручными трейдерами
• Алгоритмическими трейдерами
• Управляющими счетами
• Трейдерами, управляющими несколькими счетами

Важная информация

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4 является инструментом для анализа торговли, мониторинга, отчетности и ведения торгового журнала.

Продукт не предоставляет финансовых консультаций, инвестиционных рекомендаций, гарантированных торговых результатов или гарантий будущей эффективности.

Торговля связана с риском, а исторические торговые результаты не гарантируют будущих результатов.

Цель TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4 — помочь пользователям организовывать, контролировать, анализировать и просматривать информацию, связанную с их торговой активностью в MetaTrader 4.


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Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий переку
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
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Trade Copier Manager
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Trend Teller — Узнайте направление тренда за считанные секунды! Trend Teller   — это мощная и интуитивно понятная панель, созданная для того, чтобы дать вам полное представление о рыночных трендах по всем основным валютным парам и таймфреймам — от M1 до MN1. Созданный трейдерами для трейдеров, этот инструмент устраняет догадки при анализе тренда и помогает вам оставаться в курсе общей картины. Большинство начинающих трейдеров испытывают трудности при определении направления рынка — с этим иногд
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3 (1)
Эксперты
Trade History Calendar MT4 Trade History Calendar MT4 — это инструмент торговой аналитики и анализа эффективности, разработанный для пользователей MetaTrader 4, которым нужен более понятный способ изучения своей исторической торговой активности. Вместо просмотра длинных списков закрытых сделок в терминале Trade History Calendar MT4 организует торговые результаты в структурированном календарном интерфейсе. Это позволяет проще увидеть, как счет работал в определенные дни, недели и месяцы. Календар
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Price Alert MT5
Ian Nganga Comba
Утилиты
Price Alert MT5 — купите один раз, получайте оповещения навсегда. Когда-то, чтобы быть в курсе рынка, приходилось платить за дорогие платформы: $20 здесь, $50 там — всего лишь за несколько оповещений в день. Вы платили не за ценность, а за отсутствие альтернатив. До сих пор. Созданный трейдером для трейдеров, этот инструмент позволяет вам полностью контролировать свои оповещения — и получать уведомления в миллисекунды, как только цена входит в ваш интересующий диапазон. Представьте: выставили це
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Performance Tracker MT4
Ian Nganga Comba
Утилиты
Performance Tracker для MT4 Performance Tracker — это инструмент аналитики торговли и мониторинга производительности торгового счета для MetaTrader 4. Он помогает трейдерам анализировать исторические результаты, оценивать поведение рисков и улучшать процесс принятия решений с помощью визуальных отчетов и подробной торговой статистики. Продукт создан для трейдеров, которые хотят понимать свою торговую активность в структурированном и понятном виде. Основные функции Панель аналитики счета Просматр
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Gold Diggers
Ian Nganga Comba
Утилиты
ВЫБОР ДЛЯ PROP-ФИРМ  Готовы раскрыть свой финансовый потенциал? Приобретите Gold Digger сегодня и станьте настоящим ЗОЛОТОИСКАТЕЛЕМ! Описание Gold Digger EA: Использует тщательно анализируемую сеточную систему для достижения ежемесячной прибыли в размере 4-8%. Обзор Gold Digger — это сложный экспертный советник (EA), который использует передовую сеточную торговую систему, специально разработанную для торговли XAUUSD (Золотом). Цель EA — обеспечить стабильную ежемесячную прибыль в диапазоне 4-8%.
FREE
Trend Teller MT4
Ian Nganga Comba
Индикаторы
Trend Teller — Узнайте направление тренда за считанные секунды! Trend Teller   — это мощная и интуитивно понятная панель, созданная для того, чтобы дать вам полное представление о рыночных трендах по всем основным валютным парам и таймфреймам — от M1 до MN1. Созданный трейдерами для трейдеров, этот инструмент устраняет догадки при анализе тренда и помогает вам оставаться в курсе общей картины. Большинство начинающих трейдеров испытывают трудности при определении направления рынка — с этим иногда
FREE
Fast Alert MT4
Ian Nganga Comba
Утилиты
Fast Alerts MT4 — Купи один раз. Будь на чеку всю жизнь. Раньше, чтобы быть в курсе рыночных движений, приходилось ежемесячно подписываться на дорогие платформы… $20 здесь, $50 там — всё ради нескольких оповещений в день. Вы платили не за ценность — вы платили, потому что не было альтернативы. До сих пор. Созданный трейдером для трейдеров, этот инструмент предоставляет вам полную свободу устанавливать оповещения на любые интересующие вас ценовые уровни — и получать уведомления в ту же миллисекун
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Funding EA
Ian Nganga Comba
Утилиты
FUNDING EA полностью устарел на сегодняшний день, а PROP FIRM SAVER EA создан на его основе с улучшенной функциональностью. Мы распространяем его бесплатно, чтобы показать, как новая версия работает в реальном времени. Устали покупать проп-фирменные челленджи и в итоге терпеть убытки? FUNDING EA поможет изменить ситуацию. Этот советник не только способен успешно пройти ваши проп-челленджи, но и гарантирует возврат средств, если не удастся пройти. С FUNDING EA вы можете пробовать столько челленд
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Propfirm Saver
Ian Nganga Comba
5 (2)
Эксперты
Propfirm Saver Только 10 копия из 10 — цена $120 После продажи стоимость возрастёт до $200 Обзор стратегии EA предназначен для прохождения challenge-программ prop-фирм с минимизацией рисков через двухсчетную модель. Торговые операции распределяются между challenge-счетом и личным live-счетом. В случае успеха – вы зарабатываете на challenge-счёте, при неудаче EA стремится покрыть плату за участие с live-счёта. Ключевые особенности Открытие только одной позиции за раз (без сеток и мартингейла) Вс
Performance Tracker MT5
Ian Nganga Comba
Утилиты
Performance Tracker Performance Tracker — это инструмент аналитики торговли и мониторинга торговой эффективности для MetaTrader 5. Продукт помогает трейдерам анализировать историю торговли, оценивать риски и улучшать принятие решений с помощью визуальных отчетов и подробной статистики. Решение предназначено для тех, кто хочет структурированно и понятно анализировать свою торговую деятельность. Основные возможности Панель аналитики счета Полный обзор торговой эффективности в удобной панели управл
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Ian Nganga Comba
Утилиты
Trade Copier Pro Trade Copier Pro — это утилита для копирования сделок в   Meta Trader 5 , предназначенная для копирования сделок между несколькими счетами MT5 в режиме реального времени. Продукт позволяет трейдерам подключать несколько счетов от разных брокеров, назначать основные и ведомые счета, а также управлять тем, как сделки синхронизируются между ними. Он разработан для синхронизации счетов, копирования стратегий и управления торговлей в разных торговых средах. Trade Copier Pro работает
Trading Dashboard MT5
Ian Nganga Comba
Утилиты
Trading Dashboard Pro MT5 Trading Dashboard Pro MT5 — это панель управления и мониторинга торговли для MetaTrader 5. Панель предоставляет обзор торговой активности, статистики счёта и открытых позиций в режиме реального времени в удобном и организованном интерфейсе. Продукт предназначен для трейдеров, которые хотят контролировать свои счета и управлять сделками из одного окна, не переключаясь между несколькими вкладками терминала. Основные возможности Обзор счёта в режиме реального времени Панел
Performance Calendar MT5
Ian Nganga Comba
Утилиты
Trading Calendar — Видите свои самые прибыльные торговые дни Превратите историю своих сделок в понятную аналитику ежедневной эффективности с   Trading Calendar . Trading Calendar   — это мощный аналитический инструмент для MT5, который помогает трейдерам визуализировать прибыль и убытки по дням с помощью интерактивного календаря (P&L Heatmap). Вместо просмотра длинной истории сделок вы можете мгновенно определить свои лучшие дни, худшие дни, серии прибыльных и убыточных сделок. Анализируйте рез
Trading Journal Pro MT5
Ian Nganga Comba
Утилиты
Trade Journal Анализируйте свои торговые решения и улучшайте свои торговые навыки Trade Journal — это профессиональный инструмент для анализа торговли, созданный для того, чтобы помочь трейдерам записывать, просматривать и понимать свою торговую активность. Каждая сделка автоматически сохраняется в структурированном журнале, где вы можете анализировать свои стратегии, настройки, эмоции, исполнение сделок и результаты со временем. Trade Journal помогает понять процесс принятия решений, стоящий за
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